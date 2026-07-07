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वायनाड सुरंग परियोजना स्थल पर भारी बारिश से भूस्खलन, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका

वायनाड (केरल): वायनाड में मेप्पाडी के पास कल्लाडी में मंगलवार को भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में तीस से पचास मजदूरों के मलबे में फंसे होने की आशंका है.

खबर के मुताबिक, यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ, जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग सड़क परियोजना का काम चल रहा था. घटना के बाद कल्पेट्टा से दमकल सेवा के कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और जल्द ही तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने घटनास्थल से तीन लोगों को बचाया है. यह वह स्थान है, जहां सुरंग परियोजना से जुड़े श्रमिक रह रहे थे. उन्होंने बताया कि इलाके में कुछ मकान और होमस्टे भी हैं. इसके अलावा, भूस्खलन में सुरंग परियोजना के कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाले कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

बचाव अभियान के लिए पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के कर्मियों को भी तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मंत्री टी. सिद्दीक और जिला कलेक्टर तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं तथा यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्र में और कितने लोग फंसे हुए हैं. मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली अनक्कमपोयिल-मेप्पाडी परियोजना पर काम पिछले साल शुरू हुआ था.

ऐसी भी खबरें हैं कि गाड़ियां जमीन के नीचे फंसी हुई हैं. यहां कुछ लोगों को बचा लिया गया है. एनडीआरएफ फायर सर्विस और रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) मौके पर पहुंच गई है. मीनाक्षी ब्रिज के पास हुए हादसे में गाड़ियां और निर्माण कार्य का सामान पूरी तरह से दब गया. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के निर्देश पर मंत्री ए.पी. अनिलकुमार और टी. सिद्दीकी वायनाड के दौरे पर हैं.

अनक्कमपोयिल-कल्लडी-मेप्पाडी टनल के निर्माण के लिए पत्थर तोड़े जाने के दौरान ऊपर से बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिर गए. शक है कि तीस से पचास मजदूर जमीन के नीचे फंसे हुए हैं.