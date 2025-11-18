ETV Bharat / bharat

'हिम्मत है तो किडनी डोनेट करने वाली बेटी से बहस कर लें' रोहिणी आचार्य का विरोधियों को चैलेंज

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के किडनी डोनेट करने को लेकर उठे सवालों में ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है.

Published : November 18, 2025 at 6:21 PM IST

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की करारी हार के बाद सियासी हंगामा मचा है. वहीं दूसरी तरफ परिवार में फूट की खबरें आने लगी है. ऐसे में लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है. साथ ही राजनीति से सन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है. रोहिणी ने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोहिणी आचार्य का नया सोशल मीडिया पोस्ट : वहीं रोहिणी आचार्य ने 18 नवंबर यानी मंगलवार को एक बार फिर वीडियो पोस्ट कर ट्रोलर्स को जवाब दिया है. उन्होंने लिखा, ''जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए.''

'हिम्मत है.. किडनी डोनेट करने वाली से बहस कर लें' : रोहिणी आचार्य ने कहा, ''लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए. पिता को किडनी देने वाली शादी-शुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटा कर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें.''

'वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?' : लालू की बेटी ने आगे लिखा, ''जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करे, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते. एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?.''

ट्रोलर्स को रोहिणी का जवाब : दरअसल लालू परिवार में मचे घमासान के बीच सोशल मीडिया पर कोई रोहिणी के समर्थन में लिख रहा हैं तो की उनके खिलाफ लिख रहा है. इसी पर रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट का ट्रोलर्स को जवाब दिया है.

किस बात से नाराज है रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप? : यह पहली बार नहीं है जब लालू परिवार में किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की हो. इससे पहले भी लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद तेज प्रताप ने नई पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा. हालांकि उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, अपनी महुआ सीट भी नहीं बचा पाए.

लालू परिवार में मचा घमासान : बिहार विधानसभा में हार के बाद रोहिणी आचार्य ने राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज का नाम लिया है. उन्होंने भाई तेजस्वी यादव पर अपमानित करने का आरोप लगाया. उन्होंने यहां तक कह दिया कि घर में उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाई गई.

