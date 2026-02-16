लैंड फॉर जॉब मामला: लालू और राबड़ी ने आरोपों से किया इनकार, कहा- ट्रायल का सामना करेंगे
'लैंड फॉर जॉब' मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
Published : February 16, 2026 at 2:23 PM IST
नई दिल्ली: नौकरी के बदले जमीन से जुड़े सीबीआई के मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर कि क्या वे अपना जुर्म स्वीकार करते हैं, लालू यादव ने दो टूक शब्दों में कहा प्लीड नॉट गिल्टी (हम निर्दोष हैं).
न्यायालय में पेशी और आरोपों को चुनौती
विशेष न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान जब सीबीआई ने चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, तो लालू परिवार ने उन्हें निराधार बताया. आरोपियों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह के समझौते या दोष स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं और कानून के अनुसार इस मामले में ट्रायल (मुकदमे) का सामना करने को तैयार हैं. इस बयान के बाद अदालत ने अब मामले में साक्ष्य और गवाहों के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. कानूनविदों का मानना है कि लालू यादव का यह रुख स्पष्ट करता है कि वे इस लड़ाई को राजनीतिक और कानूनी, दोनों मोर्चों पर अंत तक लड़ना चाहते हैं.
जानिए क्या है 'लैंड फॉर जॉब' घोटाला
यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे. सीबीआई का आरोप है कि बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना के रेलवे के विभिन्न जोनों में लोगों को ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्त किया गया. इन नौकरियों के बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर जमीनें लिखवाई गईं. कथित तौर पर ये जमीनें सीधे लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर हस्तांतरित की गईं.
पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है. अब जबकि लालू और राबड़ी देवी ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है, तो कोर्ट प्रक्रिया अपनाएगा. सीबीआई अपने दावों को साबित करने के लिए अहम गवाहों को कटघरे में बुलाएगी. जमीन की रजिस्ट्री और रेलवे नियुक्ति के दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा. बचाव पक्ष के वकील सीबीआई के गवाहों से सवाल-जवाब करेंगे. "प्लीड नॉट गिल्टी" का विकल्प चुनना आरोपी का संवैधानिक अधिकार है. इससे अब यह मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाएगा, जहां दोनों पक्षों को अपनी बात साबित करने का पूरा मौका मिलेगा.
ये भी पढ़ें: