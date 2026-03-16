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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, एक की मौत, कई घायल

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन से बड़ा हादसा हो गया.

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जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 1:11 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बीती रात पाकल दुल हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की हेड रेस टनल (HRT) के अंदर भूस्खलन होने से बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया और तीसरा व्यक्ति लापता है.

यह घटना जो इस क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी के बीच हुई, किश्तवाड़ जिले के डांगडोरो इलाके में घटी. 1000 मेगावाट की यह पनबिजली परियोजना, चिनाब नदी की एक सहायक नदी—मरुसुदर नदी पर—चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार भूस्खलन के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. बचाव दलों ने मलबे से एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया है, जबकि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया. स्थानीय सूत्रों ने बताया कि इलाके में नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहद खराब होने के कारण लापता व्यक्तियों से अभी तक कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है, जिसके चलते उनकी स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही, जिला प्रशासन, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सिविल आर्मी और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गई. बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है. मलबे में फँसे लोगों को ढूँढ़ने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूँढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

मृतकों या फंसे हुए लोगों की पहचान तुरंत पता नहीं चल पाई है. बचाव अभियान अभी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. इस बीच अनंतनाग-किश्तवाड़ लिंक रोड पर सिंथन टॉप पर भारी बर्फबारी के बीच सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर उन यात्रियों को बचाया, जिनका यात्री वाहनों का काफिला खराब मौसम के कारण फंस गया था.

सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार नागरिकों को गर्म भोजन, पीने का पानी और रहने की जगह दी गई, जबकि मरम्मत और रिकवरी टीमों ने फंसे हुए वाहनों को फिर से चलने लायक बनाया. प्रवक्ता ने बताया कि जिन वाहनों को ठीक नहीं किया जा सका, उनमें सवार यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और मेडिकल टीमों ने जरूरतमंदों को मदद और जरूरी दवाएँ दी.

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