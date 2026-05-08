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एक ऐसा पेड़ जिसकी आयु और लंबाई जानकर आ जाएगा चक्कर

इसे सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग के सदस्य दिन में तीन या चार बार इस सड़क पर पेट्रोलिंग करते हैं. फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इसके इतिहास के बारे में बताने के लिए एक छोटी नेमप्लेट पर इसका नाम और इतिहास लिखा है.

इस पेड़ का साइज देखकर आप एक पल के लिए जरूर हैरान रह जाएँगे. इस पेड़ को गले लगाने के लिए पाँच से छह लोगों की जरूरत होती है. यह पेड़ बहुत बड़ा है. चिकमगलूर फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हर दिन इसकी देखभाल कर रहा है. इसने पेड़ के चारों ओर सीमेंट की बाड़ बना दी है.

यह कहना कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि यह भद्रा जंगल के लिए खास है. देश में सैकड़ों तरह के हजारों पेड़ हैं जो सैकड़ों साल तक जिंदा रहते हैं लेकिन, चिक्कमगलुरु के मट्टोडी सेंक्चुरी में यह सागौन का पेड़ बहुत खास है.

चिक्कमगलुरु: यह एक बहुत बड़ा पेड़ है. इसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जो 100 फीट से भी ज़्यादा है. इस पेड़ का घेरा 5.45 मीटर है. इसकी मोटाई इतनी अधिक है कि पांच से छह लोग इसे हाथ पकड़कर गले लगा सकते हैं. इसकी उम्र 300 साल से भी ज्यादा है.

पर्यावरण एक्सपर्ट वीरेश ने ईटीवी भारत से कहा कि भद्रा सैंक्चुअरी की खासियत यहां का सबसे बड़ा साबूदाना का पेड़ है. पूरे राज्य से टूरिस्ट सिर्फ इस पेड़ को देखने के लिए इस इलाके में आते हैं. हमारे लिए यह खास है कि यह हमारे जिले में है. हम इस इलाके में ब्रिटिश काल में लगाए गए पेड़ों को खास तौर पर देख सकते हैं.

यह पेड़ यहां आने वाले टूरिस्ट और रिसर्चर्स के लिए बहुत दिलचस्प है और इसने अपनी छाप छोड़ी है. इस पेड़ की सुरक्षा के लिए खास सुरक्षा दी गई है. भद्रा जोन में चालीस से ज़्यादा एंटी-पोचिंग कैंप हैं. इस पेड़ को पूरी सुरक्षा दी गई है, और यहां पोचिंग या पेड़ों को काटना, या कोई और एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है.

उन्होंने कहा कि चूंकि यह पेड़ रिजर्व में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है. इस पेड़ को खास सुरक्षा भी दी गई है. वाइल्ड केयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट मधुसूदन ने कहा, 'यह एक खास सागौन का पेड़ है जो कई सूखे और आग लगने की घटनाओं के बावजूद आज भी देखा और देखा जा सकता है.

यह भद्रा सैंक्चुअरी के लिए बहुत गर्व की बात है. ब्रिटिश काल में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए बड़ी संख्या में सागौन के पेड़ उगाए गए थे. यह पेड़ उसी समय लगाया गया था. यह आज भी ज़िंदा है.' इस बारे में भद्रा जोन के मुथोडी डिवीजन के डीआरएफओ कदीर ने ईटीवी भारत को जवाब देते हुए कहा कि इस इलाके में पिछले 300 सालों से एक बहुत बड़ा सागौन का पेड़ है. इसकी लगातार सुरक्षा की जा रही है.

इस पेड़ के चारों ओर बाड़ लगाई गई है. हमारे दर्जनों कर्मचारी तीन गाड़ियों में 24 घंटे इस इलाके में गश्त करते हैं. इस इलाके में किसी भी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों की इजाजत नहीं है, पेड़ों की कटाई या गैर-कानूनी शिकार की इजाजत नहीं है. अगर ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने जवाब दिया.