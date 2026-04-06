हादसे में 18 साल का जवान बेटा खोया, पुलिस ने जांच में मानी हार, हत्यारे डंपर को मां ढूंढ लाई, दोबारा होगी जांच
देहरादून के प्रेमनगर में 2024 में 18 साल के युवक की डंपर से कुचलकर मौत हो गई थी, पुलिस डंपर को नहीं ढूंढ पाई थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 6, 2026 at 3:55 PM IST
देहरादून: राजधानी के थाना प्रेम नगर क्षेत्र में करीब 2 साल पहले एक 18 वर्षीय युवक क्षितिज चौधरी की डंपर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी. दुर्घटना के आरोपियों को अब तक पकड़ा नहीं गया है. इस केस में पुलिस ने हाथ खड़े कर एफआर लगा दी थी. लेकिन वो मां चुप नहीं बैठी, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा खोया था. क्षितिज की मां ने खुद सड़कों की खाक छानी और बेटे के हत्यारे डंपर को खोज निकाला. इस मां के अदम्य साहस और जिजीविशा को देखकर अब मजबूर होकर देहरादून के एसपी को मामले की दोबारा जांच के आदेश देने पड़े.
2024 में डंपर ने क्षितिज चौधरी को कुचल दिया था: ये घटना 15 और 16 फरवरी 2024 की रात की है. जब एक 18 वर्ष युवक क्षितिज चौधरी अपने एक दोस्त के साथ प्रेमनगर की तरफ से शहर की तरफ पैदल जा रहा था. तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने क्षितिज को कुचल दिया. क्षितिज बुरी तरह से घायल हो गया. इस दौरान साथ में चल रहे उसके दोस्त ने एंबुलेंस को फोन किया और क्षितिज को दून अस्पताल ले जाया गया.
एम्स में इलाज के दौरान क्षितिज की मौत हो गई थी: दून अस्पताल में क्षितिज की हालत में किसी भी तरह का सुधार नहीं होने पर उसे तुरंत ऋषिकेश के एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे क्षितिज ने 17 फरवरी 2024 को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. अपने 18 वर्षीय बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी उसकी मां ललिता चौधरी ने 18 फरवरी 2024 को बेटे का अंतिम संस्कार किया. उसके बाद 19 फरवरी 2024 को थाना प्रेमनगर में बेटे की गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के बाद दिन बीतते गए. पुलिस ना तो डंपर तक पहुंच पाई और ना ही चालक को गिरफ्तार कर सकी. लेकिन एक मां जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसका हौसला नहीं टूटा. ललिता चौधरी लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग करती रहीं.
2 साल से बेटे को न्याय दिलाने के लिए दौड़ रही हैं ललिता चौधरी: मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली ललिता चौधरी अपने दो बच्चों के साथ पिछले 9 सालों से अपने पति से दूर कामकाज करके अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी. क्षितिज उनका इकलौता बेटा था, जिसकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. उनकी बेटी दिल्ली में फिलहाल इंटर्नशिप कर रही है. वह खुद बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर काट रही थीं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली.
45 मिनट तक सड़क पर पड़ा रहा था घायल: क्षितिज की मां ललिता चौधरी बताती हैं कि जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, तो उनका बेटा सड़क पर करीब 45 मिनट तक पड़ा रहा. पुलिस या एंबुलेंस को फोन करने के बावजूद दोनों समय पर नहीं पहुंचे. 45 मिनट के बाद जब एक एंबुलेंस पहुंची, तो क्षितिज के दोस्त उसे लेकर दून अस्पताल पहुंचे जहां से उनके बेटे को ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया.
पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी: मां बताती हैं कि जिस दिन उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके अगले दिन बेटे को पुलिस भर्ती का पेपर देने के लिए लखनऊ जाना था. मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद 21 फरवरी को उन्होंने जब इस केस के जांच अधिकारी महेंद्र सिंह नेगी को फोन किया. इस पर उन्होंने बताया कि आपने अपनी शिकायत में डंपर का नंबर नहीं दिया. इसके बाद निराशाजनक ढंग से पुलिस ने अक्टूबर 2025 में इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी.
क्षितिज की मां ने खुद हादसा करने वाले डंपर को खोजा: इसके बाद ललिता चौधरी ने खुद डंपर को खोजना शुरू कर दिया. बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए शुरुआती 3 महीनों तक रोजाना पुलिस थाने के चक्कर काटती रहीं. साथ ही ललिता चौधरी ने लंबी भाग दौड़ के बाद प्रेमनगर से ढकरानी तक करीब 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज किसी तरह से लिए और उसके बाद डंपर की पहचान करते हुए उस डंपर का नंबर भी पुलिस को दिया. लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. उसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से गुहार लगाई और उनको अब दोबारा से न्याय का आश्वासन मिला है.
मैं शुरू से ही सभी अधिकारियों से मिली हूं. बेटे का अंतिम संस्कार करने के अगले दिन से ही मैं कार्रवाई कराने के लिए खुद दौड़ भाग करती रही. मैंने पुलिस डंपर के नंबर समेत सारे सबूत लाकर दिए हैं. पुलिस अब सहयोग कर रही है. मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को न्याय मिलेगा.
-ललिता चौधरी, क्षितिज की मांग-
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने सुनी एक पीड़ित मां की पुकार: अब ललिता चौधरी ने एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोबाल से गुहार लगाई है. इस पर एसएसपी में इस केस की जांच एक बार फिर करने का भरोसा दिया है. अब क्षितिज की मां ललिता चौधरी को उम्मीद है कि उनके बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा. साथ ही कहा है उस मामले में थाना प्रेमनगर प्रभारी को दोबारा से जांच के आदेश दिए गए है. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
ललिता चौधरी हमारे पास आई थीं. उन्होंने उनके बेटे से संबंधित दुर्घटना की जानकारी दी गई. मेरे द्वारा इंस्पेक्टर प्रेमनगर को निर्देश दिए गए हैं कि दोबारा निष्पक्ष जांच करें. महिला द्वारा जो भी सबूत दिए जा रहे हैं, उनकी पुष्टि करें. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून-
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