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लैंड फॉर जॉब मामल: राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस जारी, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड फॉर जॉब की आरोपी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भरोसा न किए जाने वाले दस्तावेजों को देने की मांग खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों का क्रास-एग्जामिनेशन के लिए उन दस्तावेजों की जरुरत होगी जिन पर सीबीआई ने भरोसा नहीं किया है. बता दें कि 18 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन 1600 दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी जिन पर ईडी ने भरोसा नहीं किया था. स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना उल्टी गंगा बहाने जैसा होगा और इससे ट्रायल बाधित होगा.

कोर्ट ने 16 फरवरी को इस मामले में लालू यादव के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय कर दिया था. लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात की. कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव ने इस मामले में सिंडिकेट बनाकर काम किया. इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दिया था.