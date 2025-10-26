लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा, अमेरिका से करवाया गया डिपोर्ट
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लखविंदर को अमेरिका से डिपोर्ट कर हरियाणा लाया गया है.
Published : October 26, 2025 at 5:38 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लक्खा को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से डिपोर्ट करवाकर भारत लेकर आई है. एसटीएफ ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया है.
अमेरिका में बैठकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था : STF की माने तो लखविंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई का नजदीकी सहयोगी माना जाता है और पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके पहले भी थाईलैंड, कंबोडिया और UAE जैसे देशों से हरियाणा के कई गैंगस्टरों को डिपोर्ट करवाया गया है, लेकिन अमेरिका से इस तरह का ये पहला सफल डिपोर्टेशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों पर शिकंजे के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
हरियाणा में 6 केस दर्ज हैं : अब तक मिली जानकारी के अनुसार लखविंदर साल 2022 से अमेरिका में रहकर अनमोल बिश्नोई के इशारों पर हरियाणा और पंजाब में गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था. वो कई मामलों में सीधे तौर पर शामिल पाया गया है, जिनमें रंगदारी, वसूली, जान से मारने की धमकी और फायरिंग शामिल हैं. लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.
रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था : हरियाणा एसटीएफ एसपी विक्रांत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि "केंद्रीय एजेंसियों से कॉर्डिनेट करते हुए भगोड़े अपराधी लखविंदर उर्फ लक्खा को अमेरिका से डिपोर्ट करवाया गया है. लखविंदर कैथल का रहने वाला है. इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में दर्ज हैं. साथ ही इस पर पंजाब और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं. संबंधित कोर्ट में उसे पेश कर पुलिस रिमांड में लिया जाएगा. लखविंदर साल 2020 में जर्मनी गया और फिर डेढ़ से दो साल जर्मनी में रहने के बाद ये वहां से अमेरिका चला गया था. अमेरिका में जाकर ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के टच में आया और फिर उसने वहां से रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया. STF ने लखविंदर के खिलाफ साल 2023 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. वहीं 26 दिसंबर 2024 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था."
