Lalu Yadav Birthday: कौन है वो शख्स जिसने शरीर पर गुदवाए लालू-राबड़ी के टैटू? पढ़ें 'जबरा फैन' की कहानी
78 वर्षीय लालू यादव का एक ऐसा जबरा फैन है, जिसने पूरे शरीर पर लालू परिवार का टैटू बनवाया है. पढ़ें कौन है ये शख्स?
Published : June 11, 2026 at 7:11 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज जन्मदिन है. वह 78 साल के हो गए हैं. वैसे तो बिहार और बिहार से बाहर भी उनके समर्थक हैं लेकिन मुजफ्फरपुर में एक ऐसा शख्स है, जिसने खुद को लालू के प्रति इस हद तक समर्पित कर दिया है कि वह खुद को भक्त और लालू को 'भगवान' मानते हैं. उसने अपने सीने पर लालू का टैटू बनवाया है. उसके समर्पण के कारण ही अब उसकी पहचान 'लालू परिवार के हनुमान' की बन चुकी है.
कौन है लालू का 'जबरा फैन'?: लालू यादव के प्रति अपनी दीवानगी के कारण न केवल मुजफ्फरपुर, बल्कि पूरे बिहार में यह 'जबरा फैन' छाया हुआ है. छोटी कल्याणी निवासी 42 वर्षीय रंजीत रजक ने अपने शरीर पर लालू परिवार के कई टैटू बनवा रखे हैं. वह लालू यादव को अपना 'भगवान' मानता है.
ड्राई क्लीनर हैं रंजीत: लालू के फैन रंजीत रजक पेशे से ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं. उनका कहना है कि उन्होंने अपने सीने पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर का टैटू गुदवाया है. इसके अलावे पीठ पर तेजस्वी यादव, दाएं हाथ पर तेजप्रताप यादव और बाएं बांह पर आरजेडी के चुनाव चिह्न 'लालटेन' का टैटू बनवाया है.
"भगवान दिल में बसते हैं, भगवान हैं लेकिन वास्तविक जीता-जागता अगर भगवान स्वरूप हैं तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं. जिनको हमने टैटू के रूप में लोगों को दिखाने का काम किया है. लालू जी का टैटू है, राबड़ी मां का है. तेजस्वी जी, तेजप्रताप और लालटेन छाप का टैटू है."- रंजीत रजक, लालू यादव के समर्थक
लालू के योगदान को बताया 'अविस्मरणीय': रंजीत का दावा है कि बिहार में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों को सम्मान दिलाने का काम लालू यादव ने किया. उनका कहना है कि वे लालू यादव को 'बिहार का आंबेडकर' मानते हैं. वह कहते हैं, 'अगर लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बने होते तो समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति आज जैसी नहीं होती. पहले लोग हमें अपने घरों के बाहर बैठाते थे लेकिन अब सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाते हैं.'
'लालू परिवार का हनुमान' की पहचान: रंजीत रजक खुद को लालू परिवार का 'हनुमान' बताते हैं. उनका कहना है कि तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव उनके लिए 'राम-लक्ष्मण' की तरह हैं. वह आरजेडी के कार्यक्रमों में भी नियमित रूप से शामिल होते हैं. जहां भी पार्टी का बड़ा आयोजन होता है, वह हर हाल में वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं.
टैटू पर कितना खर्च?: लालू के 'जबरा फैन' ने बताया कि पूरे शरीर पर टैटू बनवाने में करीब 25 हजार रुपये खर्च हुए और इसे पूरा करने में 5 दिनों का समय लगा. वह कहते हैं कि लालू यादव के प्रति उनकी श्रद्धा के सामने यह खर्च कोई मायने नहीं रखता.
लालू परिवार पर कार्रवाई से नाराज: वहीं, हाल के दिनों में लालू-राबड़ी परिवार को लेकर हो रही राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी रंजीत ने अपनी प्रतिक्रिया दी. राबड़ी आवास खाली कराने और लालू परिवार की सुरक्षी में कटौती पर उन्होंने कहा कि बिहार के असली मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई हैं. सरकार को लालू परिवार पर बदले की कार्रवाई करने की जगह जनहित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.
78 बरस के हो गए लालू: आज आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव 78 वर्ष के हो गए हैं. उनका जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम कुंदन राय और मां का नाम मरछिया देवी है. एलएलबी की पढ़ाई करने वाले लालू ने 1970 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया. 1973 में पुसू अध्यक्ष भी बने.
जेपी आंदोलन के बाद पॉलिटिकल एंट्री: 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाले छात्र आंदोलन में भी लालू यादव ने सक्रियता से हिस्सा लिया. आपातकाल के बाद जब 1977 में आम चुनाव हुए तो वह छपरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. उस वक्त उनकी उम्र महज 29 वर्ष थी.
1980 में विधायक और 1990 में सीएम बने: 1980 में लालू यादव पहली बार सोनपुर विधानसभा सीट से विधायक बने. 1985 में भी वह विधायक बने. 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 1989 में लालू विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए. हालांकि उसी साल वह फिर से छपरा सीट लोकसभा सांसद बन गए. वहीं, 1990 में वह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने.
1997 में आरजेडी का गठन: 1995 विधानसभा चुनाव में भी लालू यादव ने बहुमत के साथ सरकार बनाई. हालांकि चारा घोटाले में नाम आने के बाद उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी. 1997 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया और अपनी जगह पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया. उस समय से वह लगातार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.
2004-2009 तक केंद्र में मंत्री: पूर्व सीएम लालू यादव 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री बने, 2009 तक वह इस पद पर रहे. हालांकि उसी बीच 2005 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा. 2015-17 और 2022-24 के डेढ़-डेढ़ साल को छोड़ दें (जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार बनी) तो आरजेडी लगातार सत्ता से दूर है.
जन्मदिन पर कार्यक्रम: आज लालू यादव के 79वें जन्मदिन पर पटना समेत राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. हालांकि लालू के बीमार रहने के कारण चर्चा है कि इस बार भी सादगी के साथ जन्मदिन मनाया जाएगा. राबड़ी आवास और आरजेडी कार्यालय में केक काटा जाएगा.
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