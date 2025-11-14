दिल्ली ब्लास्ट केस: फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में की जा रही जमीन की पैमाइश, AIU कर चुकी सदस्यता सस्पेंड
Al Falah University Faridabad: फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन के जांच के आदेश दिए हैं. AIU कर चुकी सदस्यता सस्पेंड.
Published : November 14, 2025 at 5:39 PM IST
फरीदाबाद: शुक्रवार को फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीनों के जांच के आदेश दिए. जिसके बाद पटवारियों ने यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की. अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन पर कितनी इमारत बनी हैं? कितनी जमीन खाली है? इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. यूनिवर्सिटी के लिए जमीन को किस से खरीदा गया? कितनी जमीन? कितनी कीमत पर खरीदी गई? इसका भी पता लगाया जा रहा है.
जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने की जांच: शुक्रवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से पहुंची. जम्मू कश्मीर पुलिस के तीन, दिल्ली पुलिस के चार और हरियाणा पुलिस के तीन से चार अधिकारी अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे और जांच की.
यूनिवर्सिटी को छोड़ कर घर जा रहे छात्र: बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 78 एकड़ में बनी है. फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से धीरे-धीरे बच्चे के घर जाने का सिलसिला जारी है. छात्रों के अभिभावक उन्हें लेने के लिए अल फलह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं.
AIU कर चुकी अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड: दरअसल दिल्ली विस्फोट केस में अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम सामने आया था. जिसके बाद बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (AIU) ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता (Membership) सस्पेंड कर दी. भारतीय विश्वविद्यालय संघ (Association of Indian Universities) के सेक्रेटरी जनरल पंकज मित्तल ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंदर कौर आनंद को पत्र लिखकर यूनिवर्सिटी की सदस्यता सस्पेंड करने की जानकारी दी.
इसी यूनिवर्सिटी में मिली थी शाहीन की कार: दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के लिए हॉट स्पॉट बनी हुई है. अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही संदिग्ध ब्रेजा गाड़ी मिली है. ब्रेजा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर HR 87U9988 है. गाड़ी शाहीन सईद के नाम पर रजिस्टर्ड है. गाड़ी में जो एड्रेस लिखा गया है, वो फरीदाबाद के अल फलाह स्कूल आफ मेडिकल साइंस का है.
लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार भी मिली थी: इससे पहले फरीदाबाद पुलिस ने बुधवार को लाल रंग की इकोस्पोर्ट DL 10 CK 0458 को फरीदाबाद के खंदावली गांव से ढूंढ निकाला था. जिसके दिल्ली विस्फोट मामले के मुख्य संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेह है. दिल्ली पुलिस की जांच में अभी तक ब्लास्ट मामले में तीन कारों की भूमिका सामने आई है. एक जिसमें ब्लास्ट हुआ और दो जो फरीदाबाद से बरामद हुई हैं. फिलहाल मामले में हरियाणा पुलिस, जम्मू पुलिस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच जारी है.
