ETV Bharat / bharat

इस आलीशान बंगले में शिफ्ट होगा राबड़ी परिवार! रोज सुबह निर्माण कार्य देखने जाते हैं लालू

आरजेडी राबड़ी आवास खाली नहीं करने पर अड़ी है. वहीं पटना स्थित महुआबाग में लालू के आलीशान बंगले का निर्माण तेजी से हो रहा.

Lalu Prasad Yadav new bungalow
लालू यादव के पटना स्थित नए बंगले की तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 1, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: लालू प्रसाद यादव का परिवार पिछले 20 साल से 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था, लेकिन अब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया है. राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला आवंटित किया गया है. जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने के मूड में नहीं हैं.

राबड़ी देवी को मिला 39 हार्डिंग रोड: दस सर्कुलर रोड राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों के लिए लैंड मार्क बन चुका था. लोग आसानी से लालू आवास पहुंच जाते थे. बिहार सरकार ने जो अब नियम बनाया है, उसके मुताबिक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए आवास कर्णांकित कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

राबड़ी देवी को दिया गया है नोटिस: बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस भी जारी कर दिया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकारी बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का नोटिस जारी किया है. राबड़ी देवी परिवार के किसी सदस्य ने अबतक बंगला छोड़ने या फिर नए बंगले में शिफ्ट करने को लेकर कुछ ठोस जवाब नहीं दिया है.

महुआबाग में लालू का भव्य आवास: अगर राबड़ी देवी एक महीने का वक्त विभाग से मांगती है तो उन्हें एक महीने का और समय दिया जा सकता है. बता दें कि दानापुर अनुमंडल के महुआबाग में लालू प्रसाद यादव का भव्य आवास बन रहा है.

Lalu Prasad Yadav new bungalow
लालू के बंगले का निर्माण कार्य जारी (ETV Bharat)

निर्माण कार्य देखने रोज पहुंच रहे लालू: पिछले तीन साल से अधिक समय से महुआबाग में लालू प्रसाद यादव का आलीशान मकान बन रहा है. हर रोज लालू प्रसाद यादव सुबह 9:00 से 10:00 के बीच महुआबाग जाते हैं और निर्माण कार्य की समीक्षा करते हैं. वर्तमान में निर्माण कार्य में और तेजी आ गई है. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव सरकारी बंगले में शिफ्ट करेंगे.

लालू करवा रहे साज-सज्जा: फिलहाल निर्माण कार्य में तेजी आ गई है. लालू प्रसाद यादव बड़े ही शौक से मकान बनवा रहे हैं और हर रोज मकान को देखने करने के लिए आते हैं. लालू प्रसाद यादव अपने हिसाब से मकान का साज-सज्जा भी कर रहे हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ा आलीशान मकान बनवाया जा रहा है.

Lalu Prasad Yadav new bungalow
महुआबाग में लालू का आशियाना (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों में लालू का पड़ोसी बनने की खुशी: स्थानीय निवासी शंभू नाथ कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से हर रोज हमारा सामना हो जाता है. वह मकान बनवाने और देखरेख के लिए आते हैं. स्थानीय निवासी नारायण चंद्र ने बताया कि पिछले 3 साल से अधिक समय से लालू प्रसाद यादव जी के आवास का निर्माण कार्य चल रहा है. मेरे पड़ोस में रहने आएंगे, इसकी खुशी हो रही है.

"अगर वह इस घर में रहते हैं तो हम लोगों के लिए खुशी की बात होगी. मोहल्ले के तमाम लोग इस बात से उत्साहित हैं कि लालू प्रसाद यादव परिवार इसी आवास में रहने वाला है."- शंभू नाथ, स्थानीय निवासी

"लालू परिवार का कोई ना कोई सदस्य अक्सर देखने के लिए आता है. लालू प्रसाद यादव भी आते रहते हैं. लालू प्रसाद यादव के आगमन को लेकर तमाम मोहल्ले के लोग उत्साहित हैं."- नारायण चंद्र, स्थानीय निवासी

ये भी पढ़ें

राबड़ी देवी को मिला आवास राजनेता के लिए 'Unlucky', जानें इसके पीछे का राज

Explainer : 10 सर्कुलर रोड से लालू-राबड़ी का है भावनात्मक जुड़ाव, कई उतार-चढ़ाव का गवाह है बंगला

TAGGED:

लालू प्रसाद यादव
लालू का नया बंगला कहां है
WHERE LALU NEW BUNGALOW
BIHAR NEWS
LALU PRASAD YADAV NEW BUNGALOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.