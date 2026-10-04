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'एक घाट पर बाघ-बकरी को पानी..' नीरज-अनंत विवाद में ललन सिंह ने दिया समझौता कराने का संदेश

ललन सिंह, नीरज कुमार और अनंत सिंह ( ETV Bharat )

लखीसराय : बिहार विधान परिषद की स्नातक सीट से चुनाव में मोकामा विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ बिगुल फूंके हुए हैं. अनंत सिंह खुद प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशी अनुज के लिए रोड शो तक कर चुके हैं, ऐसे में नीरज-अनंत विवाद गहराता जा रहा है. पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए ललन सिंह को आगे किया था, लेकिन अब वह भी अनंत सिंह के सामने बेबस दिख रहा है.