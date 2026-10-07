PM मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे, मंदिर में पूजा कर देश सेवा का वादा दोहराया, नेताओं की बधाई का लगा तांता
सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर पीएम ने दिल्ली के श्रीविनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की, देश सेवा का वादा दोहराया.
Published : October 7, 2026 at 10:03 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है. वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश की सेवा करने का अपना वादा दोहराया. इस बीच मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं की ओर से बधाई का तांता लग गया.
PM मोदी ने पूजा-अर्चना कर देश की सेवा का वादा दोहराया
सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की और पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने का अपना वादा दोहराया.
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बधाई दी
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि 'प्रधान सेवक' के रूप में उनकी यात्रा ने समावेशी विकास के दृष्टिकोण को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' द्वारा निर्देशित एक राष्ट्रव्यापी मिशन में बदल दिया है.
LIVE: PM Modi performs aarti at Vinayak Mandir, Delhi I 25 Years Of PM Modi’s Public Service SOURCE: DD #pmmodi #VinayakTemple #narendramodi #delhi #live https://t.co/85kW8bw66z— ANI (@ANI) October 7, 2026
उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट '25 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी से आजाद कराना' था. इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. पोस्ट में लिखा था, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने दौरे के दौरान, मैंने बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल एडवांसमेंट, बढ़ते मौकों और इनक्लूसिव डेवलपमेंट के जरिए भारत में साफ बदलाव देखा है. आपकी विजनरी लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट 25 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी से आजाद कराना है. यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे इंसानी इतिहास कभी नहीं भूल सकता.'
अमित शाह ने बधाई दी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे करने पर बधाई दी, गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधान मंत्री तक की उनकी यात्रा को याद किया और उनके शासन और विकास पहलों पर प्रकाश डाला.
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने को सभी के लिए 'बहुत खुशी' का पल बताया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 'जन सेवा से राष्ट्र सेवा' को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाया और भारत की पहचान, गर्व और सम्मान को बढ़ाने के लिए समर्पित रहे.
शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके को ऐतिहासिक बताया
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मौके को 'अद्भुत, अभूतपूर्व, अकल्पनीय और ऐतिहासिक' बताया. उन्होंने कहा कि यह सफर 7 अक्टूबर, 2001 को शुरू हुआ था, जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, और अब यह एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के महायज्ञ तक पहुँच गया है.
#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/voCCtYx2Oe— ANI (@ANI) October 7, 2026
केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया.
इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने सरकार के मुखिया के तौर पर लगातार 25 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पास किया. गुजरात से भारत तक एक विकास का विजन बढ़ता है. प्रस्ताव बताता है कि कैसे पीएम मोदी ने गुजरात की सफल पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया.
स्वागत (SWAGAT) जिसके जरिए उन्होंने खुद नागरिकों की शिकायतें सुनीं, को 2010 में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवॉर्ड मिला. बाद में इसने प्रगति (PRAGATI) को प्रेरित किया, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करने, रुकावटों को दूर करने और काम तेजी से पूरा करने के लिए सरकारों को एक साथ लाता है.
प्रस्ताव बताता है कि कैसे पीएम मोदी का विजन विकास, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पर्यावरण की जिम्मेदारी को जोड़ता है. क्लाइमेट एक्शन गुजरात के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट से आगे बढ़कर रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप तक पहुँच गया.
योग, बाजरा, काशी विश्वनाथ धाम और राम लल्ला की प्राण-प्रतिष्ठा ने भारत का अपनी विरासत से जुड़ाव मजबूत किया. यह प्रस्ताव 2047 तक एक खुशहाल, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मिलकर कोशिश करने के उनके विजन के लिए नए कमिटमेंट के साथ खत्म होता है.
#WATCH | PM Narendra Modi offers prayers at Sri Vinayaka Mandir in Delhi The PM has completed 25 years in public life today. (Video source: DD) https://t.co/4n4MwgnxvU— ANI (@ANI) October 7, 2026
पीएम मोदी का सफर
यह मील का पत्थर 7 अक्टूबर, 2001 से जुड़ा है, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, जिसके बाद 2014 के आम चुनावों में BJP को ऐतिहासिक जीत मिली और इसके बाद वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर तीन बार चुने गए.