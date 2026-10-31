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दुनिया में गर्मी से मौतें 36% बढ़ीं; 573 अरब कामकाज के घंटे बर्बाद, भारत में जा सकती हैं 55 हजार जानें

ज्यादा गर्मी से दुनियाभर में मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (EB Prime Team) : Lancet Countdown 10th report : जलवायु परिवर्तन और अल-नीनो दुनियाभर में भीषण गर्मी की वजह बन रहे हैं. लोगों के हेल्थ पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ने लगा है. इसकी वजह से विश्व में गर्मी से होने वाली मौतें 36% तक बढ़ गईं हैं. केवल साल 2023 में ही गर्मी के कारण रिकॉर्ड 7 लाख 10 हजार लोगों की जान चली गई. वहीं अब साल 2027 में मार्च तक पूरी दुनिया में 8 लाख 57 हजार मौतें होने की आशंका है. भारत में ऐसे लोगों की संख्या 55 हजार होगी.

अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन 'लैंसेट काउंटडाउन' की हाल की 10वीं रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते (धरती के बढ़ते तापमान को रोकना) के लागू होने के बाद के दशक में क्लाइमेट चेंज का स्वास्थ्य पर जोखिम बढ़ गया है. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे इस बढ़ती समस्या को काबू करने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसके लिए और तेजी से प्रयास करने की जरूरत है.