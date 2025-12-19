लैंड फॉर जॉब केस: लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने की तारीख टली, अगली सुनवाई 9 जनवरी को

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने अब मामले की सुनवाई 9 जनवरी 2026 को करने का आदेश दिया है. इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपी हैं.

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से संबंधित की वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया. सीबीआई ने कहा कि इस मामले में 103 आरोपी हैं, जिसमें से पांच की मौत हो चुकी है. दरअसल 8 दिसंबर को कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले के कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आरोपियों की मौत का वेरिफिकेशन कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था.

न्यायाधीश ने कहा, “आरोपियों की स्थिति पर सत्यापन रिपोर्ट पूरी हो चुकी है. इसलिए अदालत यह दर्ज करती है कि निम्नलिखित आरोपियों का निधन हो गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई है.” अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 9 जनवरी की तारीख निर्धारित कर दी. 11 दिसंबर को अदालत ने जांच एजेंसी को कथित घोटाले के संबंध में सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था.

सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए हैं. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे के पश्चिमी मध्य जोन की ग्रुप-डी श्रेणी में जमीन के बदले ग्रुप डी की नौकरी देने के कथित अपराध से जुड़ा है.

सीबीआई ने यह भी दावा किया कि नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई थीं और लेन-देन में बेनामी संपत्तियां शामिल थीं, जो आपराधिक कदाचार और साजिश के बराबर है. हालांकि आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है. इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार 4 दिसंबर और 10 नवंबर को फैसला टाल चुका है. कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि लालू यादव ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर याचिका अभी लंबित है.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई. ऐसे में पूरी जांच की गैरकानूनी है. बिना जरुरी अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती है. सिब्बल ने कहा था कि इस मामले में पूरी कार्यवाही ही गलत है. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लालू यादव की ओर से जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर दलीलें नहीं रख रहे हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने 7 जून 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल किया था, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं.

