जानिए कौन हैं खिलौने वाली 'दीदी'? लोकल फॉर वोकल के संदेश को दे रही हैं सही आकार
हजारीबाग की ललिता देवी अपने हाथों से मिट्टी के खिलौने तैयार करती हैं ताकि वह धनतेरस के दिन उन्हें बाजार में बेच सकें.
Published : October 17, 2025 at 7:52 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 8:16 PM IST
हजारीबाग: दीपावली की तैयारी जोर शोर से चल रही है. एक ओर कुम्हार मिट्टी को आकार देकर दीये बना रहे हैं. दूसरी ओर हजारीबाग अटल चौक की रहने वाली ललिता देवी, दीपावली के लिए मिट्टी के खिलौने बना रही हैं. स्थानीय लोग इन्हें खिलौने वाली 'दीदी' के नाम से पुकारते हैं.
पीएम द्वारा स्वदेशी सामान खरीदने की अपील
लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी सामान की उपयोगिता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से अपील कर चुके हैं. जिसे देखते हुए स्थानीय शिल्पकार बेहद खुश हैं. हजारीबाग की रहने वाली ललिता देवी, मिट्टी के खिलौने बना रही हैं. ललीता देवी बेहद उत्साहित हैं कि उनके बनाए हुए खिलौने खूब बिकेंगे क्योंकि पीएम मोदी ने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील की है.
हाथों से निर्मित होते हैं टेराकोटा डिजाइन से निर्मित खिलौने
दरअसल, ललीता देवी की दुकान धनतेरस के दिन सजेगी. इसे लेकर वह खूब मेहनत कर रही हैं. उनका कहना है कि मिट्टी के खिलौने लोगों को आकर्षित करते हैं. टेराकोटा डिजाइन से निर्मित खिलौने हाथों से तैयार होते हैं. इसे बनाने की शुरूआत दीपावली के ठीक एक महीने पहले से शुरू हो जाती है. इस बार स्वदेशी और हस्त निर्मित सामानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है.
दीपावली पर मिट्टी के खिलौने खरीदने की परंपरा
हजारीबाग के स्थानीय भी कहते हैं कि इस बार दीपावली पर कुम्हार के बने दीयों और खिलौने से घर सजेगा. हस्त निर्मित सामान खरीदने से शिल्पकार को खुशी मिलेगी क्योंकि दीपावली के दिन खिलौने खरीदने की परंपरा है. पिछले कुछ सालों से लोग प्लास्टिक के खिलौने खरीद रहे थे लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल का नारा देकर लोगों को स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है. ऐसे में हम सभी स्थानीय बाजार में निर्मित सामान की खरीदारी करेंगे. दीपावली खुशियों का त्यौहार है. स्थानीय कारीगरों के हाथ से निर्मित सामान की खरीदारी करेंगे तो उनके चेहरे में भी मुस्कान आएगी.
