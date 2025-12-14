ETV Bharat / bharat

सबरीमला में उमड़ा भक्तों का सैलाबः पारंपरिक मार्ग की जगह दुर्गम रास्ते से भी पहुंच रहे श्रद्धालु

यह आंकड़ा दर्शाता है कि श्रद्धालु अब केवल मुख्य मार्गों तक ही सीमित नहीं हैं, कठिन रास्तों को चुनकर अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं.

सबरीमला मंदिर. (फाइल) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 5:07 PM IST

पथानामथिट्टा (केरल): सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में चल रही तीर्थयात्रा अपने चरम पर है. इस साल पारंपरिक घने वन मार्गों से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. कुल दर्शनार्थियों का आंकड़ा 24 लाख को पार कर गया है, वहीं दुर्गम रास्तों को चुनने वाले भक्तों की संख्या में हुआ इजाफा एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहा है.

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि चल रहे तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान पारंपरिक वन मार्गों से सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के अनुसार, अब तक कुल 1,02,338 तीर्थयात्री विभिन्न वन पथों के माध्यम से सन्निधानम (मंदिर परिसर) पहुंच चुके हैं.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने एक बयान में कहा, "इनमें से 37,059 श्रद्धालुओं ने अझुथाकडावु-पम्बा मार्ग का उपयोग किया, इस मार्ग पर औसतन प्रतिदिन 1,500 से 2,500 तीर्थयात्री पहुंचते हैं. अन्य 64,776 श्रद्धालुओं ने सत्रम (Sathram) मार्ग को चुना, जहां दैनिक रूप से 4,000 से 5,000 तीर्थयात्रियों की आवाजाही दर्ज की जाती है." अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वन मार्गों का उपयोग करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी.

इस बीच, इस सीजन में सबरीमला दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की कुल संख्या 24 लाख को पार कर गई है. 13 दिसंबर तक, अकेले पंबा-सबरीमला मार्ग से कुल 23,47,554 श्रद्धालु सन्निधानम पहुंचे. वन-मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को मिलाकर, कुल संख्या 24 लाख के आंकड़े को पार कर जाती है.

TDB ने बताया कि वर्तमान में, औसतन लगभग 80,000 तीर्थयात्री प्रतिदिन सबरीमला पहुंच रहे हैं. इस सीजन में सबसे अधिक भीड़ 8 दिसंबर को दर्ज की गई थी, जब 1,01,844 श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए थे. बयान में कहा गया है कि इससे पहले, 24 नवंबर को भी तीर्थयात्रियों की संख्या एक लाख को पार कर गई थी, जो 1,00,867 तक पहुंच गई थी.

