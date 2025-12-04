लालू परिवार को बड़ी राहत, Land For Job Case में आरोप तय करने पर फैसला टला
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत परिवार के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई टाली. पढ़ें
Published : December 4, 2025 at 8:39 AM IST
पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया है. कोर्ट ने CBI से आरोपियों का स्टेटस वेरिफाई करने को कहा है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई थी.
कब होगी अगली सुनाई: मामले में कोर्ट ने CBI से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को तय की है. सीबीआई ने 103 लोगों को आरोपी के तौर पर चार्जशीट किया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान 4 की मौत हो गई. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 दिसंबर की निर्धारित की गई है.
Land for job CBI case | The Rouse Avenue Court in Delhi deferred the order on framing of charges against Lalu Prasad Yadav, Rabri Devi, Tejashwi Yadav, Tej Pratap Yadav, Misa Bharti, Hema Yadav and other accused persons.— ANI (@ANI) December 4, 2025
The court has asked the CBI to verify the status of…
लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगी राहत? : लैंड फॉर जॉब स्कैम में CBI ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट तय करेगी कि मामले में लालू परिवार और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? : साल 2004, यूपीए सरकार में रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निजी लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी (2004-2009) दी गई. मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद उनके परिवार के कई सदस्यों समेत 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, मामले में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है. पश्चिम मध्य रेल जोन में नियुक्तियों के बदले जमीन के टुकड़े ट्रांसफर किए गए.
केस में कौन हैं आरोपी? : जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं. इसके अलावा 100 लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 78 अभियुक्तों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.
किन-किन धाराओं में आरोप : सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में IPC की धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जीवाड़ा) समेत कई धाराओं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13(1)(d), 8 और 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े आरोपों पर ही चार्ज तय किया था.
''जिन धाराओं के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया है उन धाराओं में कम से कम 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. 120B धारा साजिश रचने के लिए लगाया जाता है. इस धारा के तहत जमाने के साथ अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.'' - शैलेंद्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
किन धाराओं में कितनी सजा का प्रावधान? :
धारा 8 : जुर्माना के साथ 6 माह से 5 साल तक की सजा.
धारा 9 : जुर्माना के साथ 6 माह से 5 साल तक की सजा.
धारा 11 : जुर्माना के साथ 6 माह से 5 साल तक की सजा.
धारा 12 : जुर्माना के साथ 3 साल से 7 साल तक की सजा.
धारा 13 (1) : जुर्माना के साथ 1 साल से 7 साल तक की सजा.
120B : जुर्माना के साथ आजीवन कारावास तक की सजा.
420 : जुर्माना के साथ 2 साल तक की सजा.
467 : जुर्माना के साथ अधिकतम 10 साल तक की सजा.
468 : जुर्माना के साथ अधिकतम 7 साल तक की सजा.
471 : जुर्माना के साथ 2 साल तक की सजा.
तेजस्वी के लिए आफत या राहत? : वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉ संजय कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि जमीन के बदले नौकरी मामले में 2013 से लालू परिवार मुश्किलों का सामना करता आ रहा है. कई बार लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के दिन सदस्यों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है. उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित भी होना पड़ा है. इस केस में दो मामले हैं, जिनमें एक जमीन के बदले नौकरी और दूसरा IRCTC मामला. आईआरसीटीसी मामले में हालांकि तेजस्वी यादव अभियुक्त नहीं है, लेकिन उसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है.
''अभी केवल सुनवाई होगी, फैसला आने में वक्त लगेगा. लेकिन यदि इस मामले में तेजस्वी यादव पर आरोप सिद्ध हो जाता है और वह दोषी पाए गए तो उनके लिए राजनीतिक रूप से परेशानी हो सकती है. उनके पॉलिटिकल करियर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. कोर्ट यदि उन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है.'' - डॉ संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
डॉ संजय कुमार कहते हैं कि, यह मामला लंबे समय से कोर्ट में है. अब फैसला पूरी तरह अदालत और जांच प्रक्रिया पर निर्भर है. लेकिन इतना तय है कि इस केस का हर अपडेट बिहार की राजनीति को सीधे प्रभावित करता है. लालू परिवार की छवि, आरजेडी का जनाधार और आगामी राजनीतिक समीकरण, सब पर इसका असर देखने को मिलेगा.
लैंड फॉर जॉब स्कैम.. अब तक : जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने कुल 78 लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की है. 20 जनवरी 2024 को ED ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की थी. 2024 में 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद के परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिली थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दिया था.
