'एक घाट पर बाघ-बकरी को पानी..' नीरज-अनंत विवाद में ललन सिंह ने दिया समझौता कराने का संदेश
JDU के मोकामा विधायक अनंत सिंह और MLC नीरज कुमार के बीच चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान आया है.
Published : October 4, 2026 at 8:25 AM IST
लखीसराय : बिहार विधान परिषद की स्नातक सीट से चुनाव में मोकामा विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं. अनंत सिंह खुद प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी अनुज के लिए रोड शो तक कर चुके हैं, ऐसे में नीरज-अनंत विवाद गहराता जा रहा है. पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए ललन सिंह को आगे किया था, लेकिन अब वह भी अनंत सिंह के सामने बेबस दिख रहा है.
अनंत-नीरज विवाद में नहीं पड़ेंगे ललन..!
ललन सिंह ने नीरज-अनंत विवाद के बीच अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं. उन्होंने साफ कह दिया है कि हम किसी के झगड़े के बीच में नहीं पड़ते. इसके लिए उन्होंने अपने गांव के झगड़ों का हवाला दिया और कहा कि वह ऐसा ही करते आए हैं. उनका स्वभाव है कि वह किसी के झगड़े में जाकर पंचायती नहीं करते हैं. हालाकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो वह समझौता करा सकते हैं.
''हम किसी के बीच में नहीं पड़ते हैं. अगर दोनों मिलना चाहेंगे तो हम समझौता करा सकते हैं, लेकिन पंचायती नहीं करेंगे. हम अपने गांव में भी झगड़ा करने वालों के बीच में नहीं पड़ते हैं.''- ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री
संजय झा ने पैचिंग कराने का दिया था टास्क
दरअसल, जेडीयू ने अपने प्रत्याशी के सामने मुश्किल देखकर ललन सिंह को अनंत को मनाने का टास्क मिला था. खुद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसके लिए उन्हें अधिकृत किया था लेकिन इस ओर कोई प्रगति नहीं दिखी, बल्कि अनंत सिंह ने पीके की जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज के समर्थन में रोड शो में भी हिस्सा लिया.
ललन सिंह ने नीरज को दिया समझौते का संदेश?
सवाल इस बात का है कि क्या ललन सिंह ऐसा बयान देकर समझौता कर लेने का संदेश नीरज को दे रहे हैं ताकि उनकी सीट सुरक्षित हो सके और जेडीयू के साथ अनंत सिंह के साथ ललन के संबंधों को भी कोई नुकसान न पहुंचे.
'दुश्मन की जमानत जब्त हो जाए..'
अनंत सिंह ने नीरज को अपना दुश्मन मान लिया है. इसलिए लगातार उनके खिलाफ मैदान में जाकर ताल ठोंक रहे हैं. अनंत सिंह जनता से अपील कर रहे हैं कि अनुज को इतना वोट दीजिएगा की दुश्मन की जमानत भी जब्त हो जाए. देखना ये है कि क्या वोटिंग तक नीरज-अनंत विवाद समाप्त हो पाएगा या फिर अनंत सिंह नीरज के विजय अभियान में सेंध लगाने में कामयाब रहते हैं.
''सब लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं. जनता मालिक है, इसीलिए उन्हीं के पास आए हैं. हम तो कह रहे हैं कि अनुज सिंह को इतना आशीर्वाद और वोट दीजिए कि पेटी भर जाए. दुश्मन का जमानत जब्त हो जाए.''- अनंत सिंह, मोकामा विधायक
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