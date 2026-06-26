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पांवटा साहिब में करीब 200 निहंग मौजूद, कुल्हाल गेट बॉर्डर सील, वाहनों की लगी कतारें, वार्ता जारी

कुल्हाल बॉर्डर सील: निहंग सिखों ने देर रात उत्तराखंड और हिमाचल बार्डर पर कुल्हाल गेट बार्डर पर लगी बैरिकेडिंग को हटाकर और कुछ वाहन में तोड़फोड़ कर बार्डर पार कर उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कल लिया था. रातभर निहंग सिखों को लेकर पुलिस की मुस्तैदी भी रही है. देर रात को पुलिस बल प्रेमनगर में भी तैनात रहा, लेकिन निहंग सिख प्रेमनगर नहीं पहुंचे. बाद में पुलिस को पता चला कि निहंग रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में गए हैं. इसके बाद उनको समझा-बुझाकर पांवटा साहिब वापस भेजा गया था.

देहरादून: गुरुवार रात पांवटा साहिब से पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर देहरादून में घुसने वाले निहंगों को पुलिस प्रशासन ने समझा-बुझाकर वापस भेज दिया था. लेकिन पांवटा साहिब में निहंगों की गहमा-गहमी अभी भी बनी हुई है. निहंग दोबारा उत्तराखंड में प्रवेश न करें, इसको लेकर पुलिस और आईटीबीपी के जवान सतर्क हैं. पांवटा साहिब से लगा विकासनगर-कुल्हाल बार्डर सील कर दिया गया है. पांवटा पुल पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं. इधर देहरादून के डीएम और एसएसपी निहंगों से वार्ता के लिए पांवटा साहिब पहुंचे हैं.

पांवटा साहिब गुरुद्वारे में करीब 200 निहंगों की मौजूदगी: जानकारी के अनुसार सभी निहंग सिख अभी भी पांवटा सहिब के गुरुद्वारे में हैं. उनकी संख्या करीब 150-200 बताई जा रही है. कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं. पांवटा साहिब से आने वाले सभी वाहनों की लाइन पुल पर लगी हुई है. दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग से भी वाहनों का आवागमन हो रहा है और उस और भी पुलिस बल और आइटीबीपी भी मौजूद हैं. जानकारी मिल रही है कि पुलिस के आलाधिकारी और प्रशासन के अधिकारी एक बार फिर से निहंग सिखों से वार्ता की कोशिश कर रहे हैं.

देहरादून और हरिद्वार जिले के अफसर वार्ता के लिए पहुंचे: देहरादून के डीएम और एसएसपी हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचे हैं. इन अफसरों के साथ हरिद्वार देहात एसपी और विकासनगर के एसडीएम भी मौजूद हैं. ये अफसर आज एक बार फिर निहंग सिखों से वार्ता के लिए पांवटा साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे हैं. देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने उम्मीद जताई कि यह वार्ता सफल रहेगी.

निहंग क्यों कर रहे हैं उत्तराखंड कूच? दरअसल कर्णप्रयाग में 16 जून को हेमकुंड साहिब से लौट रहे निहंगों और स्थानीय लोगों में मामूली विवाद हुआ था. बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई और निहंगों ने तलवारें चला दी. स्थानीय लोगों ने तलवारों का मुकाबला डंडों से किया. तलवार के वार से कई लोग घायल हो गए. एक घायल को एयरलिफ्ट करना पड़ा था. इसके बाद कुछ निहंग नगरासू गुरुद्वारे में घुस गए और गुरुद्वारे को चार दिन तक बंधक बनाए रखा.

नगरासू से निकले निहंगों के पंजाब पहुंचने के बाद उन्होंने उत्तराखंड कूच का ऐलान कर दिया. निहंग कर्णप्रयाग मामले में गिरफ्तार किए गए उनके साथियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं. हालांकि कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारे की घटनाएं अलग-अलग हैं. नगरासू में निहंगों का गुरुद्वारा की प्रबंधन कमेटी के लोगों से विवाद हुआ था और उन्होंने ऊपरी मजिल पर कब्जा कर लिया था.

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