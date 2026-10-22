केरल में लैंडस्लाइड के चलते बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 6 ट्रेनें कैंसिल
छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर हुई इस घटना से स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वालों और रेगुलर आने-जाने वालों को खास परेशानी हुई.
Published : October 22, 2026 at 10:43 AM IST
तिरुवनंतपुरम: अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 2 बजे केरल में परसाला के पास रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड के मलबे से टकराने पर बिलासपुर-तिरुनेलवेली एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया. इससे एक बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना से बिजी तिरुवनंतपुरम-नागरकोइल रूट पर ट्रेन सर्विस में रुकावट आई, जिससे सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए.
बुधवार से जिले में लगातार भारी बारिश के बाद नेय्याट्टिनकारा और परसाला के बीच लैंडस्लाइड हुआ. जैसे ही ट्रेन उस जगह से गुजरी, उसका इंजन मलबे से टकरा गया जिससे आगे के चार पहिए पटरी से उतर गए.
दक्षिणी रेलवे ने एक बयान में कहा, 'सभी यात्री और रेलवे स्टाफ सुरक्षित हैं.' रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बाकी डिब्बों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं. ट्रेन की धीमी स्पीड और लोको पायलट के समय पर रिस्पॉन्स से अधिक नुकसान नहीं हुआ.
घटना के बाद ट्रेन की यात्रा नेय्याट्टिनकारा पर खत्म कर दी गई और तिरुनेलवेली के लिए इसकी आगे की सर्विस कैंसिल कर दी गई. रेलवे अधिकारियों ने फंसे हुए यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल बसों का इंतजाम किया, जबकि कुछ यात्रियों ने यात्रा का दूसरा इंतजाम किया.
इस रुकावट से केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले सिंगल-लाइन रेलवे सेक्शन पर सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई. इससे अधिकारियों के पास ट्रेनों को डायवर्ट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा. छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर हुई इस घटना से खासकर स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वालों और रेगुलर यात्रियों को परेशानी हुई.
दक्षिण रेलवे ने 6 पैसेंजर सर्विस कैंसिल कर दी
तिरुवनंतपुरम नॉर्थ-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर जो सुबह 6 बजे और दोपहर 1.25 बजे के लिए तय थी, नागरकोइल जंक्शन-तिरुवनंतपुरम नॉर्थ पैसेंजर जो सुबह 7.55 बजे और शाम 6.20 बजे के लिए तय थी, नागरकोइल जंक्शन-कोल्लम जंक्शन पैसेंजर जो सुबह 6.25 बजे के लिए तय थी, और कोल्लम जंक्शन-नागरकोइल जंक्शन पैसेंजर जो दोपहर 3.35 बजे के लिए तय थी.
ब्लॉकेज की वजह से पांच और ट्रेनें लेट हो गई
कन्याकुमारी-मंगलुरु सेंट्रल परशुराम एक्सप्रेस, जो सुबह 3.45 बजे निकलने वाली थी, तीन घंटे 15 मिनट लेट हो गई और उसे सुबह 7 बजे निकलने के लिए रीशेड्यूल किया गया. जिन सर्विस पर असर पड़ा, उनमें सुबह 9.25 बजे निकलने वाली पुनालुर-कन्याकुमारी पैसेंजर, सुबह 10.40 बजे निकलने वाली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल-तांबरम एक्सप्रेस, गुरुवायूर-चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस और पुणे-कन्याकुमारी एक्सप्रेस भी शामिल हैं.
तीन ट्रेनें बीच के स्टेशनों पर भी रुकी रही.
तांबरम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल अमृत भारत एक्सप्रेस को नांगुनेरी में, मदुरै-पुनालुर एक्सप्रेस को नॉर्थ पानाकुडी में और तांबरम-तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्पेशल को एरानिएल में रोका गया.
रेलवे पुलिस और सीनियर अधिकारी मरम्मत के काम की निगरानी के लिए मौके पर पहुंचे. खड़ी ढलान की वजह से जमा हुई मिट्टी और मलबा हटाना मुश्किल हो गया है, जबकि लगातार बारिश से काम में रुकावट आयी.
पटरी से उतरी ट्रेन को हटाने के लिए एक स्पेशल रिलीफ इंजन भेजा गया, और ट्रैक साफ करने के लिए मशीनरी और लोगों से लैस एक एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भेजा गया. रेलवे अधिकारियों को उम्मीद जतायी कि सफाई का काम और सेफ्टी इंस्पेक्शन पूरा होने के बाद दोपहर तक नॉर्मल सर्विस बहाल हो जाएंगी.
इस बीच यात्रियों को सलाह दी गई कि वे रेलवे की ऑफिशियल घोषणाओं को मानें और स्टेशनों के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेनों का लाइव रनिंग स्टेटस चेक करें. मौसम विभाग ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसमें बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी. आईएमडी ने 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.