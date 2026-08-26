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दिल्ली की महिलाओं को सीएम रेखा गुप्ता का रक्षाबंधन गिफ्ट, 2500 रुपये की पहली किश्त जारी

उन्होंने आगे बताया कि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, भविष्य की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली की बहनों की खुशी में ही हमारी खुशी है. दिल्ली सरकार हर बहन के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है. इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से जुटा हुआ है, ताकि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि हमें इस बात की बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने अपना वादा पूरा किया है. आज प्राथमिक 2500 लाभार्थी बहनों को स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं. बैंक खाता और CBDC वॉलेट प्रक्रिया पूरी होते ही एक सितंबर को पहली किस्त की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा आज तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना को लॉन्‍च किया गया. योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं को आधिकारिक स्‍वीकृत‍ि पत्र सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई. अब आगामी 1 सितंबर से सहायता राशि उनके खाते में पहुंचने लगेगी. 1 अगस्त से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 9 लाख से अधिक महिलाएं अपना पंजीकरण करा चुकी हैं.

नई दिल्ली: रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिला. दिल्ली सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

पूरा किया चुनावी वादा

बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी चुनावी वादे पूरा करती है. इसका प्रमाण कि आज लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो रही है. दिल्ली की बहनों को देश के प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया था कि वह अपनी बहनों के लिए काम करेंगे और आज दिल्ली के माध्यम से इस योजना को लागू करके अपने दिए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं. दिल्ली की बहनों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

महिलाओं में आएगी बचत की आदत

बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज्य ने बताया कि लड़कियां तो खुशी का प्रतीक हैं. आज बहुत बड़ा दिन है, दिल्ली की मातृशक्ति को बहुत बधाई देती हूँ. हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करती हूँ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करती हूँ. यह जो दिल्ली की मातृशक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पोल प्रॉमिस करा था, आज उसको पूरा करा जा रहा है. यह एक असाधारण योजना है, जो महिलाओं को बचत की भी आदत दिलाएगी.

लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने क्या कहा ?

दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाली महिलाओं में भारी खुशी और उत्साह देखा गया है. स्वीकृति पत्र लेने पहुंची कल्पना बताती हैं कि 2025 चुनाव में बीजेपी को वोट करने के बाद से ही इस दिन का इंतजार था और आज स्वीकृति पत्र देने के बाद बेहद खुशी हो रही है अब भरोसा है कि एक सितंबर से हमारे खाते में सहायक राशि आने लगेगी. इसका इस्तेमाल बचत के तौर पर किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

अस्पताल में साफ सफाई का काम करने वाली पार्वती ने बताया कि वह प्रेम नगर से तालकटोरा स्टेडियम पहुंची है. आज बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रतिमा 2500 रुपए देने का वादा पूरा किया है. इन रुपयों का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और घर खर्चे में करेंगे. रेखा बताती हैं कि बहुत खुशी है कि रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी वादे को पूरा किया है. एक ग्रहणी होने के नाते पैसे बचा पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अब सरकार द्वारा जो सहायक राशि दी जाएगी उसको बचत खाते में डालना शुरू करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके.



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