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अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे

अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा.

Amarnath Yatra
तवी रिवर फ्रंट पर अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 6:52 AM IST

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अनंतनाग: श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मौजूदा रजिस्ट्रेशन और टोकन बांटने का काम तीर्थयात्रा शुरू होने से पहले शुरू हो गया. जम्मू के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सोमवार को बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इकट्ठा हुए.

तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से रवाना होगा, जबकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से तीर्थयात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी. प्रशासन ने जम्मू तवी रिवरफ्रंट पर मौजूदा रजिस्ट्रेशन के लिए बड़े इंतजाम किए हैं, जहाँ भक्त टोकन लेने और रजिस्ट्रेशन की फॉर्मैलिटी पूरी करने के लिए पहुँचने लगे हैं.

अधिकारियों ने टोकन बांटने और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर तीर्थयात्रियों की आसान आवाजाही और सुविधा के लिए पीने का पानी, लंगर सर्विस और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं. यात्रा को सुरक्षित और सही तरीके से चलाने के लिए और भी इंतजाम किए गए हैं. सीआरपीएफ कमांडेंट राजेश कुमार ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कई लेयर वाले सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं,. इसमें एक्स-रे स्क्रीनिंग, बम डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और मल्टी-टियर सिक्योरिटी तैनात की गई है.

सोमवार को एएनआई से बात करते हुए कुमार ने कहा कि यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले हर तीर्थयात्री की फ्रिस्किंग पॉइंट पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है. उन्होंने आगे कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत सभी सामान और गाड़ियों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है.

कुमार ने कहा, 'सबसे पहले, तीर्थयात्री हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पर आते हैं जहाँ उनकी एक्स-रे स्क्रीनिंग होती है. सीआरपीएफ के बम डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की कई टीमें साइट पर तैनात हैं. हर सामान और हर गाड़ी की जाँच की जाती है.'

उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियां ​​तीर्थयात्रा को आसानी से और सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं. उन्होंने कहा, 'सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्स पूरी तीर्थयात्रा को मैनेज करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही हैं.' कुमार ने आगे बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए पहलगाम शहर में रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की गई है.

ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर : उपराज्यपाल ने की 'प्रथम पूजा', अमरनाथ यात्रा की शुरुआत

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