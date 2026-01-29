लैंड फॉर जॉब केस: लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट, 9 मार्च से रोज़ाना सुनवाई के आदेश
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में 9 मार्च से डेली सुनवाई तय की, लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से आंशिक राहत दी.
By ANI
Published : January 29, 2026 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई मामले की सुनवाई के लिए सूची जारी की और अदालत को निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 9 मार्च से डेली बेसिस के आधार पर दर्ज किए जाएं. यह मामला रेलवे ग्रेड डी की नौकरी के बदले जमीन देने के कथित अपराध से जुड़ा है.
इस बीच, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को औपचारिक आरोप तय करने के लिए 1 से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी है. अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन पहले सीबीआई को सूचना देने का निर्देश दिया. उन्होंने गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. हालांकि, सांसद मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया.
विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) विशाल गोगने ने अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया.
9 जनवरी को, अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ भूमि-नौकरी घोटाले में आरोप तय करने का निर्देश दिया. आरोप तय करते समय, अदालत ने कहा, "लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे."
अदालत ने मुख्य पुलिस अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया था. कार्यवाही के दौरान 5 आरोपियों की मृत्यु हो गई. सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.
अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत साजिश, धोखाधड़ी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप तय किए. आरोप तय करते समय अदालत ने कहा था कि संदेह के आधार पर उसे लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश का पता चला है.
विशेष न्यायाधीश ने कहा, "आरोपपत्र में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डी पी सिंह ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.
लालू यादव के वकील ने कहा
बहस के दौरान, पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के सीनियर वकील, मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि ज़मीन के बदले नौकरी का मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है. ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उम्मीदवारों को ज़मीन के बदले नौकरी दी गई थी. बिक्री के दस्तावेज़ हैं जो दिखाते हैं कि ज़मीन पैसे देकर खरीदी गई थी.
सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नियुक्ति के संबंध में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और ज़मीन के बदले कोई नौकरी नहीं दी गई. यह भी तर्क दिया गया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई सिफ़ारिश नहीं की थी। किसी भी जनरल मैनेजर ने यह नहीं कहा कि वह कभी लालू प्रसाद यादव से मिले थे.
सीनियर वकील ने आगे तर्क दिया कि भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि उन्होंने किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई सिफ़ारिश नहीं की थी. सिर्फ़ उन्हें सरगना कहना काफ़ी नहीं है. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. यह भी तर्क दिया गया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई ज़मीन बिना मुआवज़े के ली गई थी. ज़मीन खरीदी गई थी.
इससे पहले राबड़ी देवी की ओर से बहस के दौरान, यह कहा गया कि राबड़ी देवी ने ज़मीन खरीदी और उसके लिए पैसे दिए. पैसे देकर ज़मीन खरीदना कोई अपराध नहीं है. किसी भी आरोपी उम्मीदवार को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया. ये लेन-देन आपस में जुड़े नहीं हैं.
सीनियर वकील ने कहा कि CBI को भ्रष्टाचार साबित करना होगा. बेची गई ज़मीन पैसे देकर खरीदी गई थी. उन्होंने आगे कहा कि आवेदकों ने सभी ज़रूरी प्रक्रियाओं का पालन किया था. भ्रष्ट आचरण कहाँ है? ये कार्य स्वतंत्र हैं.आरोपी व्यक्तियों के कोई भी कार्य आपस में जुड़े नहीं हैं.
ये भी पढ़ें-