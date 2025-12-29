ETV Bharat / bharat

ललित मोदी ने भारत सरकार से मांगी माफी, क्या हुआ जब लंदन में मिले दो 'सबसे बड़े भगोड़े'?

ललित मोदी ने 'सबसे बड़े भगोड़ों' वाले वीडियो पर केंद्र से माफी मांगी है. लंदन में एक पार्टी में माल्या के साथ नजर आए थे.

Lalit Modi Offers Apology To Centre Over 'Biggest Fugitives' Video
विजय माल्या और ललित मोदी (फाइल फोटो) (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 29, 2025 at 2:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने सोमवार को भारत सरकार से माफी मांगी. इससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो में खुद को और शराब कारोबारी विजय माल्या को दो 'सबसे बड़े भगोड़े' बताया था. इस कमेंट को काफी हद तक भारत से जोड़कर देखा गया था.

एक्स पोस्ट पर, ललित मोदी ने हालांकि यह साफ नहीं किया कि वह असल में किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं. उन्होंने कहा, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, खासकर भारत सरकार को, जिसके लिए मेरे मन में बहुत इज़्जत और सम्मान है, तो मैं माफी मांगता हूं.

उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं निकाला गया था. उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा, "एक बार फिर दिल से माफी चाहता हूं." यह माफी तब आई जब पिछले हफ्ते लंदन में विजय माल्या की शानदार बर्थडे पार्टी में मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ था.

क्लिप में मोदी को यह कहते हुए सुना गया, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े." मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था, और कैप्शन में लिखा था, "मुझे कुछ ऐसा करने दो जिससे इंटरनेट फिर से बंद हो जाए. आप लोगों के लिए कुछ..." जलन से अपना दिल जला लो."

इस पोस्ट पर ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कई यूजर्स ने मोदी और माल्या पर 'भारत सरकार' और देश के कानूनी सिस्टम का 'मजाक' उड़ाने का आरोप लगाया. विरोध के बाद, ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया. आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की बातों से उठे विवाद पर सीधे तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारत की बात दोहराई कि जो लोग कानून के हिसाब से वॉन्टेड हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि, "हम पूरी तरह से पक्का इरादा रखते हैं कि जो लोग भगोड़े हैं, जो भारत में कानून के हिसाब से वॉन्टेड हैं, वे देश लौट आएं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि, इस खास वापसी के लिए, मंत्रालय कई सरकारों से बात कर रही है और प्रोसेस चल रहा है. इनमें से कई मामलों में, कई कानूनी पेचीदगियां शामिल हैं. लेकिन भारत सरकार उन्हें देश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे यहां की अदालतों में ट्रायल का सामना कर सकें. ललित मोदी और विजय माल्या, जिन पर भारत में गंभीर आरोप हैं, दोनों कई सालों से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं.

ललित मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था, जब उन पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फायदेमंद IPL से जुड़े प्रॉक्सी ओनरशिप के आरोप लगे थे. ईडी ने दावा किया है कि ललित मोदी ने 2009 में IPL ब्रॉडकास्ट राइट्स देने के प्रोसेस में हेरफेर किया था, जिसके बदले में कथित तौर पर 125 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिश्वत ली गई थी.

यूनाइटेड ब्रुअरीज के पूर्व चेयरमैन और अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या, फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोपों के बीच 2016 में भारत से भाग गए थे. उन पर कई बैंक लोन न चुकाने का आरोप है. कहा जाता है कि उन पर भारतीय बैंकों का लगभग 9,000 करोड़ रुपये बकाया है.

2019 में, भारतीय अधिकारियों ने माल्या को 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया. इस डेजिग्नेशन को उन्होंने (माल्या) हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दोनों हाई-प्रोफाइल बिजनेसमैन को आखिरी बार जुलाई में लंदन में एक शानदार प्राइवेट पार्टी में एक साथ देखा गया था, जहां उन्हें फ्रैंक सिनात्रा का 'माई वे' गाते हुए फिल्माया गया था.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज की, BCCI से ED का जुर्माना वसूल करने की थी मांग

TAGGED:

BIGGEST FUGITIVES
LALIT MODI
VIJAY MALLYA
IPL FORMER CHAIRMAN
BIGGEST FUGITIVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.