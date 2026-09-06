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नेपाल के दार्चुला जिले में भारी भूस्खलन, नदी का प्रवाह प्रभावित होने से पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट

नेपाल से फिर एक बार भयावह करने वाला मंजर सामने आया है. दार्चुला जिले में भारी भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है.

Heavy landslide in Darchula district of Nepal
नेपाल के दार्चुला जिले में भारी भूस्खलन (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2026 at 9:37 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 9:54 AM IST

5 Min Read
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पिथौरागढ़ (उत्तराखंड): नेपाल के दार्चुला जिले में भारी भूस्खलन से चौलानी (चमेलिया) नदी का प्रवाह प्रभावित होने के बाद पिथौरागढ़ जिले में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. भूस्खलन से नदी में मलबा जमा होने के कारण अचानक बाढ़ की आशंका जताई जा रही है. चमेलिया नदी आगे चलकर महाकाली नदी में मिलती है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है.

प्रशासन को सीमावर्ती गांवों में नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस व एसडीआरएफ की तैनाती तथा ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रखने के निर्देश देने चाहिए. नदी किनारे जाने और रात में आवागमन से बचने की सलाह दी जा रही है. झूलाघाट, कानड़ी, बलतड़ी समेत सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी जरूरी है. किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सूचना और बचाव के लिए संचार व्यवस्था को भी मजबूत रखा जा रहा है. नेपाल के दार्चुला जिले में हुए बड़े भूस्खलन के बाद चमेलिया नदी का बहाव आंशिक रूप से बाधित हो गया है.

भारी भूस्खलन से दहशत में लोग (Video-Local Resident)

पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरने से मलबे के पीछे पानी जमा हो रहा है. इससे अस्थायी झील बनने का खतरा पैदा हो गया है. इस स्थिति को देखते हुए सीमांत जिला पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है. अगर लगातार बारिश के बीच और मलबा नदी में गिरा और बहाव पूरी तरह रुक गया, तो जलभराव बढ़ सकता है. बाद में मलबा टूटने या पानी अचानक निकलने की स्थिति में तेज बहाव नेपाल से भारत की ओर आने वाली काली नदी के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है.वर्तमान में भारतीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति नहीं है और नदी का पानी नेपाल में मलबे के बीच से बह रहा है. नेपाल में भूस्खलन की सूचना के बाद पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने पुलिस, एसएसबी, सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित विभागों को अलर्ट किया है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह बताया कि

प्रशासन नेपाल की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. नदी के जलस्तर और संभावित प्रभाव को देखते हुए संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. भूस्खलन के बाद नेपाल के अपिहिमाल ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर-1 के भट्टाड़ में नदी किनारे रहने वाले 15 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है.
-भूपेंद्र सिंह, आपदा प्रबंधन अधिकारी, पिथौरागढ़-

वहीं प्रभावित इलाके में लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ी का और हिस्सा टूटने का खतरा बना हुआ है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.चमेलिया का पानी काली नदी में आता हैभूस्खलन स्थल नेपाल के दार्चुला जिले के अपिहिमाल क्षेत्र के भट्टाड़ में है. यहां मलबे से चमेलिया नदी का प्रवाह प्रभावित हुआ है. चमेलिया नदी आगे बढ़कर नेपाल के सेरा और भारतीय क्षेत्र गेठीगाड़ा के पास काली महाकाली नदी में मिलती है. इसके बाद काली नदी भारत-नेपाल सीमा के साथ आगे बढ़ती है.

इसी वजह से नेपाल में नदी का अचानक बहाव बढ़ने की स्थिति में पिथौरागढ़ के नदी किनारे के इलाकों पर भी असर पड़ने की आशंका है. काली नदी के बहाव वाले क्षेत्र में झूलाघाट और पंचेश्वर महत्वपूर्ण स्थान हैं. प्रशासन के लिए सबसे अहम निगरानी यह रहेगी कि नेपाल में जलभराव बढ़ने या अचानक पानी निकलने की स्थिति में काली नदी का जलस्तर कितना बढ़ता है. इसके बाद नदी आगे टनकपुर की दिशा में जाती है. हालांकि अभी यह कहना संभव नहीं है कि संभावित जलभराव का पानी भारत में कितनी दूर या कितनी मात्रा में पहुंचेगा.

भूस्खलन के बाद नदी के पीछे पानी जमा जरूर हो रहा है, लेकिन अभी इसे बड़ी झील कहना जल्दबाजी होगी. जलभराव की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और पानी की मात्रा का कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है. नदी का पानी करीब आधे हिस्से से निकल रहा है. ऐसे में तत्काल बाढ़ की स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार बारिश और दोबारा भूस्खलन होने पर नदी का बहाव पूरी तरह रुकने का खतरा बना हुआ है.

भूस्खलन स्थल से करीब 40 किलोमीटर ऊपर बलांच क्षेत्र में चमेलिया नदी पर 30 मेगावाट की चमेलिया पावर परियोजना और अपर चमेलिया पावर परियोजना बनी हुई हैं. इसी नदी पर 24 मेगावाट की एक अन्य परियोजना का बांध निर्माणाधीन बताया गया है. नदी का प्रवाह प्रभावित होने के बाद इन परियोजनाओं की सुरक्षा और नदी के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है. नेपाल में भूस्खलन के कारण भारतीय क्षेत्र में बाढ़ आने की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल खतरा इस बात का है कि अगर नदी का रास्ता पूरी तरह बंद हुआ और बाद में मलबा टूट गया, तो अचानक पानी का दबाव बढ़ सकता है. स्थिति को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लगातार नदी किनारे रहने वालों को जागरूक किया जा रहा है.

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Last Updated : September 6, 2026 at 9:54 AM IST

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