लालू यादव ने कहा- 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी'

एक तरफ बिहार में पहले चरण के तहत जमकर मतदान हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ लोगों को लुभाने की कोशिश भी जारी है. पढ़ें

लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव (सौ. लालू यादव सोशल मीडिया X)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
पटना : बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है. जमकर वोटिंग हो रही है. मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जहां एक ओर पीएम मोदी अररिया में गरजे. वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया.

नीतीश सरकार को पलटने का संदेश : आरजेडी सुप्रीमो व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की अपील की. सोशल नेटवर्किंग साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इशारों-ही-इशारों में नीतीश सरकार को पलटने का संदेश दिया.

''तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. 20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है.''- लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो

तेजस्वी ने नौकरी, रोजगार का मुद्दा बताया : वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी वीडियो जारी कर कहा कि किसी भी प्रलोभन, बहकावे या भटकावे या लालच में आकर अपना जीवन बर्बाद ना करें. इधर-उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल सरकारी नौकरी, रोजगार, बदलाव, फैक्ट्री और बिहार में तीव्रगति से प्रगति के लिए ही मतदान करना है.

''याद रखिए तेजस्वी की गारंटी ही आपकी खुशियों की गारंटी है. तेजस्वी की गारंटी से ही आपका परिवार आगे बढ़ेगा और खुशहाल, प्रगतिशील और सुरक्षित रहेगा. आपको एवं आपके परिवार को कचोटने वाले मुद्दे ही वास्तविक मुद्दे हैं. उसके आगे कुछ नहीं देखना है.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

भारी संख्या में मतदान की अपील : तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी चाहिए, बिहार के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है तो आपको भारी संख्या में मतदान केंद्र जाकर वोट करना है.

वोटिंग के लिए कतार में खड़े लोग (ETV Bharat)

''बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है, इसे आगे लाने के लिए नौकरी रोजगार अत्यावश्यक है. अपना बिहारी स्वाभिमान जगाएं और नई सरकार बनाकर बिहार को आगे बढ़ाएं.''- तेजस्वी यादव, महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार

