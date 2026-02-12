10 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से 3 लोगों को घायल करने का आरोपी शिवम गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी
इस मामले में कथित ड्राइवर ने एक दिन पहले बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करने था पहुंचा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : February 12, 2026 at 12:17 PM IST
कानपुर: शहर के ग्वालटोली क्षेत्र में लैम्बोर्गिनी कार ने बीती 8 फरवरी को तीन लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में यूपी पुलिस ने बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे आरोपी शिवम को कानपुर से ही गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पुष्टि डीसीपी सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव ने की है. उनके मुताबिक थोड़ी ही देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.
बता दें कि, शहर के ग्वालटोली में रविवार को काली रंग की लैम्बोर्गिनी कार ने तीन लोगों को टक्कर मारी थी. आरोप है कि कार में मौजूद बाउंसर्स ने उसको वहां से भगा दिया था. ग्वालटोली पुलिस ने कार में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया था. देर रात घायल तौसीफ की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं, इस मामले में सोमवार को थाना प्रभारी ग्वालटोली संतोष गौड़ को लाइनहाजिर कर दिया गया. पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने ये कार्रवाई की है.
डीसीपी सेन्ट्रल अतुल श्रीवास्तव ने आरोपी शिवम की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उनके मुताबिक आरोपी शिवम को कानपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी शिवम आत्मसमर्पण की तैयारी में था. उसे पुलिस ने पहले ही दबोच लिया. डीसीपी सेंट्रल के मुताबिक, उसकी बुधवार देर रात अरेस्टिंग की गई है. खास बात ये है इस मामले का संज्ञान सीएम कार्यालय से लिया गया था. जिसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है. थोड़ी ही देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाए.
बता दें कि इस मामले में थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया था कि पुलिस को हादसे के वक्त के पर्याप्त साक्ष्य मिल गए हैं. उस समय कार शिवम ही चला रहा था. हालांकि, जैसे ही हादसा हुआ तो बाऊंसर्स ने शिवम को वहां से हटाकर घर भेज दिया था. मुकदमा दर्ज होते ही लैम्बोर्गिनी कार को भी थाने में दाखिल कराया गया.
पुलिस के मुताबिक, कार की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है. इतनी अधिक राशि होने के चलते जो नियम हैं, उनके मुताबिक कार स्वामी को पहले कार की जमानत करानी होगी, उसके बाद आरोपी को जमानत मिल सकेगी. शिवम रविवार को अपनी बहन के विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से कानपुर आया था. ग्वालटोली थाना प्रभारी संतोष गौड़ के मुताबिक, इस मामले में रविवार देर रात वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
पिता ने रखा था अपना पक्ष : कारोबारी केके मिश्रा ग्वालटोली बीते मंगलवार को थाना पहुंचे थे. उन्होंने कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों के सामने अपना पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि शिवम की तबियत ठीक नहीं है. उसे कुछ दिक्कतें हैं. उसका इलाज दिल्ली में चल रहा है. उन्हीं डॉक्टर्स के पास शिवम को भेजा है. डॉक्टर्स से मंगलवार को सुबह बात हुई तो शिवम के कई टेस्ट कराए गए हैं. सीटी स्कैन तक हुआ है. जैसे ही शिवम को वहां आराम मिलेगा, वह कानपुर आकर पुलिस के सामने अपनी बात रखेगा.
यह भी पढ़ें: कानपुर में लैम्बोर्गिनी का कहर; टक्कर से तीन लोग घायल, कारोबारी के बेटे पर मुकदमा दर्ज, थाना प्रभारी लाइन हाजिर
यह भी पढ़ें: लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट; सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा ड्राइवर, जानिये क्या हुई सुनवाई?