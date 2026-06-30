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अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे

तवी रिवर फ्रंट पर अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर ( ANI )

अनंतनाग: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मौजूदा रजिस्ट्रेशन और टोकन बांटने का काम तीर्थयात्रा शुरू होने से पहले शुरू हो गया. जम्मू के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सोमवार को बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा हुए. तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा, जबकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से तीर्थयात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी. प्रशासन ने जम्मू तवी रिवरफ्रंट पर मौजूदा रजिस्ट्रेशन के लिए बड़े इंतजाम किए हैं, जहाँ भक्त टोकन लेने और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मैलिटी पूरी करने के लिए पहुँचने लगे हैं. अधिकारियों ने टोकन बांटने और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तीर्थयात्रियों की आसान आवाजाही और सुविधा के लिए पीने का पानी, लंगर सर्विस और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं. यात्रा को सुरक्षित और सही तरीके से चलाने के लिए और भी इंतजाम किए गए हैं. सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश कुमार ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कई लेयर वाले सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं,. इसमें एक्स-रे स्क्रीनिंग, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और मल्टी-टियर सिक्योरिटी तैनात की गई है.