'ताली एक हाथ से नहीं बजती..' अनंत-नीरज विवाद पर बोले ललन-'हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया'
ललन सिंह ने अनंत सिंह की नाराजगी को जायज बताते हुए नीरज कुमार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को पार्टी नेतृत्व की चूक बताया. रिपोर्ट-अविनाश
Published : October 5, 2026 at 3:11 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की शिक्षक स्नातक सीट पर अनंत सिंह के बगावती सुर किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं. ललन सिंह को भी जेडीयू ने सुलह के लिए लगाया लेकिन अनंत सिंह ने शिकायतों की लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी और दो टूक कह दिया कि जिसने उनके खिलाफ विधानसभा चुनाव में अभियान चलाया था वो उसका समर्थन नहीं करेंगे. उस वक्त चुनाव में वो और नीरज कुमार दोनों ही जेडीयू में ही थे. फिर उनपर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं हुई. तब पार्टी के अंदर अनुशासन कहां था?
अनंत-नीरज विवाद में कहां हुई चूक ललन ने बताया
सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद ललन सिंह ने मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने अपनी बात रखी. उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे कहां और किससे चूक हुई. अनंत-नीरज विवाद में पार्टी क्यों नहीं कोई एक्शन ले पा रही. ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उनसे फोन पर बात की थी और इसके बाद उन्होंने अनंत सिंह से भी बातचीत की. जिसमें उन्होंने अनंत सिंह को सार्वजनिक रूप से बयान न देने की अपील पर उन्होंने सहमति जताई है.
"मैंने आज अनंत सिंह से बात की है और उनके भी कुछ मुद्दे हैं और शिकायते हैं. उनका ये कहना है कि जब सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव आया था उस समय JDU के कई नेताओं ने उनसे आग्रह किया था और उन्होंने सरकार का समर्थन किया था. उन्होंने इसलिए समर्थन किया था क्योंकि वो नीतीश जी का सम्मान करते हैं तो उन्हें लगा नीतीश जी की सरकार जानी नहीं चाहिए. इसलिए उन्होंने समर्थन किया. कोई क्रिया अगर होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी. तो जब उनके खिलाफ प्रचार हो रहा था, तो उस समय पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए थी."- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
'जिसने सरकार बचाई उसके खिलाफ अभियान..'
ललन सिंह के मुताबिक, अनंत सिंह की अपनी कुछ शिकायतें हैं. अनंत सिंह का कहना है कि जब नीतीश कुमार की सरकार के सामने विश्वास मत की स्थिति आई थी, तब जेडीयू के कई नेताओं ने उनसे समर्थन की अपील की थी. उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति सम्मान और बिहार में विकास कार्य जारी रहने की उम्मीद को देखते हुए सरकार के समर्थन में भूमिका निभाई थी.
'नीतीश पर अनंत को भरोसा'
ललन सिंह ने बताया कि सरकार के समर्थन के बाद जब अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, तब उन्हें मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था. संजय झा समेत कई नेता इस बातचीत के गवाह थे. इसके बाद अनंत सिंह ने मोकामा से चुनाव लड़ा.
चुनाव के दौरान नीरज कुमार पर अभियान चलाने का आरोप
अनंत सिंह की शिकायत का मुख्य बिंदु चुनाव के दौरान नीरज कुमार की कथित भूमिका है. उनका आरोप है कि उनके खिलाफ चुनावी अभियान चलाया गया और उनके विरोधियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्रचार किया गया. अनंत सिंह का सवाल है कि अगर वह पार्टी के उम्मीदवार थे, तो उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की.
'पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, यह प्रदेश नेतृत्व की चूक'
ललन सिंह ने अनंत सिंह की इस शिकायत को पूरी तरह खारिज नहीं किया. उन्होंने कहा कि नीरज कुमार ने अनंत सिंह के खिलाफ अभियान चलाया था और उस समय प्रदेश नेतृत्व की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए थी. उन्होंने साफ कहा कि कार्रवाई नहीं किया जाना प्रदेश नेतृत्व की चूक थी.
'ताली एक हाथ से नहीं बजती..'
ललन सिंह के मुताबिक, अनंत सिंह ने पार्टी की एक बैठक में भी अपनी शिकायतें रखी थीं. उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं के सामने सवाल उठाया था कि क्या नीरज कुमार ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था या नहीं. अनंत सिंह का कहना था कि जिसने मेरे खिलाफ चुनाव में अभियान चलाया ऐसे में मैं उस व्यक्ति के लिए वोट मांगने की स्थिति में नहीं हूं. जब मेरा गलत है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी तो पार्टी कार्रवाई करती, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ. फिर पार्टी का अनुशासन कहां गया?
अनंत के बयान का राजनीतिक मायना क्या है?
अनंत सिंह की नाराजगी सिर्फ व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं दिखती. उनके तर्क का राजनीतिक आधार यह है कि उन्होंने संकट के समय नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किया और बाद में पार्टी के ही एक नेता पर अपने चुनाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. ऐसे में उनका सवाल पार्टी के भीतर 'अनुशासन किस पर लागू होता है' को लेकर है.
ललन सिंह ने सार्वजनिक बयान से रोका
ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने अनंत सिंह से आग्रह किया है कि अब इस मामले में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दें. उनके मुताबिक, अनंत सिंह ने इस पर सहमति जताई है और कहा है कि वह पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और आगे भी पार्टी के साथ रहेंगे.
नीरज कुमार पर भी ललन सिंह की टिप्पणी
अनंत सिंह का यह भी आरोप है कि नीरज कुमार ने ललन सिंह और उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी. इस पर ललन सिंह ने कहा कि चुनाव में कौन किसके खिलाफ था, इस पर वह प्रतिक्रिया नहीं देते. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते समय वह अपना काम करते हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते.
लेकिन नीरज की भूमिका को ललन सिंह ने माना
हालांकि, ललन सिंह ने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बात स्वीकार की. उन्होंने कहा कि इतना सत्य है कि अनंत सिंह के खिलाफ चलाए गए अभियान में नीरज कुमार शामिल थे. यही बयान इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनंत सिंह की उस शिकायत को राजनीतिक आधार मिलता है कि उनके खिलाफ पार्टी के भीतर से ही चुनावी विरोध हुआ था.
विवाद से जेडीयू के भीतर क्या संदेश?
ललन सिंह के बयान से साफ है कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल विवाद को सार्वजनिक टकराव में बदलने से रोकना चाहता है. अनंत सिंह को सार्वजनिक बयान से रोकने की कोशिश और साथ ही नीरज कुमार की भूमिका को लेकर ललन सिंह की स्वीकारोक्ति बताती है कि पार्टी इस विवाद को अंदरूनी स्तर पर सुलझाना चाहती है. राजनीतिक तौर पर यह मामला जेडीयू में संगठनात्मक अनुशासन, उम्मीदवारों के बीच समन्वय और चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल खड़े करता है.
जेडीयू में बढ़ रही गुटबाजी या सियासी संकट?
अब देखना है कि ये विवाद यहीं पर समाप्त हो जाता है या फिर यह दूसरा रूप लेता है. पार्टी की आंदरुनी खींचतान को सुलझाने के लिए नीतीश भी ललन से मिल चुके हैं. उनपर जिम्मेदारी दी गई है. सवाल ये है कि क्या जेडीयू के भीतर भी गुटबाजी शुरू हो रही है? नीतीश कुमार कभी भी पार्टी में इस तरह की गुटबाजी का हल निकालते रहे हैं. लेकिन अब यह जिम्मेदारी ललन सिंह को देने के सियासी मायने नजर आते हैं.
ये भी पढ़ें-