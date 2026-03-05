ETV Bharat / bharat

नदी के किनारे फेंके मिले हजारों आधार कार्ड, भड़के ग्रामीणों ने दी डाकघर घेराव की चेतावनी

ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि उनलोगों को साइबर केंद्र से आधार कार्ड कॉपी निकलवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं.

Aadhaar Cards Found River
नदी किनारे फेंके हुए आधार कार्ड. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक): दक्षिण कन्नड़ जिले के पुडु गांव में नेत्रवती नदी के किनारे भारी संख्या में आधार कार्ड लावारिस पड़े मिले. स्थानीय पुडु ग्राम पंचायत अध्यक्ष को मिली जानकारी के आधार पर, वहां के अध्यक्ष और आम जनता ने नदी किनारे से इन आधार कार्डों को इकट्ठा किया. ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित विभाग इस घटना की तुरंत जांच शुरू करे.

जांच के आदेश

मंगलुरु विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर ने UIDAI (आधार जारी करने वाली संस्था) के प्रोजेक्ट मैनेजर को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया है कि वे इस बात का पता लगाएं कि इतनी बड़ी संख्या में आधार कार्ड नदी किनारे मिलने का असली कारण क्या है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है. उन्होंने अपने विभाग के माध्यम से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

डाक विभाग का क्या कहना है

मंगलुरु डाक विभाग के उप-अधीक्षक दिनेश ने कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि नदी के किनारे आधार कार्डों का ढेर मिला है. गुरुवार को डाक विभाग के निरीक्षक (Inspectors) मौके का दौरा करेंगे, जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे. आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा."

डाकघर का करेंगे घेराव

पुडु ग्राम पंचायत अध्यक्ष रमलान मरिपल्ला ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि ग्रामीणों को उनके आधार कार्ड मिल ही नहीं रहे थे और लोगों को साइबर सेंटरों से कॉपी निकलवाने के लिए पैसे देने पड़ रहे थे. अब नदी किनारे हजारों कार्डों का मिलना एक गंभीर मामला है. उन्होंने मांग की है कि इसके पीछे जो लोग भी हैं, उनकी पहचान की जाए.

उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा. ग्राम पंचायत की ओर से स्थानीय विधायक के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वे जनता के साथ मिलकर डाकघर का घेराव करेंगे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

मंगलुरु में आधार कार्ड फेंका मिला
KARNATAKA AADHAAR NEWS
DAKSHINA KANNADA AADHAAR SCAM
कर्नाटक आधार कार्ड न्यूज
AADHAAR CARDS FOUND RIVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.