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SPECIAL: माफियाओं के पाप का नतीजा है लंकास्टर अस्पताल में भू-धंसान, छोड़ना पड़ा आशियाना तो भावुक हुए लोग

गिरिडीह में भू-धंसान की घटनाएं कोई नई बात नहीं है. यहां सालों से अवैध खनन, भू-धंसान और डर का माहौल बना हुआ है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 6:51 PM IST

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गिरिडीह: सीसीएल गिरिडीह क्षेत्र में जमीन धंसने की घटना कोई नई बात नहीं है. यहां भू-धंसान की घटना दशकों पुरानी है. दशकों से कोलियरी के अलग-अलग हिस्सों में जमीन धंसी, गोफ बना और कई घर उजड़े. हाल ही में ऐसी घटना घटी, जिसमें अस्पताल के साथ साथ उसके आसपास भू-धंसान होने लगा. स्थिति भयावह होने लगी तो ऐसे में लंकास्टर अस्पताल परिसर के अंदर एवं इससे सटे इलाकों में अवस्थित क्वार्टर को खाली करना पड़ा.

आशियाना छोड़ रहे लोग

CCL प्रबंधन ने भी लोगों को असुरक्षित हो चुके क्वार्टर को खाली करने का आह्वान किया है. सालों से इस परिसर और आसपास रह रहे लोगों को आशियाना छोड़ना पड़ रहा है. लोग बेमन से, डर से और मायूस होकर यहां से कहीं दूर जा रहे हैं. यहां अभी भी भू-धंसान की स्थिति बनी हुई है.

अवैध खनन की वजह से आशियाना छोड़ रहे लोग (Etv Bharat)

दरारें बता रही अवैध खनन की कहानी

लंकास्टर अस्पताल में पड़ी दरारें अवैध खनन की कहानी बयां कर रही. अस्पताल के ठीक नीचे कोयले का अवैध खनन दो दशक से ज्यादा चलता रहा और इसका परिणाम यह है कि अस्पताल और उसका परिसर भू-धंसान की चपेट में आता रहा.

कोयला निकालने के बाद होती थी तस्करी

विशेषज्ञ बताते हैं 2000 के दशक में अस्पताल के पीछे से लेकर नीचे तक अवैध कोयला होता रहा. कई लोगों ने यहां अवैध तरीके से खनन करवाया. हर खदान की एक-एक शिफ्ट में 8-10 मजदूर अंदर जाते रहे और खनन करते रहे. यहां से निकाला गया कोयला तस्करी के लिए भेजा जाता रहा. अवैध खनन करने और करवाने वालों ने ज्यादा कमाने के लालच में कोयला के पिलरों को भी काटने का काम किया. जब पिलर कटे तो जमीन धसने लगी और अस्पताल में दरारें आने लगी.

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नहीं लग सकी अवैध खनन पर लगाम

यहां रहने वाले सीसीएल कर्मी एवं स्थानीय लोग बताते हैं कि जब अस्पताल के नीचे अवैध खनन होता था तो शाम ढलने के बाद सीसीएल क्वार्टर या अस्पताल के फर्श के नीचे ठक-ठक की आवाज सुनाई देती थी. जमीन के नीचे रातभर कोयला काटने का काम चलता था. उस वक्त भी पुलिस एवं प्रबंधन कार्रवाई करते थे, लेकिन वे अवैध खनन पर लगाम नहीं लगा पाए.

लोग बताते हैं कि इस अस्पताल के पीछे संचालित खदानों में कई दफा हादसे भी हुए हैं. अवैध खनन में शामिल कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन खनन का काम बंद नहीं हुआ.

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तीन दफा धंसी जमीन, गिरती रही दीवार

स्थानीय लोग बताते हैं कि इस अस्पताल और परिसर में जमीन धंसने और दरारें आने की घटना पहले भी हुई थी. इससे पहले 2021 में अस्पताल के ठीक बगल में स्थित पानी की टंकी जमींदोज हो गई थी, वहां एक गोफ बन गया था, जबकि दो साल पहले अस्पताल के पीछे का क्वार्टर धंसा था. कई दीवारें गिर गई थी.

2026 में हुई भू-धंसान की शुरुआत

इससे पहले के दौर की बात करें तो 2017 में भी परिसर के अंदर अवस्थित 3 क्वार्टर में भू-धंसान की घटना हुई थी और इसमें रहने वालों को क्वार्टर छोड़ना पड़ा था. इस बार 2026 में भू-धंसान की शुरुआत 25 अगस्त से हुई. 25 अगस्त को अस्पताल की मुख्य सड़क के अलावा 2 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, गोफ बन गया. 26 सितंबर की रात को एक बार फिर से भू-धंसान हुआ.

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तीसरी घटना के बाद लोगों ने छोड़ा आशियाना

25 अगस्त की घटना से पहले अस्पताल संचालित था, जिसे प्रबंधन ने बंद कर दिया और अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा. इस दौरान सीसीएल के जीएम कन्हैया शंकर गैवाल, परियोजना पदाधिकारी गोपाल सिंह मीणा ने यहां रह रहे लोगों को परिसर खाली करने का अल्टीमेटम तक दिया था, लेकिन कई लोग क्वार्टर खाली करना ही नहीं चाहते थे.

असुरक्षित घोषित हो चुके हैं भू-धंसान वाले इलाके

इस बार 26 सितंबर की घटना घटी तो लोग समझ गए कि अब यहां रुकना जानलेवा हो सकता है. गिरिडीह के महाप्रबंधक बताते हैं कि भू-धंसान वाले इलाके को असुरक्षित घोषित किया जा चुका था. लोगों से परिसर खाली करने की अपील की जा चुकी है. जिसके बाद लोगों ने पूरे परिसर को खाली कर दिया. महाप्रबंधक का कहना है कि भू-धंसान से भवन क्षतिग्रस्त हुआ तो चिंता की बात नहीं है. हमें चिंता सिर्फ आम लोगों की थी, यह सुखद है कि लोगों को कुछ नहीं हुआ.

राष्ट्रीयकरण के साथ शुरू हुआ था अवैध खनन का खेल

बता दें कि गिरिडीह में अवैध कोयला खनन का इतिहास काफी पुराना है. 1971 से पहले कोयला उद्योग निजी हाथों में था, जब तक निजी हाथों में यह उद्योग रहा, तब तक अवैध खनन का काम नहीं हुआ. 1971 में जब कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ. राष्ट्रीयकरण होने के कुछ साल बाद ही कोयला का अवैध खनन शुरू हो गया.

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भू-धंसान के बाद मकान में पड़ी दरार (Etv Bharat)

राष्ट्रीयकरण के बाद शुरू हुआ अवैध खनन

स्थानीय मजदूर नेता हरगौरी साहू छक्कू बताते हैं कि राष्ट्रीयकरण के साथ ही अंडरग्राउंड माइंस बंद हुआ, तो तस्करों ने ऐसे क्षेत्र को टारगेट किया और अवैध माइंस खोलना शुरू किया. साहू छक्कू आगे बताते हैं कि अवैध खनन का काम गिरिडीह में खंता (कुवांनुमा) खोलकर या सिरमोहन के द्वारा किया जाता रहा. बताते हैं कि गिरिडीह-धनबाद जैसे इलाके में अवैध खनन का काम शुरुआत में मजदूरों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे कई माफियाओं की इसमें एंट्री होती गई. 1977-78 के बाद कई सफेदपोश भी धंधे में उतर गए.

गिरिडीह के कई इलाके में अवैध खदान संचालित

वैसे गिरिडीह के कई इलाकों में अभी भी अवैध खनन का काम संचालित है. कबरीबाद में लंबी सुरंग खोदी गई, जिसके कारण मुख्य सड़क में भू-धंसान हुआ है. ओपन कास्ट के पीछे सतीघाट, भूतनाथ, पंप के पास खदानों का संचालन हो रहा है. इन सभी के बीच लोग महुआपथारी से लेकर अकदोनी खुर्द, कबरीबाद-चिलगा, गिरिडीह -डुमरी पथ के स्टेडियम के पास, 6 नंबर, सेंट्रलपीट, बरवाडीह- कबरीबाद- बनियाडीह होते हुए मुफ्फसिल थाना तक की सड़क को लेकर लोग चिंतित हैं. लोगों की चिंता सीसीएल डीएवी के पीछे हालिया हुए बाउंड्री को लेकर भी है. लोग कह रहे हैं कि जहां बाउंड्री हुई है, वहां अक्सर गोफ बनता है.

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अस्पताल की बाहरी दिवारों पर दरार (Etv Bharat)

कई घटना का गवाह है गिरिडीह

गिरिडीह में बनियाडीह लंकास्टर अस्पताल की घटना से पहले कई भू-धंसान की घटना घट चुकी है, जो आज भी लोगों को डराती है. भू-धंसान की घटना स्टेडियम के पास कई बार हो चुकी है. 2003 से लेकर 2025 तक यहां कई दफा सड़क में गोफ बन चुके हैं.

दूसरी घटना की बात करें तो भू-धंसान की बड़ी घटना 2004 में हुई थी. उस वक्त महुआपथारी में बड़ा- भूभाग धंस गया था. इस दौरान अवैध खनन कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आए थे. जिसमें कई की जान चली गई थी. लोग शव लेकर भागे थे. इसके बाद अप्रैल 2018 में अकदोनी खुर्द के मोहलीटोला में भू-धंसान की घटना घटी थी. यहां कई घर इसकी चपेट में आ गए थे. इससे पहले जुलाई 2011 में कोपा में जमीन धंसने की घटना घटी थी. इसके अलावा छोटी बड़ी कई घटना क्षेत्र में होती रही हैं.

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