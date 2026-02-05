ETV Bharat / bharat

रांची के सबसे बड़े बस स्टैंड में आग का खतरा, सुरक्षा व्यवस्था लचर

रांची का सबसे बड़ा बस स्टैंड आग के खतरों से घिरा हुआ है. पहले हुए हादसों से प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है.

KHADGARHA BUS STAND
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 5, 2026 at 7:55 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के दिल में बसा भगवान बिरसा मुंडा इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (जिसे खादगढ़ा बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है) इन दिनों आग के भयावह खतरे से घिरा हुआ है. करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित यह आधुनिक बस स्टैंड राज्य के विभिन्न शहरों के साथ-साथ बाहर के राज्यों के लिए बस सेवाओं का प्रमुख केंद्र है. यहां रोजाना हजारों यात्री आते-जाते हैं और सैकड़ों बसें खड़ी रहती हैं. लेकिन पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से भरे इन ज्वलनशील वाहनों के बीच अग्निशमन यंत्रों, वॉटर पाइपलाइन या स्थायी दमकल की व्यवस्था इतनी नाकाफी है कि छोटी-सी चिंगारी भी भीषण अग्निकांड में बदल जाती है.

पिछले कुछ वर्षों में यहां बार-बार आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें दर्जनों बसें जलकर खाक हो चुकी हैं और मानव जीवन भी खतरे में पड़ा है. ताजा मामला 1 फरवरी 2026 का है, जब दोपहर करीब 2:30 बजे खड़ी छह बसें एक साथ जलकर राख हो गईं. इसके ठीक एक दिन बाद 2 फरवरी को एक और बस में आग लगने की घटना हुई, जिसे समय रहते बुझा लिया गया. पुलिस जांच में यह साजिश सामने आई है कि एक व्यक्ति ने जानबूझकर आग लगाई थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी देते संवाददाता प्रशांत कुमार (ETV Bharat)

पिछले चार वर्षों में 17 से अधिक बसें जलीं

खादगढ़ा बस स्टैंड में आग लगने की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं. पिछले चार वर्षों में यहां 17 से अधिक बसें जल चुकी हैं, जिनमें कम से कम दो लोगों की मौत हो चुकी है. साल 2022 में दीपावली के दिन एक बस में लगी आग में ड्राइवर और खलासी जिंदा जलकर मर गए थे. साल 2023 में जून महीने में एक दिन में दो बार आग लगी, जिसमें कुल 9 बसें प्रभावित हुईं, 8 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं और एक को आंशिक नुकसान हुआ. पहली घटना में 5 बसें जलकर राख हुईं, जबकि 5 घंटे बाद दूसरी बार 4 बसों में आग लग गई. उस समय भी जांच में एक नाबालिग द्वारा स्प्रिट छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया था.

KHADGARHA BUS STAND
खादगढ़ा बस स्टैंड में आग की घटनाएं (ETV Bharat)

साल 2025 में भी 6 बसें जलकर खाक हो चुकी हैं. इन घटनाओं से बस मालिकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जबकि यात्रियों और स्टाफ में दहशत का माहौल है. आग लगने के अधिकांश मामलों में कारण स्पष्ट नहीं हो पाता, लेकिन ज्वलनशील ईंधन से भरे वाहनों की मौजूदगी और सुरक्षा की कमी इसे और खतरनाक बनाती है.

सिर्फ 10 छोटे अग्निशमन यंत्रों पर निर्भर है बस स्टैंड

खादगढ़ा बस स्टैंड करोड़ों की लागत से बनाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जाता है, लेकिन अग्नि सुरक्षा को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है. यहां पेट्रोल-डीजल-सीएनजी बसों की भारी संख्या होने के बावजूद कोई स्थायी दमकल वाहन नहीं रखा गया है. पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था भी नहीं है, जो बड़े भवनों में अनिवार्य होती है.

KHADGARHA BUS STAND
आग से बचने के उपाय (ETV Bharat)

रांची नगर निगम द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती है, लेकिन जब कंट्रोल रूम मैनेजर शंकर से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ 10 अग्निशमन यंत्र हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि बसों में लगी आग पर इन छोटे सिलेंडरों (ज्यादातर 5 लीटर वाले) से काबू पाना असंभव है.

बस एजेंटों ने और भी चौंकाने वाली बात बताई. निर्माण के समय हर तरफ अग्निशमन यंत्र दिखते थे, लेकिन अब वे गायब हो चुके हैं. बस मालिकों और एजेंटों ने कई बार सरकार से गुहार लगाई कि स्थायी दमकल की तैनाती हो और पाइपलाइन बिछाई जाए, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी गई. नतीजा हर अग्निकांड में दमकल वाहनों को पहुंचने में देरी होती है और आग फैलकर तबाही मचा देती है.

KHADGARHA BUS STAND
प्रशासन की कार्रवाई (ETV Bharat)

1 फरवरी की आग साजिश थी

1 फरवरी 2026 की घटना ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया. दोपहर करीब 2:30 बजे छह बसें एक साथ जल उठीं. सभी बसें खाली थीं, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों-करोड़ों का नुकसान हुआ. अगले दिन 2 फरवरी को एक सीटी बस (रजिस्ट्रेशन JH01AF-6969) में आग लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन समय रहते बुझा लिया गया.

सीसीटीवी फुटेज की जांच में एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में कपड़ा लिए बस में घुसता दिखा. बाहर निकलते ही आग भड़क उठी. 1 फरवरी की घटना में भी यही व्यक्ति 5 मिनट पहले उसी बस के पास दिखा था. इन सुरागों के आधार पर लोअर बाजार थाने में केस दर्ज किया गया (कांड संख्या 31/2026, धारा 326(g)/327(2) बीएनएस). विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी अर्जुन भोक्ता (सिकिदरी निवासी) को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से माचिस का डिब्बा और लाइटर बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में उसने अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस का मानना है कि यह जानबूझकर की गई आगजनी थी.

KHADGARHA BUS STAND
बस स्टैंड की समस्या (ETV Bharat)

बस मालिक अब खुद संभालेंगे जिम्मेदारी

लगातार अग्निकांडों से तंग आकर बस मालिकों ने फैसला किया है कि वे खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे. झारखंड बस एसोसिएशन के प्रवीण कुमार ने बताया कि आपात बैठक में निर्णय लिया गया है कि पालीवार बसों की निगरानी खुद रखी जाएगी. ड्राइवर, कंडक्टर और एजेंट मिलकर स्टैंड में खड़ी बसों पर नजर रखेंगे.

Khadgarha bus stand
खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी आग ( फाइल) (ETV Bharat)

अवैध बसें हटाने का अल्टीमेटम

खादगढ़ा बस स्टैंड रांची नगर निगम के अंतर्गत आता है, आगलगी कि लगातार घटनाओं के बाद प्रशासन भी जगा है. सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा बस स्टैंड) पर अवैध रूप से खड़ी बसों को तत्काल हटाने का आदेश जारी किया गया है. अपर प्रशासक संजय कुमार ने तत्काल आदेश जारी किया कि तीन दिनों के भीतर अवैध रूप से खड़ी बसें हटा ली जाएं, अन्यथा बस मालिकों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस और प्रवर्तन टीम को गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. नशाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश है.

Khadgarha bus stand
जली हुई बस ( फाइल) (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन दल की स्थायी तैनाती के लिए संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा. पर्याप्त अग्निशमन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. बस टर्मिनल में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. प्रवेश और निकास पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी होगी.

Khadgarha bus stand
खादगढ़ा बस स्टैंड (ETV Bharat)

क्या कहते हैं फायर एक्सपर्ट

रिटायर्ड फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अब कानून फायर डिपार्टमेंट को हर ऐसी जगहों पर जहां भीड़ होती है यह जाकर चेक कहना होता है कि वहां आग से बचने के उपाय हैं या नहीं. इसके अलावा सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों (जैसे बस स्टैंड) पर हर 6 महीने में कम से कम एक बार मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण आयोजित करना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के सभी कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को अग्निशमन यंत्रों (Fire Extinguishers) का उपयोग करने और आपातकालीन स्थिति में भीड़ को सुरक्षित बाहर निकालने (Evacuation) का प्रशिक्षण मिलना चाहिए. फायर एनओसी (NOC) प्राप्त करने के लिए अक्सर यह शर्त होती है कि संस्थान के पास एक प्रशिक्षित "इटरनल फायर सेफ्टी टीम" होनी चाहिए.

Khadgarha bus stand
खादगढ़ा बस स्टैंड में जली हुई बसें (ETV Bharat)

सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सिर्फ बस स्टैंड पर ही नहीं बस में भी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि आग लगने पर उसे काबू किया जा सके. इसके लिए ड्राइवरों और सह चालकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.

आधुनिक बस स्टैंड में सुरक्षा क्यों नाकाफी?

खादगढ़ा बस स्टैंड रांची का सबसे व्यस्त परिवहन केंद्र है. यहां से राज्य के हर जिले और बाहर के शहरों के लिए बसें चलती हैं. लेकिन आग की घटनाएं बताती हैं कि निर्माण के समय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया. बड़े भवनों में अग्निशमन पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सिस्टम और दमकल की अनिवार्यता होती है, लेकिन यहां ज्वलनशील वाहनों के बीच ऐसी कोई व्यवस्था नहीं.

Khadgarha bus stand
खादगढ़ा बस स्टैंड (ETV Bharat)

बस मालिकों का कहना है कि नुकसान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि यात्रियों की जान का भी सवाल है. यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में लगी भीषण आग, 6 बस जलकर राख

ओरमांझी में नाबालिग को टक्कर मारने के बाद बवाल, आक्रोशितों ने फूंका बस

TAGGED:

खादगढ़ा बस स्टैंड
बस स्टैंड में आग का खतरा
रांची में आग
LARGEST BUS STAND IN RANCHI
KHADGARHA BUS STAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.