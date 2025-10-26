ETV Bharat / bharat

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा, अमेरिका से करवाया गया डिपोर्ट

गुरुग्राम : हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लक्खा को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से डिपोर्ट करवाकर भारत लेकर आई है. एसटीएफ ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया है.

अमेरिका में बैठकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था : STF की माने तो लखविंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई का नजदीकी सहयोगी माना जाता है और पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके पहले भी थाईलैंड, कंबोडिया और UAE जैसे देशों से हरियाणा के कई गैंगस्टरों को डिपोर्ट करवाया गया है, लेकिन अमेरिका से इस तरह का ये पहला सफल डिपोर्टेशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों पर शिकंजे के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा (Etv Bharat)

हरियाणा में 6 केस दर्ज हैं : अब तक मिली जानकारी के अनुसार लखविंदर साल 2022 से अमेरिका में रहकर अनमोल बिश्नोई के इशारों पर हरियाणा और पंजाब में गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था. वो कई मामलों में सीधे तौर पर शामिल पाया गया है, जिनमें रंगदारी, वसूली, जान से मारने की धमकी और फायरिंग शामिल हैं. लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.