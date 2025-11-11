ETV Bharat / bharat

Lal Qila Bomb Blast: टैक्सी चलाकर परिवार का करता था पालन पोषण, दिल्ली धमाके में हुई बिहार के पंकज की मौत

मृतक पंकज साहनी के पिता राम बालक साहनी ने बताया कि पंकज बीते करीब एक–डेढ़ साल से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था. घटना के वक्त वह अपनी गाड़ी से घर के पास से ही एक सवारी लेकर रेलवे स्टेशन छोड़ने निकला था. इसी दौरान रेलवे स्टेशन से छोड़ने के बाद लौटने के दौरान लाल किला के पास हादसा हो गया. पंकज के परिवार में तीन भाई और तीन बहन थे, लेकिन वह अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था.

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट को 24 घंटे का समय बीत चुका है. इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारतवर्ष को झकझोर कर रख दिया है. दूसरी ओर अब धीरे धीरे मृतकों की पहचान भी सामने आ रही है. मृतकों में एक नाम कंझावला निवासी पंकज कुमार साहनी का भी शामिल है. मूलरूप से बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर गांव के निवासी पंकज अपने परिजन के साथ कंझावला के उपकार विहार में रहते थे.

परिवार के मुताबिक, पंकज की मेहनत से ही घर का गुज़ारा चलता था. पिता राम बालक साहनी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अब बेटे के जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पंकज के पिता ने रोते हुए कहा कि वह ईमानदारी से अपने परिवार के लिए मेहनत करता था. उन्होंने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अब हमारा क्या होगा? हमें न्याय चाहिए. बता दें कि पुलिस ने पंकज के शव को परिजनों को सौंप दिया है, और परिवार ने पूरे विधि विधान के साथ पंकज का अंतिम संस्कार भी कर दिया है.

लाल किले के पास हुए धमाके में अब तक क्या-क्या हुआ: राजधानी दिल्ली एक बार फिर सोमवार शाम को धमाके से दहल उठी. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर वन के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं. विस्फोट इतना बड़ा था कि हर तरफ आग और धुआं नजर आ रहा था. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही एंबुलेंस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. घायलों को आनन-फानन में LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई और NIA और NSG की टीम भी मौके पर पहुंची. इस हादसे में 12 लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है.

सभी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कर रही जांच: सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में यह धमाका योजनाबद्ध बताया जा रहा है. फॉरेंसिक टीम मलबे की जांच करने के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है. धमाके के बाद दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. ताजा हालात पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की. NIA की टीमें पूरे मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: