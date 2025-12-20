किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव की आंखों का ऑपरेशन, मीसा भारती ने सर्जरी को बताया सफल
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव का एक बार फिर ऑपरेशन हुआ है. इस बार दिल्ली में उनकी आंख का सफल ऑपरेशन किया गया है-
Published : December 20, 2025 at 2:12 PM IST
पटना/नई दिल्ली : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की आंख का सफल ऑपरेशन दिल्ली में हुआ. लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. लालू यादव की आंख में मोतियाबिंद था.
'मोतियाबिंद का हुआ सफल ऑपरेशन' : लालू यादव पिछले कई महीनों से मोतियाबिंद से परेशान थे. इस बारे में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि उनके पिताजी के मोतियाबिंद का आज सफल ऑपरेशन हुआ है.
ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी CentreForSight में डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार। आप सभी शुभचिंतकों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थनाओं एवं आशीर्वाद की कामना करती हूँ। 🙏 pic.twitter.com/fHhiFFcZRS— Dr. Misa Bharti - विजयी पाटलिपुत्र! ✌️ (@MisaBharti) December 20, 2025
''ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी की मोतियाबिंद की सर्जरी Centre For Sight में डॉ. महिपाल सचदेव के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुई. सहयोग देने वाले चिकित्सकों व स्टाफ का हृदय से आभार. आप सभी शुभचिंतकों से उनके शीघ्र स्वस्थ होने हेतु प्रार्थनाओं एवं आशीर्वाद की कामना करती हूँ.''- मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी
कई दिनों से दिल्ली में हैं लालू यादव : पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पूरे परिवार के साथ दिल्ली में है. विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूम रहे हैं.
जल्द ही लालू लौटेंगे पटना : मोतियाबिंद की परेशानी से लालू प्रसाद बहुत दिनों से परेशान थे किसी को देखते हुए लालू प्रसाद राबड़ी देवी अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर दिल्ली में रुकी हुई है. अब जानकारी दी गई है कि लालू प्रसाद के आंख सफल ऑपरेशन हुआ है. कुछ दिनों तक स्वास्थ्य लाभ के बाद लालू प्रसाद जल्द पटना लौटेंगे.
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दूसरा ऑपरेशन : इसके पहले लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसके बाद ये उनका दूसरा ऑपरेशन है जो कि सफल रहा. मोतियाबिंद आंखों का सामान्य ऑपरेशन होता है जो कुशल डॉक्टरों की निगरानी में संपन्न होता है. ऑपरेशन के बाद आंखों को इन्फेक्शन से बचाना होगा.
