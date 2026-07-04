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'बैकफुट पर है सरकार', बोले लालू प्रसाद यादव- 'हमारे साथ काफी अन्याय हुआ है'

लालू और राबड़ी को सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल की है जिसके बाद लालू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पढ़ें-

लालू यादव-राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा
लालू यादव-राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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पटना: राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दोबारा जेड श्रेणी की सुरक्षा बहाल किए जाने के बाद उनकी पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. लालू यादव ने सरकार के इस फैसले पर कहा कि- ''सरकार बैकफुट पर है. इससे पहले सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाकर बहुत बुरा किया था.''

लालू-राबड़ी की सुरक्षा फिर से बहाल : राबड़ी देवी और लालू यादव को सिक्योरिटी तो मिली लेकिन बंगला हाथ से चला गया. लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा और उनके सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति में लंबे समय से खींचतान चलती आ रही है. साल 2017 में लालू यादव की सुरक्षा की समीक्षा करने के बाद उनकी सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के कमांडो घेरे को हटाकर उसे कम कर दिया था.

सुरक्षा लौटाकर बैकफुट पर आई सरकार : इससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने नई सुरक्षा व्यवस्था दिए जाने का विरोध किया था. सभी सदस्यों ने अपनी सुरक्षा लौटा दी थी. यहां तक राबड़ी आवास के बाहर कार्यकर्ता लठ लेकर सुरक्षा में खड़े रहते थे. लालू परिवार ने कोई भी अनहोनी होने पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की चेतावनी दी थी. काफी विरोध के बाद ये जेड श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने वालस लौटाई है.

पहले लालू परिवार को मिली हुई थी जेड प्लास सुरक्षा : सुरक्षा वापस लिए जाने पर तब आरजेडी ने आरोप लगाया था कि यह कदम राजनीतिक द्वेष के तहत उठाया गया है और लालू यादव की जान को खतरे में डाला जा रहा है. हाल ही में, खुफिया एजेंसियों की ताजा थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को अपग्रेड करते हुए दोबारा 'जेड' श्रेणी बहाल करने का फैसला किया. इसके पहले राबड़ी देवी और लालू यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी.

सुरक्षा मिली लेकिन बंगला हाथ से गया : हालांकि, सुरक्षा वापस मिलने की खुशी के बीच लालू यादव के चेहरे पर सरकारी बंगला छिन जाने का दर्द भी साफ नजर आ रहा था. बिहार में हाल के राजनीतिक बदलावों और मंत्रियों के आवास आवंटन के नए नियमों के कारण लालू यादव और उनके परिवार को पुराना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार और केंद्र पर निशाना साधता रहा है.

जेड श्रेणी में कितने सुरक्षाकर्मी? : Z श्रेणी की सुरक्षा में कुल 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं. इसमें आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और स्थानीय पुलिस के जवान शामिल होते हैं. लालू यादव को बुलेट प्रुफ कार भी दी गई है. ये पूरा दस्ता 24x7 लालू यादव और राबड़ी देवी के आसपास साये की तरह रहेगा.

ये भी पढ़ें- लालू-राबड़ी को मिली Z सिक्योरिटी और बुलेटप्रूफ गाड़ी, बिहार सरकार ने वापस लौटाई सुरक्षा.. आदेश का इंतजार

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