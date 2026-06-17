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'सब नीतीश कुमार करवा रहे..' सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर लालू यादव का फूटा गुस्सा

राबड़ी आवास और सुरक्षा से जुड़े विवाद पर लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा, सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं.

RABRI HOUSE SECURITY
लालू यादव का नीतीश कुमार पर हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 11:46 AM IST

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पटना: कुछ दिनों से राबड़ी आवास और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बिहार का सियासी पारा हाई है. 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए राबड़ी देवी ने एक महीने का वक्त सरकार से मांगा है. वहीं सुरक्षा में की गई कटौती को लेकर भी आरजेडी हमलावर है. इसी बीच सिंगापुर से लौटे लालू प्रसाद यादव ने अपनी और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि "हां, यह (सिक्योरिटी) वापस ले ली गई है. नीतीश कुमार ने सब कुछ करवाया है."

लालू का नीतीश पर आरोप: बता दें कि इससे पहले सिंगापुर से लौटने के दौरान लालू यादव ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा घटाने और बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर कहा था कि सब पागल हो गए हैं. घृणा कर रहे हैं. मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. सरकार जो करना चाहती है, करे.

लालू यादव का बयान (ETV Bharat)

लालू-राबड़ी की Z+ की सुरक्षा खत्म: बीते दिनों राज्य सुरक्षा समिति की बैठक के बाद एक आदेश जारी कर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाकर विशेष व्यवस्था की गई है. दोनों नेताओं को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा में बड़े पैमाने पर बॉडीगार्ड, हाउस गार्ड और एस्कॉर्ट शामिल थे. इसको लेकर आरजेडी में गहरी नाराजगी है.

राबड़ी-लालू नाराज: बताया जा रहा है कि जेड प्लस सुरक्षा हटने के बाद से लालू यादव और राबड़ी देवी समेत पूरा परिवार नाराज है. ऐसे में जेड प्लस सुरक्षा हटाने के अगले ही दिन (6 जून) को राबड़ी देवी ने सभी सुरक्षाकर्मियों को अपने आवास से हटा दिया था. इसको लेकर भी बयानबाजियों का दौर चलता रहा. राबड़ी ने अपनी ही सुरक्षा नहीं बल्कि लालू यादव के लिए जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर मौजूद थे उन्हें भी वापस कर दिया था.

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा था?: वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा था, "पूरा देश, पूरा बिहार देख रहा है कि कैसे बिहार की पहली महिला सीएम व उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है. बिहार की जनता बदले की भावना से की गई कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी.

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