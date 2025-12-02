ETV Bharat / bharat

संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपी ललित झा ने खुद को आरोप मुक्त करने की मांग की, इस दिन होगी सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में ललित झा की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा.

संसद सुरक्षा चूक मामला
संसद सुरक्षा चूक मामला (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 दिसंबर तक बढ़ा दिया. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया है. दरअसल, मंगलवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान आरोपी ललित झा ने खुद को आरोप मुक्त करने की अर्जी दाखिल की. इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा. अब ललित झा की इस याचिका पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी.

दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.

दिल्ली पुलिस ने 7 जून 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल किया है उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि घटना 13 दिसंबर 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और पिटाई कर दी. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

