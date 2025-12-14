ETV Bharat / bharat

सबरीमला में उमड़ा भक्तों का सैलाबः पारंपरिक मार्ग की जगह दुर्गम रास्ते से भी पहुंच रहे श्रद्धालु

पथानामथिट्टा (केरल): सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में चल रही तीर्थयात्रा अपने चरम पर है. इस साल पारंपरिक घने वन मार्गों से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. कुल दर्शनार्थियों का आंकड़ा 24 लाख को पार कर गया है, वहीं दुर्गम रास्तों को चुनने वाले भक्तों की संख्या में हुआ इजाफा एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहा है.

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि चल रहे तीर्थयात्रा के मौसम के दौरान पारंपरिक वन मार्गों से सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के अनुसार, अब तक कुल 1,02,338 तीर्थयात्री विभिन्न वन पथों के माध्यम से सन्निधानम (मंदिर परिसर) पहुंच चुके हैं.

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने एक बयान में कहा, "इनमें से 37,059 श्रद्धालुओं ने अझुथाकडावु-पम्बा मार्ग का उपयोग किया, इस मार्ग पर औसतन प्रतिदिन 1,500 से 2,500 तीर्थयात्री पहुंचते हैं. अन्य 64,776 श्रद्धालुओं ने सत्रम (Sathram) मार्ग को चुना, जहां दैनिक रूप से 4,000 से 5,000 तीर्थयात्रियों की आवाजाही दर्ज की जाती है." अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वन मार्गों का उपयोग करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी.