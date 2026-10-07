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PM मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे, मंदिर में पूजा कर देश सेवा का वादा दोहराया, नेताओं की बधाई का लगा तांता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की ( PTI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है. वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की और देश की सेवा करने का अपना वादा दोहराया. इस बीच मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं की ओर से बधाई का तांता लग गया.

PM मोदी ने पूजा-अर्चना कर देश की सेवा का वादा दोहराया सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की और पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा करने का अपना वादा दोहराया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बधाई दी इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि 'प्रधान सेवक' के रूप में उनकी यात्रा ने समावेशी विकास के दृष्टिकोण को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' द्वारा निर्देशित एक राष्ट्रव्यापी मिशन में बदल दिया है. उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी की लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट '25 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी से आजाद कराना' था. इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. पोस्ट में लिखा था, 'राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने दौरे के दौरान, मैंने बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल एडवांसमेंट, बढ़ते मौकों और इनक्लूसिव डेवलपमेंट के जरिए भारत में साफ बदलाव देखा है. आपकी विजनरी लीडरशिप की सबसे बड़ी अचीवमेंट 25 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा गरीबी से आजाद कराना है. यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसे इंसानी इतिहास कभी नहीं भूल सकता.' अमित शाह ने बधाई दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को सार्वजनिक सेवा के 25 साल पूरे करने पर बधाई दी, गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधान मंत्री तक की उनकी यात्रा को याद किया और उनके शासन और विकास पहलों पर प्रकाश डाला.