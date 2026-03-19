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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की 1600 दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग खारिज

कोर्ट ने लालू और राबड़ी देवी के अलावा आरके महाजन और महीप कपूर की भी ऐसी ही याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 19, 2026 at 12:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के सीबीआई से जुड़े मामले में आरोपी लालू यादव और राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उन 1600 दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की मांग की थी जिन पर ईडी ने भरोसा नहीं किया था.

स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में दस्तावेजों की मांग करना उल्टी गंगा बहाने जैसा होगा और इससे ट्रायल बाधित होगा. कोर्ट ने लालू और राबड़ी देवी के अलावा आरके महाजन और महीप कपूर की भी ऐसी ही याचिकाएं खारिज करने का आदेश दिया. आरके महाजन ने एक दस्तावेज जबकि महीप कपूर ने 23 दस्तावेजों की मांग की थी. कोर्ट ने 16 फरवरी को लालू यादव के खिलाफ औपचारिक रुप से आरोप तय कर दिया था.

लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल का सामना करने की बात की. कोर्ट ने कहा था कि लालू यादव ने इस मामले में सिंडिकेट बनाकर काम किया. इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी. प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. 7 अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव , राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

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लालू प्रसाद यादव
LALU PRASAD YADAV

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