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पहले बंगला, फिर सुरक्षा विवाद..ये सख्ती है या राजनीतिक संदेश? सीएम सम्राट चौधरी के निशाने पर क्यों लालू परिवार

फतुहा से भी विरोध की आवाज : फतुहा प्रखंड अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में भी धरना दिया गया. उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा हटाई गई है, जिसका राजद विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा बहाल नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई अन्य नेताओं को उच्च स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन लालू परिवार को निशाना बनाया जा रहा है.

''बिहार में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव से कोई अधिक पॉपुलर भी है क्या? लेकिन कई विधायक मंत्री और नेताओं को लालू प्रसाद यादव से अधिक सुरक्षा दी गई है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाने की जगह बढ़ानी चाहिए थी लेकिन बदले में सुरक्षा घटाई जा रही है. यह सुरक्षा से खिलवाड़ है.'' - शिवचंद्र राम, पूर्व विधायक, आरजेडी

'लालू परिवार की सुरक्षा बढ़नी चाहिए थी' : राजद के पूर्व विधायक शिवचंद्र राम ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव से अधिक लोकप्रिय नेता शायद ही कोई हो. ऐसे में उनकी सुरक्षा कम करना समझ से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसी कारण पार्टी कार्यकर्ता धरना देने को मजबूर हैं.

प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकर्ता तक धरने में शामिल : राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर राजद ने धरने के लिए रोस्टर तैयार किया है. प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक और प्रखंड स्तर के नेता तक क्रमवार धरने में शामिल हो रहे हैं. राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई नेताओं ने सुरक्षा बहाली की मांग की है.

लालू परिवार की सुरक्षा कटौती पर आरजेडी का मोर्चा : पिछले दो दिनों से राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना जारी है. पार्टी नेताओं का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटाकर सरकार राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है. राजद का कहना है कि जिन नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक हैसियत कम है, उन्हें भी अधिक सुरक्षा मिली हुई है, जबकि लालू परिवार की सुरक्षा कम कर दी गई.

पटना : बिहार में लालू परिवार के बंगला और सुरक्षा में कटौती को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं. राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिए जाने और लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है. राजद इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि सभी फैसले नियमों और सुरक्षा समीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर लिए गए हैं.

''जेड प्लस सुरक्षा हटाई गई है. हम लोग उसके विरोध में हैं. जब तक सुरक्षा फिर से बहाल नहीं की जाएगी तब तक धरना चलता रहेगा. नीतीश कुमार को जेड प्लस की सुरक्षा चाहिए, उनको बंगला भी चाहिए, जीतना राम मांझी को भी जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है, लेकिन हमारे नेताओं की सुरक्षा ले ली गई है. यह बदले की ही करवाई है.''- अरविंद यादव, प्रखंड अध्यक्ष, फतुहा, आरजेडी

अरविंद यादव, प्रखंड अध्यक्ष, फतुहा, आरजेडी (ETV Bharat)

सरकार का जवाब नियमों के तहत हो रही कार्रवाई : सत्ता पक्ष के नेताओं ने राजद के आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि एनडीए सरकार कभी भी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करती. जदयू एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का निर्धारण एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर होता है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बढ़ाई भी जा सकती है.

उपमुख्यमंत्री बोले सुरक्षा स्थायी व्यवस्था नहीं : इधर उपमुख्यमंत्री विजेन्द्र यादव ने कहा कि सुरक्षा का स्तर खतरे के आकलन के अनुसार तय किया जाता है. यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है.

''खतरा को ध्यान में रखकर सुरक्षा बढ़ाई जाती है यह कोई परमानेंट तो होता नहीं है.''- विजेंद्र यादव, उपमुख्यमंत्री, बिहार

विशेषज्ञों की नजर में राजनीतिक संकेत : राजनीतिक विश्लेषक प्रिय रंजन भारती का मानना है कि बिहार में बंगला और सुरक्षा को लेकर पहले भी विवाद हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी लालू परिवार को सीधे निशाने पर नहीं लिया. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि इसे केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाजपा भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर भी रणनीति बना रही हो सकती है.

''सम्राट चौधरी बयान भी देते रहे हैं जब नाबालिग थे तब उन्हें और परिवार के सदस्यों को जेल भेजा गया था, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बदले के तहत भी कार्रवाई हो रही है. लेकिन इसे सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत देखा नहीं जा सकता है. बीजेपी 2029 और 30 की भी तैयारी भी कर रही है. बिहार में कई बड़े इशू हैं उससे ध्यान हटाने की भी एक तरह से यह कोशिश सरकार की हो सकती है.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विश्लेषक

बंगले के बाद सुरक्षा, बढ़ा राजनीतिक तापमान : राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया गया है, जिसकी अवधि जल्द समाप्त होने वाली है. इसी बीच लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती ने विवाद को और बढ़ा दिया है. राजद इसे सुनियोजित कार्रवाई बता रहा है, जबकि सरकार प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है.

आगे क्या होगा? : अब सबकी नजर इस बात पर है कि नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद राबड़ी देवी का आवास खाली कराने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है. साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि राजद का विरोध आंदोलन कितना व्यापक रूप लेता है और सरकार इस मुद्दे पर क्या अगला कदम उठाती है.

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