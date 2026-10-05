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'ताली एक हाथ से नहीं बजती..' अनंत-नीरज विवाद पर बोले ललन-'हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया'

ललन सिंह और नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की शिक्षक स्नातक सीट पर अनंत सिंह के बगावती सुर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं. ललन सिंह को भी जेडीयू ने सुलह के लिए लगाया लेकिन अनंत सिंह ने शिकायतों की लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी और दो टूक कह दिया कि जिसने उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में अभियान चलाया था वो उसका समर्थन नहीं करेंगे. उस वक्त चुनाव में वो और नीरज कुमार दोनों ही जेडीयू में ही थे. फिर उनपर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं हुई. तब पार्टी के अंदर अनुशासन कहां था?