पिता लालू आए चूड़ा-दही भोज खाने, क्या तेजस्वी भी आएंगे? तेजप्रताप यादव ने कहा- सभी लोग आएंगे
चूड़ा-दही भोज में लालू यादव के शामिल होने से तेजप्रताप यादव गदगद हैं. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी समेत परिवार के सभी लोग आएंगे. पढ़ें..
Published : January 14, 2026 at 2:56 PM IST
पटना: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर पटना स्थित सरकारी आवास पर चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया. जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए. हालांकि इस भोज का सबसे बड़ा आकर्षण आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव रहे, जो काफी समय बाद बेटे के घर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने तेजप्रताप को आशीर्वाद भी दिया.
बेटे के बुलावे पर पहुंचे पिता: तेजप्रताप यादव के मकर संक्रांति भोज में तेजस्वी यादव तो नहीं आए लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव जरूर शामिल हुए. लगभग आधे घंटे तक लालू वहां मौजूद रहे. इस दौरान पिता और बेटे की कमाल की बॉन्डिंग दिखी. पिता को धूप से बचाने के लिए बेटे ने छांव में अलग से कुर्सी लगवा दी. दोनों लगातार बात भी करते दिखे. वहीं जब लालू जाने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने गए. गाड़ी में बिठाने के बाद तेजप्रताप ने लालू का पैर छूकर आशीर्वाद लिया.
लालू ने दिया बड़े बेटे को आशीर्वाद: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव भी बड़े बेटे के सहज दिखे. पत्रकारों से बातचीत में लालू ने कहा, 'सबलोगों को भोज करना चाहिए. सभी लोगों को बुलाना चाहिए. अच्छा प्रयास. तेजप्रताप को मेरा पूरा आशीर्वाद है. क्यों नाराजगी रहेगी, कोई नाराजगी नहीं है उससे. आशीर्वाद है उसको.'
पिता का आशीर्वाद मिलने से तेजप्रताप गदगद: वहीं, पिता लालू प्रसाद यादव की नाराजगी दूर होने और आशीर्वाद मिलने से तेजप्रताप यादव भी काफी खुश दिखे. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता मेरे भगवान हैं. पिता ने आकर आशीर्वाद दिया है. घर के बाकी लोग भी आएंगे. हालांकि साथ आने के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि जनशक्ति जनता दल के माध्यम से दिल्ली की तैयारी करेंगे.
#WATCH | पटना: जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, " तेजू भईया का भोज सूपर डूपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा...दही-चूड़ा के भोज का भव्य आयोजन किया गया...माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं तो आशीर्वाद तो हमें मिलता रहेगा...सब लोग आएंगे..." https://t.co/CoHhWiy26s pic.twitter.com/EJUuIGgm8o— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
"तेजू भैया का भोज सुपर-डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा? चूड़ा-दही का भव्य भोज आयोजित किया गया. सुबह से लेकर रात तक मीडिया में खबर चली, हम देख ही रहे थे. हमारे माता-पिता हमारे लिए भगवान हैं, इसलिए मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा. सब आएंगे."- तेजप्रताप यादव, अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल
मामा भी हुए भोज में शामिल: तेजप्रताप यादव के चूड़ा-दही भोज में उनके मामा और पूर्व सांसद साधु यादव भी शरीक हुए. तेजप्रताप ने तीनों मामा को भोज के लिए खुद जाकर निमंत्रण दिया था.
राज्यपाल-डिप्टी सीएम भी पहुंचे: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी तेजप्रताप यादव के चूड़ा-दही भोज में शामिल हुए. एक दिन पहले ही विजय सिन्हा के चूड़ा-दही भोज में तेजप्रताप भी शामिल हुए थे.
#WATCH पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवास पर मकर संक्रांति समारोह में शामिल हुए।#MakarSankranti2026 pic.twitter.com/n7xcXYlAcG— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
पशुपति पारस समेत कई नेता हुए शामिल: तेजप्रताप यादव के चूड़ा-दही भोज में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी चीफ पशुपति कुमार पारस समेत कई दलों के नेताओं ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कहा, 'आज 14 जनवरी है, जितने भी ग्रह थे सब खत्म हो गया. आज से नया समीकरण बनेगा. जो लोग परिवार में बिखरे थे, वे एक हो जाएंगे. बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा.'
#WATCH पटना: JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव के आवस पर पहुंचने पर RLJP के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा, " ...14 जनवरी है, जितने भी ग्रह थे सब खत्म हो गया। आज से नया समीकरण बनेगा। जो लोग परिवार में बिखरे थे वे एक हो जाएंगे। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा।" pic.twitter.com/0QlGnHmIUA— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 14, 2026
ये भी पढ़ें:
तेज प्रताप यादव के घर चूड़ा दही भोज, लालू-तेजस्वी और NDA नेताओं को भी न्योता
विजय सिन्हा के घर चूड़ा-दही खाने पहुंचे तेज प्रताप यादव, सियासत गरमायी
निशांत कुमार और आरसीपी सिंह की चर्चा हुई तेज, रत्नेश सदा के आवास पर JDU का चूड़ा दही भोज