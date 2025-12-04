ETV Bharat / bharat

लालू परिवार को बड़ी राहत, Land For Job Case में आरोप तय करने पर फैसला टला

पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश टाल दिया है. कोर्ट ने CBI से आरोपियों का स्टेटस वेरिफाई करने को कहा है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान कुछ आरोपियों की मौत हो गई थी.

कब होगी अगली सुनाई: मामले में कोर्ट ने CBI से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को तय की है. सीबीआई ने 103 लोगों को आरोपी के तौर पर चार्जशीट किया था, जिसमें कार्रवाई के दौरान 4 की मौत हो गई. इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 8 दिसंबर की निर्धारित की गई है.

लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें या मिलेगी राहत? : लैंड फॉर जॉब स्कैम में CBI ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट तय करेगी कि मामले में लालू परिवार और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम? : साल 2004, यूपीए सरकार में रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निजी लोगों से जमीन लेकर उन्हें रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी (2004-2009) दी गई. मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद उनके परिवार के कई सदस्यों समेत 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया. सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, मामले में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है. पश्चिम मध्य रेल जोन में नियुक्तियों के बदले जमीन के टुकड़े ट्रांसफर किए गए.

केस में कौन हैं आरोपी? : जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव समेत अन्य आरोपी हैं. इसके अलावा 100 लोगों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 78 अभियुक्तों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल हो चुकी है.

किन-किन धाराओं में आरोप : सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में IPC की धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जीवाड़ा) समेत कई धाराओं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13(1)(d), 8 और 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने सिर्फ आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े आरोपों पर ही चार्ज तय किया था.

''जिन धाराओं के तहत सीबीआई ने मामला दर्ज किया है उन धाराओं में कम से कम 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. 120B धारा साजिश रचने के लिए लगाया जाता है. इस धारा के तहत जमाने के साथ अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.'' - शैलेंद्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट