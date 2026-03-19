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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की 1600 दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के सीबीआई से जुड़े मामले में आरोपी लालू यादव और राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन 1600 दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी जिन पर ईडी ने भरोसा नहीं किया था.

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना उल्टी गंगा बहाने जैसा होगा और इससे ट्रायल बाधित होगा. कोर्ट ने लालू और राबड़ी देवी के अलावा आरके महाजन और महीप कपूर की भी ऐसी ही याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया. आरके महाजन ने एक दस्तावेज जबकि महीप कपूर ने 23 दस्तावेजों की मांग की थी. कोर्ट ने 16 फरवरी को लालू यादव के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय कर दिया था.

लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात की. कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव ने इस मामले में सिंडिकेट बनाकर काम किया. इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दिया था.