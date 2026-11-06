RJD अध्यक्ष लालू यादव को मिली जमानत, जानें पूरा मामला
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को सिवान की कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिला न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. रिपोर्ट- इमरोज
Published : November 6, 2026 at 12:52 PM IST
सिवान : आरजेडी चीफ लालू यादव को बिहार की सिवान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनके जमानत को मंजूरी दे दी. अदालत पिछले कई दिनों से कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दे रहा था लेकिन लालू यादव के वकील की ओर से बताया कि बीमारी के चलते वह अदालत नहीं पहुंच पा रहे थे. जमानत मिलते ही बड़ी संख्या में लालू यादव के समर्थक कोर्ट परिसर के बाहर इकट्टा हो गए.
लालू यादव को जमानत
दरअसल ये मामला सिवान न्यायालय अरबिंद सिंह की कोर्ट से जुड़ा है. केस लगभग 2011 से लंबित है. उस वक्त दरौंदा प्रत्याशी के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव देरी से पहुंचे थे. उसी समय प्रचार का समय खत्म हो गया. आरोप है कि लालू यादव मंच से माइक के जरिए चुनावी संबोधन करते रहे. इसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया.
"तत्कालीन प्रत्याशी और पहले आरोपी परमेश्वर सिंह का देहांत हो चुका है. दूसरे आरोपी लालू यादव हैं. इस मामले में हम लोगों ने कोर्ट से अपील की लालू यादव बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो पा रहे थे. कोर्ट को अवगत कराया गया कि लालू यादव रेल मंत्री रहे, बिहार के चीफ मिनीस्टर रहे वह ऐसा इंटेशनली नहीं कर रहे थे. आज कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकर लिया और उन्हें जमानत दे दी."- लालू यादव के अधिवक्ता
इस केस में कोर्ट ने दी जमानत
इस मामले में लालू यादव के खिलाफ चुनाव आचार संहिता का केस दर्ज हुआ था. तब लालू यादव की पार्टी प्रत्याशी परमेश्वर सिंह को भी आरोपी बनाया गया था. हालाकि प्रत्याशी की मौत हो चुकी है, इसलिए उनका नाम केस से हट चुका है, जबकि लालू यादव को कोर्ट ने वारंट और इश्तेहार देकर सुनवाई में बुलाया था.
तबीयत खराब रहने का दिया था हवाला
15 साल पुराने मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने पहले वारंट के साथ इश्तेहार जारी किया था, जिसके बाद अब लालू यादव सिवान की एसीजेएम-1 (MP-MLA) कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली.लालू यादव की तबीयत खराब रहने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज वह कोर्ट पहुंचे और अदालत में पेश हुए जहां से कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
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