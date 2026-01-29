ETV Bharat / bharat

लैंड फॉर जॉब केस: लालू परिवार को व्यक्तिगत पेशी से छूट, 9 मार्च से रोज़ाना सुनवाई के आदेश

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई मामले की सुनवाई के लिए सूची जारी की और अदालत को निर्देश दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य 9 मार्च से डेली बेसिस के आधार पर दर्ज किए जाएं. यह मामला रेलवे ग्रेड डी की नौकरी के बदले जमीन देने के कथित अपराध से जुड़ा है.

इस बीच, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को औपचारिक आरोप तय करने के लिए 1 से 25 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से पेश होने की अनुमति दी है. अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से एक दिन पहले सीबीआई को सूचना देने का निर्देश दिया. उन्होंने गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. हालांकि, सांसद मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से पेश हुईं और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया.

विशेष न्यायाधीश (MP-MLA) विशाल गोगने ने अन्य आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को सूचीबद्ध किया.

9 जनवरी को, अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य आरोपियों के खिलाफ भूमि-नौकरी घोटाले में आरोप तय करने का निर्देश दिया. आरोप तय करते समय, अदालत ने कहा, "लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे."

अदालत ने मुख्य पुलिस अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों सहित 52 आरोपियों को बरी कर दिया था. कार्यवाही के दौरान 5 आरोपियों की मृत्यु हो गई. सीबीआई ने 103 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था.

अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत साजिश, धोखाधड़ी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप तय किए. आरोप तय करते समय अदालत ने कहा था कि संदेह के आधार पर उसे लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश का पता चला है.

विशेष न्यायाधीश ने कहा, "आरोपपत्र में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है. विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डी पी सिंह ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.