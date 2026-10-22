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केरल में लैंडस्लाइड के चलते बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 6 ट्रेनें कैंसिल

केरल में लैंडस्लाइड के चलते बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस पटरी से उतरी ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 2 बजे केरल में परसाला के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड के मलबे से टकराने पर बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से बिजी तिरुवनंतपुरम-नागरकोइल रूट पर ट्रेन सर्विस में रुकावट आई, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए.

बुधवार से जिले में लगातार भारी बारिश के बाद नेय्याट्टिनकारा और परसाला के बीच लैंडस्लाइड हुआ. जैसे ही ट्रेन उस जगह से गुजरी, उसका इंजन मलबे से टकरा गया जिससे आगे के चार पहिए पटरी से उतर गए.

बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस पटरी से उतर गई (ETV Bharat) दक्षिणी रेलवे ने एक बयान में कहा, 'सभी यात्री और रेलवे स्टाफ सुरक्षित हैं.' रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बाकी डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. ट्रेन की धीमी स्पीड और लोको पायलट के समय पर रिस्पॉन्स से अधिक नुकसान नहीं हुआ. घटना के बाद ट्रेन की यात्रा नेय्याट्टिनकारा पर खत्म कर दी गई और तिरुनेलवेली के लिए इसकी आगे की सर्विस कैंसिल कर दी गई. रेलवे अधिकारियों ने फंसे हुए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का इंतजाम किया, जबकि कुछ यात्रियों ने यात्रा का दूसरा इंतजाम किया. इस रुकावट से केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले सिंगल-लाइन रेलवे सेक्शन पर सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई. इससे अधिकारियों के पास ट्रेनों को डायवर्ट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा. छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर हुई इस घटना से खासकर स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वालों और रेगुलर यात्रियों को परेशानी हुई. दक्षिण रेलवे ने 6 पैसेंजर सर्विस कैंसिल कर दी तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर जो सुबह 6 बजे और दोपहर 1.25 बजे के लिए तय थी, नागरकोइल जंक्शन-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ पैसेंजर जो सुबह 7.55 बजे और शाम 6.20 बजे के लिए तय थी, नागरकोइल जंक्शन-कोल्लम जंक्शन पैसेंजर जो सुबह 6.25 बजे के लिए तय थी, और कोल्लम जंक्शन-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर जो दोपहर 3.35 बजे के लिए तय थी.