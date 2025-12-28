ETV Bharat / bharat

सेना से VRS लेकर 280 युवाओं को बनाया फौजी, तमिलनाडु के एक गांव का नाम गूंज रहा देशभर में

बेरोजगारी के दौर में गांव के युवाओं को नौकरी दिलाने की यह पहल न सिर्फ मिसाल है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है.

Jobs in Indian Army
ट्रेनिंग लेते युवा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
तेनकासी (तमिलनाडु): तमिलनाडु के तेनकासी जिले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है. कडायनल्लूर के रहने वाले एक पूर्व सैनिक शिवन मारी ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. देशभर में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान यह बात सामने आई कि तेनकासी जिले के कडायनल्लूर में स्थित 'जय शिवन' मिलिट्री ट्रेनिंग अकादमी से 324 में से 280 युवाओं (करीब 88 फीसदी) का चयन हुआ.

कौन हैं शिवन मारी?

शिवन मारी ने साल 2004 में कड़ी मेहनत और सेना के प्रति गहरे जुनून के साथ भारतीय सेना जॉइन की. बेंगलुरु में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने देश के करीब 20 राज्यों में सेवा दी. इस दौरान उन्होंने देखा कि कई प्रतिभाशाली युवा दलालों और फर्जी भर्ती प्रक्रियाओं की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पाते. यहीं से उनके मन में ईमानदार ट्रेनिंग देकर युवाओं का भविष्य संवारने का संकल्प पैदा हुआ.

तेनकासी का 'जय शिवन' एकेडमी. (ETV Bharat)

वीआरएस लेकर शुरू की अकादमी

साल 2016 से, जब भी वह छुट्टी पर गांव आते थे, बिना किसी शुल्क के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने लगे. इसके नतीजे भी सामने आए और 31 युवाओं का चयन सेना में हो गया. अपने काम को और विस्तार देने के लिए उन्होंने जनवरी 2022 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली और कडायनल्लूर में 'जय शिवन' नाम से मिलिट्री ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत की.

शुरुआत में अकादमी किराए की जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से चलाई गई. पहले ही साल 80 युवाओं का चयन सेना में हो गया, जिससे उनके काम को नई पहचान मिली.

Jobs in Indian Army
ट्रेनिंग लेते युवा. (ETV Bharat)

निजी दुख, लेकिन नहीं टूटा हौसला

इसी दौरान एक बेहद दुखद घटना घटी. अकादमी में ही उनके पांच साल के बेटे की हादसे में मौत हो गई. इस गहरे सदमे के बावजूद शिवन मारी ने हार नहीं मानी. उन्होंने तय किया कि जिन युवाओं ने उन पर भरोसा किया है, उनका भविष्य संवारना ही उनकी जिंदगी का मकसद रहेगा.

आज उन्होंने कडायनल्लूर के पास मंगालापुरम गांव में अपनी जमीन खरीद ली है. यहां सेना के साथ-साथ पैरामिलिट्री फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, एसएससी, तमिलनाडु पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों की भी ट्रेनिंग दी जाती है.

Jobs in Indian Army
ट्रेनिंग लेते युवा. (ETV Bharat)

ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

ETV भारत की टीम जब तेनकासी से राजापालयम जाने वाले रास्ते पर स्थित इस अकादमी पहुंची, तो सुबह का वक्त था. मैदान में युवा जोश के साथ कड़ी ट्रेनिंग में जुटे थे. रस्सी पर चढ़ना, भारी टायर खींचना, लॉन्ग जंप जैसी कठिन एक्सरसाइज चल रही थीं. खुद शिवन मारी भी एक सैन्य अफसर की तरह युवाओं को ट्रेनिंग देते नजर आए.

शिवन ने बताया कि यहां ट्रेनिंग का तरीका बाकी अकादमियों से अलग है. युवाओं को बड़े समूह में रखने के बजाय 60-60 के बैच में बांटकर ट्रेनिंग दी जाती है. इतना ही नहीं, युवाओं की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है और उन्हें लगातार मोटिवेट किया जाता है. यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है.

Jobs in Indian Army
ट्रेनिंग लेते युवा. (ETV Bharat)

शिवन मारी कहते हैं, "हर इंसान चाहता है कि उसके गांव का नाम पूरे देश में हो. कडायनल्लूर ज्वेलरी शॉप्स के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन मैंने युवाओं में यह भरोसा पैदा किया कि वे नौकरी जरूर पाएंगे. पिछले चार साल में 1,056 युवाओं को नौकरी दिला चुका हूं. मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी खत्म होने से पहले कम से कम 25 हजार युवाओं को रोजगार दिला सकूं."

उन्होंने बताया कि सिर्फ इस साल अग्निपथ योजना के तहत 280 युवाओं का चयन हुआ है. पैरामिलिट्री फोर्स में भी कई युवा चुने गए हैं. साल 2025 में ही अब तक 500 युवाओं को सेना और सुरक्षा बलों में भेजा जा चुका है.

Jobs in Indian Army
पढ़ाई करते युवा. (ETV Bharat)

युवाओं की जुबानी सफलता की कहानी

अग्निपथ में चयनित थंगदुरई ने बताया, कि ट्रेनर की डांट और मेहनत की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं. शिवकुमार ने कहा, "12वीं के बाद मैंने पहली ही कोशिश में सेना जॉइन कर ली. करीब 23 साल बाद मैं अपने परिवार से पहला व्यक्ति हूं जो सेना में गया है."

ट्रेनिंग ले रहे कार्तिश्वरन का कहना है कि छोटे-छोटे बैच में पढ़ाने की वजह से सफलता मिलती है. पुलिस सब-इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे अरुणपांडियन कहते हैं कि साप्ताहिक प्रतियोगिताएं परीक्षा के डर को खत्म कर देती हैं.

