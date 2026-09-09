Special: दिल्ली हादसे के बाद रांची के जर्जर भवनों पर सवाल, ब्रांबे आवास में हजारों की जिंदगी खतरे में
रांची में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं, जहां निर्माण से लेकर सुरक्षा मानकों तक में गंभीर खामियां मिल रही हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 9, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : September 9, 2026 at 8:10 PM IST
रांचीः दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने से कई छात्रों की मौत के बाद एक बार फिर जर्जर और कंडम भवनों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. हादसा दिल्ली में हुआ, लेकिन इसकी चिंता रांची में भी नजर आ रही है. राजधानी में ऐसे कई पुराने और जर्जर भवन हैं, जिनकी स्थिति को लेकर नगर निगम की ओर से लगातार नोटिस और कार्रवाई की बात कही जा रही है. खास चिंता उन भवनों को लेकर है, जहां लोग आज भी रह रहे हैं और जिनकी संरचना कभी भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.
भवन की संरचना की जांच के बाद लोगों को नोटिस
रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव के मुताबिक निगम स्तर पर जर्जर और असुरक्षित भवनों को लेकर लगातार ड्राइव चलाया जा रहा है. निगम की टीम ऐसे भवनों को चिन्हित कर उनकी स्थिति की जांच कर रही है. कागजात और भवन की संरचना की जांच के बाद संबंधित लोगों को नोटिस भी दिया जा रहा है. नगर आयुक्त ने बताया कि ऐसे सैकड़ों घरों को नोटिस भेजा जा चुका है. हालांकि, जर्जर भवनों की कोई अंतिम संख्या फिलहाल निगम की ओर से नहीं बताई गई है. नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे भवन हैं, जहां निर्माण से लेकर सुरक्षा मानकों तक में गंभीर खामियां देखने को मिल रही हैं.
जमीन के छोटे हिस्सों पर बड़ी इमारत बनाई गई हैं
कई भवनों में फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं है. कई जगहों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क पर ही वाहन खड़े किए जाते हैं. कुछ भवनों में प्रवेश और निकास के लिए एक ही रास्ता है. किसी आपात स्थिति में यह स्थिति बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. उन्होंने कहा कि रांची शहर का बड़ा हिस्सा पुराने और अनियोजित तरीके से बसा हुआ है. कई जगह छोटे भूखंड पर बड़े निर्माण कर दिए गए हैं. ऐसे में एक भवन की संरचनात्मक कमजोरी आसपास के दूसरे भवनों के लिए भी खतरा बन सकती है. खासकर एक-दूसरे से सटे भवनों में किसी एक संरचना के गिरने पर आसपास के भवनों पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है.
केवल नोटिस देना ही कार्रवाई नहीं
नगर निगम का कहना है कि केवल नोटिस देना ही कार्रवाई का अंतिम चरण नहीं है. संबंधित भवनों की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. निगम की ओर से लोगों से भी अपील की जा रही है कि यदि उनके आसपास कोई कंडम या जर्जर भवन है तो उसकी सूचना नगर निगम को दें, ताकि समय रहते उसकी जांच की जा सके.
आरआरडीए का एक भवन भी बना सवाल
सुशांत गौरव ने कहा कि रांची में सरकारी भवनों की स्थिति को लेकर भी निगम ने संबंधित विभागों को जानकारी दी है. आरआरडीए का एक भवन वर्ष 2021 में ही कंडम घोषित किया जा चुका है, बावजूद इसके वहां काम किए जाने की बात सामने आती रही है. नगर आयुक्त ने सवाल उठाया कि यदि किसी भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है तो वहां पर क्यों लोग रहते हैं, ऐसे स्थानों पर गतिविधियां जारी रखना गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि ऐसे कई सरकारी भवन हैं, जिन्हें लेकर निगम की ओर से नोटिस दिया गया है.
नगर आयुक्त ने की अपील, खतरे वाले भवनों की दें सूचना
नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की कि भवन निर्माण के दौरान नियमों का पालन करें. भवन का नक्शा पास होने के बाद भी नियमों की अनदेखी कर अतिरिक्त निर्माण नहीं किया जाना चाहिए. यदि किसी भवन में नियमों के विपरीत निर्माण किया गया है तो उसे हटाकर सुरक्षित ढांचा तैयार करना जरूरी है. उनका कहना था कि किसी हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने से ज्यादा जरूरी है कि हादसा होने से पहले ही खतरे को खत्म किया जाए, क्योंकि जान जाने के बाद उसकी भरपाई संभव नहीं है.
ब्रांबे आवास में पांच हजार से अधिक लोगों की चिंता
रांची के चिरौंदी स्थित ब्रांबे आवास यानी ब्रांबे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थिति इस चिंता को और गंभीर बनाती है. यहां बड़ी संख्या में गरीब और श्रमिक परिवार वर्षों से जर्जर मकानों के बीच रह रहे हैं. उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक परिसर में 12 ब्लॉक हैं और करीब 864 फ्लैट बनाए गए थे. यहां रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर आबादी पांच हजार से अधिक बताई जाती है.
वर्ष 2007-08 के आसपास गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए बनाए गए इस आवास परिसर में सफाईकर्मी, घरेलू कामगार, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर और दूसरे निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं. समय के साथ-साथ भवनों की हालत लगातार खराब होती गई. दीवारों में दरारें, छत से पानी का रिसाव, जर्जर सीढ़ियां, सीलन और जल निकासी की समस्या यहां रहने वालों की रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी है. बारिश के दौरान यहां स्थिति और गंभीर हो जाती है.
नगर निगम की ओर से यहां रहने वाले लोगों को भवन खाली करने का नोटिस भी दिया गया है. निगम की टीम ने परिवारों और उनके दस्तावेजों का सर्वे किया. प्रशासन और नगर निगम स्तर पर वैकल्पिक आवास अथवा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने को लेकर योजना पर काम किए जाने की बात कही जा रही है.
उठ रहे हैं कई सवाल
लेकिन यहां रहने वाले लोगों के सामने भी बड़ा सवाल है अगर मकान खाली करते हैं तो जाएं कहां? ज्यादातर परिवारों की रोजी-रोटी इसी इलाके से जुड़ी है. कोई मजदूरी करता है, कोई ऑटो चलाता है तो कोई आसपास के घरों में काम करता है. ऐसे में दूसरी जगह भेजे जाने पर रोजगार और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता भी लोगों को सता रही है.
भय के साए में जी रहे हैं
ब्रांबे आवास में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से खतरे के साए में जिंदगी जी रहे हैं. उनका कहना है कि छोटे-छोटे बच्चों के साथ इन जर्जर मकानों में रहना मजबूरी है. कब मकान का कोई हिस्सा गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है. लोगों का आरोप है कि वर्षों से मरम्मत की मांग की जाती रही, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला.
लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ मकान खाली करने का नोटिस देने से समस्या खत्म नहीं होगी. अगर इन भवनों को रहने लायक नहीं माना जा रहा है तो सरकार और नगर निगम को पहले सुरक्षित और स्थायी आवास की व्यवस्था करनी चाहिए. कई परिवारों की मांग है कि इसी स्थान पर पुराने भवनों को हटाकर नए मकान बनाए जाएं, ताकि उनका रोजगार और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.
निगम के संज्ञान में है इलाका
नगर आयुक्त सुशांत गौरव के मुताबिक चिरौंदी के ब्रांबे आवास की स्थिति का पहले भी आकलन कराया गया था. अब संरचनात्मक मूल्यांकन (स्ट्रक्चरल असेसमेंट) दोबारा करने की तैयारी चल रही है. भवन निर्माण विभाग की ओर से भी संरचनात्मक जांच की जा रही है. इसके आधार पर विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, ताकि जरूरी प्रक्रिया पूरी कर इस स्थान पर सुरक्षित आवास की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
दिल्ली का हादसा चेतावनी
दिल्ली का हादसा रांची के लिए भी चेतावनी है. सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने भवन जर्जर हैं, बल्कि यह है कि उनमें कितने लोग रह रहे हैं और उन्हें सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई कितनी तेजी से हो रही है. रांची में निगम की ओर से नोटिस और जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ब्रांबे आवास जैसे परिसरों में रहने वाले लोगों के लिए अब कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत है, क्योंकि हादसा होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि खतरे को समय रहते पहचानकर लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जाए.
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