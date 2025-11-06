ETV Bharat / bharat

लालू यादव ने कहा- 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी'

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ( सौ. लालू यादव सोशल मीडिया X )

पटना : बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है. जमकर वोटिंग हो रही है. मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर पीएम मोदी अररिया में गरजे. वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया.

नीतीश सरकार को पलटने का संदेश : आरजेडी सुप्रीमो व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की. सोशल नेटवर्किंग साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इशारों-ही-इशारों में नीतीश सरकार को पलटने का संदेश दिया.

''तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.''- लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो

तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार का मुद्दा बताया : वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी वीडियो जारी कर कहा कि किसी भी प्रलोभन, बहकावे या भटकावे या लालच में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करें. इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सरकारी नौकरी, रोजगार, बदलाव, फैक्ट्री और बिहार में तीव्रगति से प्रगति के लिए ही मतदान करना है.