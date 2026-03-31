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समुद्र की लहरों से मीठे पानी के साथ बनेगी बिजली; लक्षद्वीप में तैयार हो रहा दुनिया का पहला OTEC डिसेलिनेशन प्लांट

मिडिल ईस्ट के देशों में सबसे ज्यादा डिसेलिनेशन प्लांट : सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) और स्मार्ट वॉटर मैगजीन के मुताबिक सबसे ज्यादा डिसेलिनेशन प्लांट मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत, ओमान, यमन, बहरीन, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, फिलिस्तीन और साइप्रस आदि समुद्र के पानी से अपनी कुल जरूरत का 90% से अधिक पेयजल बनाते हैं. भारत और अमेरिका भी इसी तकनीक से समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहे हैं. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में समुद्री जल को बड़े पैमाने पर पीने योग्य बनाने का व्यवस्थित कार्य साल 2005 में शुरू हो गया था.

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान इसमें काफी आगे चल रहे हैं. ये देश पेयजल संकट के समाधान के लिए Desalination के जरिए दुनियाभर के 45% से ज्यादा शुद्ध पानी का उत्पादन करते हैं.

दुनिया में कौन से देश समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहे? : csis.org के डेटा के अनुसार धरती का 70% हिस्सा समंदर से घिरा है, इतने हिस्से में दुनिया का 97% पानी मौजूद है. हालांकि यह सीधे तौर पर पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि यह बहुत खारा होता है. इसे पीने लायक बनाने के लिए Desalination किया जाता है. मौजूदा समय मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसे पानी की किल्लत वाले 170 से अधिक देश इस प्रक्रिया से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बना रहे हैं. इस समय पूरी दुनिया में 20 हजार से अधिक डिसेलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं.

इस प्रक्रिया में गर्म पानी कम बॉइलिंग पॉइंट वाले एक वर्किंग फ्लूइड (जैसे अमोनिया) को गर्म करता है. इसके बाद इसे वाष्प में बदल देता है. दूसरे तरीके यानी ओपन साइकिल में गर्म पानी को एक वैक्यूम चैंबर में डाला जाता है. यहां यह सीधे वाष्प में बदल जाता है. तीसरे स्टेज में टर्बाइन का इस्तेमाल करके बिजली बनाया जाता है. इसमें स्टीम टर्बाइन को चलाती है. यह टर्बाइन बिजली बनाने के लिए एक जनरेटर को पावर देती है. इससे बिजली पैदा होती है. अंतिम प्रक्रिया में इवेपोरेटर से बनी भाप को वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है. इससे ऐसा पानी बनता है जो पीने योग्य होता है. यह पानी नमक से मुक्त भी होता है.

प्लांट की क्या है टेक्नोलॉजी, एक साथ पानी-बिजली कैसे बनेगा : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार OTEC प्लांट गर्म सतह के पानी और करीब एक हजार मीटर गहराई से लाए गए पानी के बीच तापमान के अंतर (कम से कम 20°C) का इस्तेमाल करके बिजली और ताजा पानी बनाता है. सबसे पहले समुद्र की सतह से गर्म पानी को एक इवैपोरेटर (लिक्विड को वाष्प में बदलने वाला उपकरण) में पंप किया जाता है. इसके बाद इवैपोरेशन का प्रोसेस होता है. इवैपोरेशन के 2 तरीके हैं. इनमें से पहला क्लोज्ड साइकिल जबकि दूसरा ओपन साइकिल. पहली प्रक्रिया में (क्लोज्ड-साइकिल) में अमोनिया जैसे तरल को समुद्र की गर्मी से भाप बनाकर टर्बाइन को घुमाया जाता है.

इस प्लांट से समुद्र के किनारे द्वीपों में रहने वाले लोगों को पीने के लिए भरपूर साफ पानी मिल सकेगा. बिजली बनाने के लिए डीजल जनरेटरों पर निर्भरता कम होगी. यह प्लांट काफी बिजली भी पैदा करेगा. इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा. यह तकनीक सस्ती ऊर्जा का नया विकल्प खोल देगी. इसके अलावा टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. ओटीओसी प्लांट की सफलता भारत के अन्य द्वीपों के लिए पेयजल का नया विकल्प खोल देगी.

जापान-अमेरिका से आगे है अपने देश की टेक्नोलॉजी : पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के अनुसार OTEC दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जिसे विशेष रूप से अलवणीकरण (Desalination) यानी समुद्र के खारे पानी से नमक अलग करके उसे पीने लायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और फ्रांस आदि देश भी OTEC तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के पानी से वे केवल बिजली बना रहे हैं. जबकि भारत पेयजल के साथ बिजली का भी उत्पादन करेगा. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार LTTD (Low Temperature Thermal Desalination) और OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) का साथ आना विज्ञान और प्रकृति का बेहतरीन तालमेल साबित होगा.

किन वजहों से यह दुनिया का अनोखा प्लांट है : NIOT के अफसरों के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने NIOT के जरिए LTTD (Low Temperature Thermal Desalination) के जो प्लांट लगाए हैं, वे अभी लक्षद्वीप के 8 द्वीपों पर चल रहे हैं. ये प्लांट ऐसे इलाके में पीने के पानी का एक भरोसेमंद जरिया हैं. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार इन इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल कम है. खारेपानी की भी समस्या है. काफी हद तक मौसमी पानी पर भी इन इलाकों की निर्भरता है. इसकी वजह से यहां के लोगों को काफी समय तक पेयजल के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. इन आठों द्वीपों पर लगे प्लांट लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं. इस बीच OTEC प्लांट की शुरुआत को मील का पत्थर माना जा रहा है. हालांकि यह अभी शुरुआती स्टेज में है.

OTEC प्लांट की क्या है खासियत? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज के अनुसार लक्षद्वीप के कवरत्ती में बन रहा यह प्लांट खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. यह समुद्र की सतह पर गर्म पानी और गहरे समुद्र में पाए जाने वाले ठंडे पानी के बीच के तापमान के अंतर का इस्तेमाल करके बिजली बनाएगा. समुद्र के नेचुरल थर्मल ग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके यह एक ही समय में बिजली और पीने का पानी दोनों बना देगा. इसके लिए 3.8 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई जा रही है. 900 मिमी व्यास वाली इसी पाइप के सहारे सतह से करीब एक हजार मीटर से पानी ऊपर लाया जाएगा. यह पाइप हाई-डेंसिटी पॉलीइथाइलीन (HDPE) की बनी है.

यह प्लांट OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) तकनीक पर काम करता है. प्लांट की खासियत क्या है?, दुनिया के अन्य देशों से यह तकनीक कितनी अलग है?, प्लांट की क्षमता कितनी है?, यह एक दिन में कितने पेयजल और कितनी बिजली का उत्पादन कर सकेगा?, दुनिया के अन्य कौन से देश समुद्री पानी को पीने लायक बना रहे हैं?, दुनिया में पेयजल को लेकर क्या स्थिति है?. ये सुविधा किस तरह से लक्षद्वीप को लाभ पहुंचाएगी?, क्या इससे भारत के द्वीपों का भविष्य उज्जवल होगा. ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे...

प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के अनुसार यह प्लांट समुद्र के तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेगा. इसी दौरान वह इसी प्रक्रिया में समुद्री पानी को पेयजल में भी बदलने का काम करेगा. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) ने इस क्रांतिकारी तकनीक पर काम शुरू किया है. इस साल के अंत तक यह दुनिया के लिए नजीर बन जाएगा. यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड प्लांट होगा जो 24 घंटे लगातार समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के साथ ही बिजली भी पैदा करेगा.

पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देश समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहे हैं. भारत भी इसका हिस्सा है. Desware.net के डेटा के अनुसार भारत ने काफी पहले ही इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए थे. इसके तहत 1960 में गुजरात के भावनगर में केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (CSMCRI) की शुरुआत की गई थी. अब अपना देश इसमें काफी आगे निकल चुका है. लक्षद्वीप के कवरत्ती में दुनिया का अनोखा प्लांट तैयार हो रहा है.

हैदराबाद : दुनिया की करीब आधी आबादी साल में कम से कम एक महीने गंभीर जल संकट का सामना करती है. पानी का ज्यादा इस्तेमाल जल दिवालियापन की ओर ले जा रहा है. इसी साल जनवरी में आई UNU-INWEH की रिपोर्ट में ऐसी ही हैरान करने वाली जानकारियां सामने आईं थीं. इसमें यह भी बताया गया था दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है. ऐसे हालात में लोगों की निगाहें समुद्र की ओर हैं. भारत अब इसमें अनूठा प्रयोग करने जा रहा है.

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लक्षद्वीप में पहला एलटीटीडी प्लांट 2005 में लगा : लक्षद्वीप के कवरत्ती में पहला एलटीटीडी प्लांट साल 2005 में स्थापित किया गया था. इसके बाद अन्य द्वीपों में भी इसका विस्तार किया गया. इसके बाद अब मार्च 2026 में ही यहीं पर नए OTEC प्लांट की शुरुआत भी कर दी गई है. लक्षद्वीप के लोकल अफसरों के अनुसार एलटीटीडी प्लांट के लग जाने से यहां पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है. इसके अलावा पूरे साल पानी की सप्लाई काफी भरोसेमंद हुई है. ये प्लांट लक्षद्वीप प्रशासन और ट्रेंड लोकल लोगों की मदद से चलाए जाते हैं.

इजराइल के पास सबसे बड़ा डिसेलिनेशन प्लांट : दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पानी डिसेलिनेशन प्लांट इजराइल के पास है. यह सोरेक में स्थित है. यह तेल अवीव के पास पड़ता है. इस प्लांट से रोजाना 62.4 करोड़ लीटर पीने के पानी का उत्पादन होता है. ज्यादातर देश अपनी मॉडर्न सुविधाओं में खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं. यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नमक को अलग करने के लिए समुद्री पानी को मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है. कुछ इलाकों में, थर्मल डिसेलिनेशन (खासकर मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन) का भी इस्तेमाल किया जाता है. इसमें पानी को उबालकर नमक को अलग किया जाता है.

दुनिया में कैसे हुई खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की शुरुआत? : इतिहासकारों के अनुसार मिनोअन सभ्यता के दौरान समुद्री यात्राओं के समय नाविकों ने समुद्री खारे पानी को शुद्ध करने के प्रयास किए थे. इसके बाद अरस्तू ने जल चक्र और आसवन (distillation) की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझाया. इसके बाद इस विधि को अपनाया गया. Environmental and Energy Study Institute के मुताबिक आधुनिक और बड़े पैमाने पर समुद्र पानी को मीठा बनाने की शुरुआत 1960 के दशक में हुई. US Geological Survey के अनुसार शुरुआत में पानी को शुद्ध बनाने के लिए थर्मल तकनीक का प्रयोग किया गया. इसके बाद 1960 में मेम्ब्रेन-आधारित रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) तकनीक के आविष्कार ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी.

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सऊदी अरब में 1970 के दशक में तेल से होने वाली कमाई का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर डिसेलिनेशन प्लांट लगाए जाने लगे. ये धीरे-धीरे देश में पानी की सप्लाई का मुख्य सोर्स बन गए. सऊदी अरब 'थर्मल' और 'रिवर्स ऑस्मोसिस' टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. यहां रोजाना की जरूरत की लगभग 50% पानी की सप्लाई डिसेलिनेशन प्लांट से हो रही है. साल 2030 तक इसे 90% तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात में समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी. अबू धाबी का पहला डिसेलिनेशन प्लांट कसर अल होसन और कॉर्निश के पास तट पर बनाया गया था. यह रोजाना लगभग 50 हजार लीटर शुद्ध पानी का उत्पादन करता था.

दुनिया के 170 से अधिक देश समुद्री पानी को पीने लायक बना रहे हैं. (Photo Credit; Getty)

1968 में अबू धाबी में एक दूसरा, बड़ा डिस्टिलर लगाया गया. यह रोजाना 25,000 गैलन पानी बनाता था. 1970 के दशक में जैसे-जैसे और प्लांट लगाए गए शुद्ध पानी का उत्पादन बढ़ता गया. इसी क्रम में कतर में खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने का काम भी 1960 के आसपास शुरू हुआ था. यह खाड़ी इलाके में पानी की कमी को दूर करने की शुरुआती कोशिशों का हिस्सा था. इसी दौरान पहला 'फ्लैश इवैपोरेशन सिस्टम' चालू किया गया था. 1977 में, 'रास अबू फैंटास' में एक बड़ा शुरुआती प्लांट लगाया गया था. इजराइल भी इसमें काफी आगे है. अपने देश की बात करें तो लक्षद्वीप के अलावा तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र के विभिन्म हिस्सों में लगे प्लांट समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहे हैं. तमिलनाडु के चेन्नई में सबसे ज्यादा प्लांट हैं.

किस देश से कितना मीठा पानी तैयार होता है?: csis.org के डेटा के अनुसार सऊदी अरब समुद्री पानी से रोजाना 14 लाख क्यूबिक पेयजल तैयार करता है. संयुक्त अरब अमीरात का डिसेलिनेशन प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड प्लांट है. दुबई और फुजैरा में स्थित बड़े प्लांट अपनी हाइब्रिड कैपेबिलिटी, हाई एनर्जी एफिशिएंसी वाले हैं. ये 35 से 80% एनर्जी बचाते हैं. अल जजीरा के अनुसार रोजाना यहां 5 अरब लीटर से अधिक मीठे पानी का उत्पादन होता है. कतर का उम्म अल हौल पावर डिसेलिनेशन दुनिया के सबसे बड़े डिसेलिनेशन में से एक है. यहां रोजाना 60 करोड़ लीटर पानी का उत्पादन होता है. marketsandata.com के अनुसार भारत में लगे प्लांट रोजाना करीब 81 करोड़ लीटर पेयजल समुद्री पानी से बना सकते हैं.

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सबसे पहले किस देश में समुद्री पानी से बना पेयजल?: mdpi.com के डेटा के अनुसार माना जाता है कि 1560 में ट्यूनीशिया में एक युद्ध के दौरान इमरजेंसी में पहला मुख्य डिसेलिनेशन प्लांट लगाया गया था. इसके बाद 1627 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर फ्रांसिस बेकन ने इस पर पहला बड़ा प्रयोग किया. उन्होंने रेत के फिल्टर (Sand Filters) का इस्तेमाल करके खारे पानी को साफ करने की कोशिश की. हालांकि उनका प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भविष्य के वैज्ञानिकों को एक नई राह दिखाई. आज भी पानी साफ करने के आधुनिक तरीकों में रेत के फिल्टरेशन की ही बुनियादी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.

देश में कितने आइलैंड हैं?, यहां पेयजल की स्थिति क्या है? : andamannicobar.gov और lakshadweep.gov.in के डेटा के अनुसार भारत में कुल 1382 से ज्यादा आइलैंड है. इनमें से 41 आइलैंड ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं. भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आइलैंड का एक ग्रुप है. यह समुद्र में मौजूद अलग-अलग आकारों का एक अनूठा संगम है. इसमें 12 एटोल शामिल हैं. ये अंगूठी के आकार के ऐसे मूंगा द्वीप हैं जिनके बीच में शांत पानी भरा होता है. इसके अलावा यहां 3 रीफ यानी मूंगों से बनी ऐसी समुद्री चट्टानें हैं जो लहरों को सीधे तट तक आने से रोकती हैं. इसके अलावा यहां 5 डूबे हुए किनारे भी हैं.

ये असल में समुद्र की सतह के नीचे स्थित ऊंचे पठार जैसे हिस्से हैं. ये ऊपर से दिखाई नहीं देते. यहां पानी कम गहरा होता है. समुद्री जीवों और मछलियों के जीवन के लिए यह स्थान बेहतर होता है. लक्षद्वीप कुल 32 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है. इसमें 10 बसे हुए आइलैंड जबकि 17 ​​बिना बसे आइलैंड हैं. बसे हुए आइलैंड में कवरत्ती, अगत्ती, अमिनी, कदमत, किल्टन, चेतलाट, बित्रा, एंड्रोट, कल्पेनी और मिनिकॉय शामिल हैं. बित्रा सबसे छोटा है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां केवल 271 लोग रहते हैं. हालांकि अब यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

World Resources Institute के अनुसार देश के 41 आइलैंड्स (विशेषकर अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप) पर पेयजल की स्थिति चुनौतीपूर्ण रही है. यहां भूजल की कमी और खारेपन के कारण पानी की किल्लत रही. प्लांट लगने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है.

प्रोजेक्ट पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. (Photo Credit; Ministry of Earth Sciences)

पेयजल संकट पर क्या कहती है UNU-INWEH की रिपोर्ट : दुनिया में बढ़ते पेयजल संकट पर United Nations University Institute for Water (UNU) और Environment and Health (INWEH) की रिपोर्ट में कई जानकारियां सामने आईं थीं. रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज के कई दुष्प्रभाव सामने आने लगे हैं. इस बीच दुनिया अब इतना ज्यादा पेयजल का इस्तेमाल कर रही है कि पानी की कमी के दौर में पहुंच गई है. कई इलाके पेयजल संकट से उबर नहीं पा रहे हैं. पानी के प्राकृतिक स्रोत अपने पुराने हाल में नहीं लौट पा रहे हैं. मेक्सिको सिटी में जमीन हर साल लगभग 10 इंच धंस रही है. खेती में पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. यह पूरी दुनिया के ताजे पानी का करीब 70% है.

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दुनिया में हर 4 में से एक इंसान पेयजल के लिए परेशान : रिपोर्ट के अनुसार पानी की किल्लत दुनिया को जल दिवालियापन की ओर ले जा रही है. ऐसी स्थिति में खेती करना भी मुश्किल और महंगा हो जाएगा. तनाव बढ़ने के साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है. दुनिया के आधे से ज्यादा खाद्य उत्पादन वाले इलाकों में पानी पहले से कम हो रहा है. एक अरब 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2022 से 2023 तक अलग-अलग समय पर सूखे से जूझते रहे. दुनिया के हर 4 में से एक इंसान पानी को लेकर परेशान रहा. दुनिया में पानी की होती कमी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को जन्म देगी.

पानी के लिए होंगे झगड़े, बढ़ेगी बेरोजगारी : UNU और INWEH की रिपोर्ट में आगे इस बात का भी जिक्र है कि पेयजल संकट के कारण बेरोजगारी बढ़ सकती है. पानी के लिए झगड़े हो सकते हैं. जलवायु असंतुलन के कारण दुनिया के कई इलाकों में बारिश कम हो रही है. बढ़ती आबादी के साथ खेती, इंडस्ट्री और घरेलू जरूरतों के लिए पानी की खपत बढ़ी है. 1950 के मुकाबले आज दुनिया की आबादी 3 गुना से भी ज्यादा हो गई है. यानी अब उतने ही पानी में 8 अरब लोगों को अपनी प्यास बुझानी है, जबकि पहले यह संख्या सिर्फ 2.5 अरब ही थी. यानी सीमित पाानी के असीमित उपयोग से आने वाले समय में कई चुनौतियां बढ़ेंगी.

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