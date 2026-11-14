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लैंटाना से फायर पैलेट्स बनाने की तैयारी, उत्तराखंड में शुरू होगा बड़ा प्रोजेक्ट, जानिए प्लानिंग

देहरादून: जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना की झाड़ियों से अब ग्राम्य विकास विभाग निजात दिलाने की तैयारी में है. वन्यजीवों और जंगलों की प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए मुसीबत बन चुकी यह झाड़ी दूसरी प्रजातियों को पनपने नहीं देती. इसके चलते जंगलों का प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है. वन विभाग वैज्ञानिक तरीकों से लैंटाना उन्मूलन में जुटा है. इसके तेजी से फैलते दायरे के कारण चुनौती बनी हुई है. लैंटाना वन्यजीवों के आवास और भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करने के साथ त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण भी बन सकती है. ऐसे में अब ग्राम्य विकास विभाग की पहल से इसके नियंत्रण और उन्मूलन की उम्मीद जगी है.

लैंटाना वन्यजीवों और वनस्पतियों के लिए बड़ी चुनौती: उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही लैंटाना की झाड़ी अब वन विभाग के साथ-साथ वन्यजीवों और स्थानीय वनस्पतियों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है. जंगलों में इसका बढ़ता दायरा दूसरी वनस्पतियों के प्राकृतिक विकास को प्रभावित कर रहा है. घनी झाड़ियों के रूप में फैलने के कारण यह वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही है. वन विभाग लंबे समय से इसके नियंत्रण और उन्मूलन के प्रयास कर रहा है, लेकिन इसकी विशेष प्रजनन क्षमता और दोबारा तेजी से फैलने की प्रवृत्ति के कारण इस पर पूरी तरह नियंत्रण पाना आसान नहीं रहा है.

लैंटाना वन्यजीवों के लिए खतरा (ETV Bharat)

ग्राम्य विकास विभाग की बड़ी योजना: अब इस समस्या से निपटने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने एक अलग रास्ता तलाशना शुरू किया है. विभाग की योजना जंगलों से लैंटाना को हटाने के साथ ही इसे उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करने की है. इसके तहत लैंटाना से फायर पैलेट्स तैयार करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. योजना को शुरुआती तौर पर रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले में लागू करने की तैयारी है. इन दोनों जिलों के लिए अधिकारियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट में यह तय किया जाएगा कि प्रोजेक्ट को किस स्तर पर शुरू किया जा सकता है? इसके लिए कितने बजट की जरूरत होगी?

पेड़ पौधों के लिए खतरनाक लैंटाना (ETV Bharat)

ग्राम्य विकास विभाग का यह प्रयास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में पहले से ही चीड़ के पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद से फायर पैलेट्स बनाने का प्रयोग किया जा रहा है. केदारनाथ क्षेत्र में इस मॉडल के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही ईंधन की जरूरत पूरी करने का प्रयास किया गया है. चीड़ के पिरूल और घोड़े-खच्चरों की लीद को मिलाकर फायर पैलेट्स तैयार किए जाते हैं. इनका इस्तेमाल खासतौर पर ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में गर्म पानी उपलब्ध कराने और ताप की जरूरत पूरी करने में किया जा रहा है.

अब इसी मॉडल को दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार देने की तैयारी है. विभाग चाहता है कि जिस तरह चीड़ के पिरूल को उपयोगी बनाकर जंगलों में आग लगने के खतरे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह लैंटाना को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए. इसके लिए लैंटाना को घोड़े-खच्चरों की लीद और चीड़ के पिरूल के साथ मिलाकर पैलेट्स बनाने की संभावनाएं देखी जा रही हैं.

जंगल के लिए खतरा है लैंटाना (ETV Bharat)

प्रोजेक्ट से पहले जरूरी हैं ये सवाल: लैंटाना से पैलेट्स तैयार करने के लिए उसकी लकड़ी और टहनियों को किस तरह संसाधित किया जाएगा? मिश्रण का अनुपात क्या होगा? तैयार ईंधन की गुणवत्ता कैसी होगी? इन सभी पहलुओं का तकनीकी परीक्षण जरूरी होगा. पायलट प्रोजेक्ट में इन्हीं संभावनाओं को परखने की दिशा में काम किया जाएगा. इस पहल के पीछे विभाग की सोच यह भी है कि जंगलों से लैंटाना हटाने का काम केवल सफाई अभियान बनकर न रह जाए. यदि इससे कोई उपयोगी उत्पाद तैयार होता है तो स्थानीय लोगों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीणों को इसके संग्रहण, परिवहन और उत्पादन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं. साथ ही लैंटाना को हटाने के काम में स्थानीय भागीदारी बढ़ने से इसके नियंत्रण का अभियान लगातार चलाया जा सकेगा.

कहां से आया लैंटाना (ETV Bharat)

वन विभाग के लिए सालों से चुनौती बना लैंटाना: लैंटाना कैमारा एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है. जिसे कभी सजावटी पौधे के रूप में भारत लाया गया था. धीरे-धीरे इसने देश के बड़े वन क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली. आज यह दुनिया की सबसे चिंताजनक आक्रामक वनस्पतियों में गिनी जाती है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कम समय में तेजी से फैलती है. एक बार किसी क्षेत्र में स्थापित होने के बाद दूसरी वनस्पतियों को पनपने के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ती.

लैंटाना की घनी झाड़ियां जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पौधों, घास और स्थानीय प्रजातियों के विकास को प्रभावित करती हैं. इसके चलते जंगलों में वनस्पतियों की विविधता घटने का खतरा पैदा होता है. वन्यजीवों के लिहाज से भी इसकी मौजूदगी परेशानी का कारण है. घनी झाड़ियों के कारण वन्यजीवों के लिए जंगल में आवाजाही और भोजन तलाशना मुश्किल हो सकता है. शाकाहारी वन्यजीवों के लिए उपयोगी घास और दूसरी खाद्य वनस्पतियों की उपलब्धता भी प्रभावित होती है.

कितना खतरनाक लैंटाना (ETV Bharat)



लैंटाना के उन्मूलन का वन विभाग भी प्रयास करता रहा है, जबकि इस झाड़ी के तेजी से प्रसार करने के कारण ये बाकी वनस्तियों के लिए परेशानी बनती रही हैं.



-कोको रोसे, निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व





कितना खतरनाक लैंटाना: इसका एक दूसरा पहलू मानव-वन्यजीव संघर्ष से भी जुड़ता है. घनी लैंटाना झाड़ियों में वन्यजीव छिप सकते हैं. ऐसे में जंगलों में काम करने वाले ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के सामने अचानक वन्यजीवों से सामना होने का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा यह जंगलों में ज्वलनशील जैविक पदार्थ का भार बढ़ाने में भी भूमिका निभाती है. लैंटाना को नियंत्रित करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसकी जड़ और तने का बचा हुआ हिस्सा दोबारा अंकुरित हो सकता है. इसके बीज पक्षियों के माध्यम से भी दूर-दूर तक पहुंचते हैं. यही वजह है कि एक बार झाड़ी को काट देने भर से समस्या खत्म नहीं होती. नियमित निगरानी और दोबारा उगने वाले पौधों को हटाने का काम नहीं किया गया तो कुछ समय बाद उसी क्षेत्र में इसका प्रसार फिर शुरू हो सकता है.

लैंटाना से फायर पैलेट्स बनाने की तैयारी (ETV Bharat)

वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट में क्या खास: वन्यजीव संस्थान की ओर से प्रकाशित बाघ और सह-शिकारी प्रजातियों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट में भी लैंटाना को भारत के वन क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैलने वाली आक्रामक वनस्पति बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार देश के प्राकृतिक क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी का दायरा करीब 1.40 लाख वर्ग किलोमीटर आंका गया है. उत्तराखंड में वन विभाग लैंटाना के नियंत्रण के लिए मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करता रहा है. इसमें प्रभावित क्षेत्र से लैंटाना की झाड़ियों को काटकर हटाया जाता है. उत्तराखंड में इसके लिए सीआर बैंबू पद्धति भी अपनाई गई है. इस पद्धति में पौधे को जमीन के पास से काटा जाता है. कटी हुई झाड़ी को उल्टा करके सुखाया जाता है. जिससे उसमें मौजूद नमी और रस निकल जाए. शाखाओं के दोबारा जड़ पकड़ने की आशंका कम हो.वन विभाग के सामने चुनौती यह भी है कि जिन क्षेत्रों में लैंटाना बहुत अधिक फैल चुका है, वहां इसे हटाने के लिए बड़े स्तर पर श्रमिकों की जरूरत पड़ती है. इसके बाद खाली हुई जमीन पर स्थानीय प्रजातियों की वनस्पतियों को दोबारा स्थापित करना भी जरूरी होता है, नहीं तो लैंटाना के फिर से फैलने की आशंका बनी रहती है.