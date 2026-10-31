दुनिया में गर्मी से मौतें 36% बढ़ीं; 573 अरब कामकाज के घंटे बर्बाद, भारत में जा सकती हैं 55 हजार जानें
Climate Change Health Impacts : 'लैंसेट काउंटडाउन' की रिपोर्ट, विकासशील देशों को लोगों की रक्षा के लिए सालाना 31 हजार करोड़ खर्च करने होंगे.
Published : October 31, 2026 at 4:57 PM IST
हैदराबाद (EB Prime Team) : Lancet Countdown 10th report : जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो दुनियाभर में भीषण गर्मी की वजह बन रहे हैं. लोगों के हेल्थ पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है. इसकी वजह से विश्व में गर्मी से होने वाली मौतें 36% तक बढ़ गईं हैं. केवल साल 2023 में ही गर्मी के कारण रिकॉर्ड 7 लाख 10 हजार लोगों की जान चली गई. वहीं अब साल 2027 में मार्च तक पूरी दुनिया में 8 लाख 57 हजार मौतें होने की आशंका है. भारत में ऐसे लोगों की संख्या 55 हजार होगी.
अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन 'लैंसेट काउंटडाउन' की हाल की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते (धरती के बढ़ते तापमान को रोकना) के लागू होने के बाद के दशक में क्लाइमेट चेंज का स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ गया है. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे इस बढ़ती समस्या को काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके लिए और तेजी से प्रयास करने की जरूरत है.
वहीं इसी तरह की एक अन्य रिपोर्ट भी शिकागो विश्वविद्यालय की क्लाइमेट इंपैक्ट लैब की ओर से हाल ही में जारी की गई है. अल-नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर के नाम से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर से लेकर साल 2027 में मार्च तक पूरी दुनिया में ज्यादा गर्मी से 8 लाख 57 हजार मौतें हो सकती हैं. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाएगी, जबकि कर्नाटक इस मामले में दूसरे स्थान पर रहेगा.
गर्मी से लोगों ने 573 अरब घंटे तक काम नहीं किया : लैंसेट काउंटडाउन की रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज का असर केवल सेहत पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि यह लोगों के जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करने लगा है. जलवायु परिवर्तन से बढ़ी गर्मी से लोगों के काम करने की क्षमता भी कम हो गई. इसके कारण साल 2025 में दुनियाभर के कर्मियों ने 573 अरब कार्य घंटे गंवा दिए. यानी भीषण गर्मी के कारण वे इतने घंटे तक काम नहीं कर पाए. इससे करीब 101.55 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ.
इंसानी गलतियों से हो रहीं 70% से अधिक मौतें : लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में एक ही साल में ज्यादा गर्मी से विश्व में 7 लाख 10 हजार लोगों की मौत हो गई. इनमें से 70% से अधिक मौतें इंसानी गलतियों के कारण हुए जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं. विकासशील देशों को बदलते मौसम के प्रभाव से अपने यहां के लोगों को बचाने के लिए सालाना करीब 31,348 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
पूरी दुनिया में गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ा : रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा सालाना 36% तक बढ़ गया है. पेरिस समझौते के लागू होने के बाद के दशक (2016–2025) में लोगों की सेहत पर क्लाइमेट चेंज का ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है. 100 से ज्यादा संस्थानों से जुड़े 146 रिसर्चर ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने की बात कही है. जिससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके.
कुल 54 पैरामीटर्स पर स्टडी : लैंसेट काउंटडाउन की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के बीच के संबंधों पर स्टडी की गई है. विश्व के 48 देशों के डेटा पर आधारित इस रिपोर्ट में 54 संकेतकों का मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभावों का आकलन किया गया. इन संकेतकों में गर्मी से होने वाली मौतें, हीटवेव (लू) का प्रभाव और जोखिम, काम के घंटों का नुकसान, नींद की कमी, संक्रामक बीमारियों का खतरा, सूखा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजनाएं आदि शामिल हैं.
थोड़ा हुआ सुधार, अभी ज्यादा प्रयास की जरूरत : लैंसेट काउंटडाउन की रिपोर्ट बताती है कि पेरिस समझौता जिसमें दुनिया के 195 देशों ने तय किया था कि विश्व के औसत तापमान को पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न बढ़ने दिया जाए, संभव हो तो इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखा जाए. यह समझौता साल 2016 में लागू हुआ था. इस समझौते के बाद सोलर पावर, बेहतर अस्पतालों, सेहत से जुड़े कड़े कानूनों आदि के कारण लोगों के सेहत में सुधार आया है, लेकिन अभी इस दिशा में और भी काम करने की जरूरत है.
दुनियाभर में गर्मी से होंगी 8 लाख 57 हजार मौतें : यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट इम्पैक्ट लैब के अल नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर ने गर्मी से ज्यादा मौतों का आकलन किया है. इसके अनुसार अक्टूबर 2026 से लेकर मार्च 2027 तक पूरी दुनिया में अल-नीनो के कारण भीषण गर्मी से 8 लाख 57 हजार लोगों की मौत हो सकती है. यानी जून 2026 में अल-नीनो की शुरुआत के बाद आने वाले समय में इसके भयंकर दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे.
नाइजीरिया के बाद भारत में होगी सबसे ज्यादा मौत : अल नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर के अनुसार दुनियाभर में नाइजीरिया में अल-नीनो के कारण भयंकर गर्मी से अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक 56,100 लोगों की मौत होने की आशंका है. यह दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा होगी. वहीं 55,200 मौतों के साथ भारत इस मामले में दूसरे स्थान पर रह सकता है. जबकि 29,300 मौतों के साथ इंडोनेशिया के ग्लोबल लेवल पर तीसरे स्थान पर रहने का अनुमान है.
दिसंबर में ज्यादा खतरनाक बन जाएगा अल-नीनो : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिसंबर में अल-नीनो ज्यादा खतरनाक बन जाएगा. उस दौरान यह अपने चरम पर होगा. दुनियाभर में कड़ाके की ठंड की बजाय गर्मी पड़ सकती है. सूखे की स्थिति भी रहेगी. मौसम का यह बिगड़ा चक्र नए साल में भी पूरी दुनिया के पर्यावरण को प्रभावित करता रहेगा. वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में सामान्य बर्फबारी देखने को नहीं मिलेगी. गर्मी के मौसम में पेयजल संकट गहरा सकता है.
तापमान बढ़ेगा, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का खतरा : संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इस बार अल-नीनो के कारण कई जगहों पर सामान्य से ज्याादा गर्मी रहेगी. बारिश का पैटर्न बिगड़ने से कुछ इलाकों को भयंकर सूखा तो कुछ क्षेत्रों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. अल-नीनो सामान्य रूप से हर 2 से 7 साल में आता है और 9 से 12 महीने तक अपना असर दिखाता है. यह ज्यादा ठंड, बारिश और सूखे का कारण बनता है.
देश के महाराष्ट्र में हो सकती हैं ज्यादा मौतें : अल-नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर के अनुसार देश के महाराष्ट्र में आने वाले समय में अल-नीनो के कारण भयंकर गर्मी पड़ेगी. इससे यहां अक्टूबर से लेकर मार्च 2027 तक 9,800 लोगों की मौत हो सकती है. यह देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है. इसी तरह कर्नाटक में भी इसी तरह 7,800 लोगों की मौत होने का अनुमान है. इस मामले में कर्नाटक देशभर में दूसरे स्थान पर होगा.
आंध्र प्रदेश-तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में भी होंगी मौतें : अल नीनो हीट मॉर्टेलिटी ट्रैकर के मुताबिक देश के अन्य राज्यों में भी गर्मी के ज्यादा प्रभाव से वहां मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है. आंध्र प्रदेश में मार्च 2027 तक 5,700 मौतें हो सकती है. मौतों के आंकड़ों के लिहाज यह राज्य देशभर में तीसरे स्थान पर रह सकता है. इसी तरह 5,400 मौतों के साथ तेलंगाना चौथे, जबकि 4,500 मौतों के साथ पश्चिम बंगाल पांचवें पायदान पर रह सकता है.
यूपी समेत अन्य राज्यों में भी दिखेगा असर : उत्तर प्रदेश में मार्च 2027 तक ज्यादा गर्मी से 1500 लोगों की जान जा सकती है. इसी तरह गुजरात में 1400, बिहार में 1400, झारखंड में 800, राजस्थान में 730, असम में 250, हरियाणा में 200, त्रिपुरा में 79, गोवा में 69, मेघालय में 33 लोगों की जान जा सकती है. वहीं सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा शून्य रहने का अनुमान है. यानी कुछ राज्यों में ज्यादा गर्मी से एक भी शख्स की जान नहीं जाएगी.
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