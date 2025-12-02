ETV Bharat / bharat

संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपी ललित झा ने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की, इस दिन होगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 दिसंबर तक बढ़ा दिया. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअसल, मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान आरोपी ललित झा ने खुद को आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की. इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. अब ललित झा की इस याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी.

दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.