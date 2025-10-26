ETV Bharat / bharat

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा, अमेरिका से करवाया गया डिपोर्ट

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी लखविंदर को अमेरिका से डिपोर्ट कर हरियाणा लाया गया है.

Lakhwinder close associate of notorious gangster Lawrence Bishnoi was deported from the US and brought to Haryana
लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा, (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 26, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान में हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी सहयोगी लखविंदर उर्फ लक्खा को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से डिपोर्ट करवाकर भारत लेकर आई है. एसटीएफ ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसको हिरासत में ले लिया है.

अमेरिका में बैठकर घटनाओं को अंजाम दे रहा था : STF की माने तो लखविंदर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई का नजदीकी सहयोगी माना जाता है और पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर हरियाणा और पंजाब में रंगदारी और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. इसके पहले भी थाईलैंड, कंबोडिया और UAE जैसे देशों से हरियाणा के कई गैंगस्टरों को डिपोर्ट करवाया गया है, लेकिन अमेरिका से इस तरह का ये पहला सफल डिपोर्टेशन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों पर शिकंजे के साथ सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर लखविंदर को लाया गया हरियाणा (Etv Bharat)

हरियाणा में 6 केस दर्ज हैं : अब तक मिली जानकारी के अनुसार लखविंदर साल 2022 से अमेरिका में रहकर अनमोल बिश्नोई के इशारों पर हरियाणा और पंजाब में गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था. वो कई मामलों में सीधे तौर पर शामिल पाया गया है, जिनमें रंगदारी, वसूली, जान से मारने की धमकी और फायरिंग शामिल हैं. लखविंदर के खिलाफ हरियाणा में 6 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.

रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था : हरियाणा एसटीएफ एसपी विक्रांत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि "केंद्रीय एजेंसियों से कॉर्डिनेट करते हुए भगोड़े अपराधी लखविंदर उर्फ लक्खा को अमेरिका से डिपोर्ट करवाया गया है. लखविंदर कैथल का रहने वाला है. इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में दर्ज हैं. साथ ही इस पर पंजाब और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं. संबंधित कोर्ट में उसे पेश कर पुलिस रिमांड में लिया जाएगा. लखविंदर साल 2020 में जर्मनी गया और फिर डेढ़ से दो साल जर्मनी में रहने के बाद ये वहां से अमेरिका चला गया था. अमेरिका में जाकर ये लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के टच में आया और फिर उसने वहां से रंगदारी की घटनाओं को अंजाम दिया. STF ने लखविंदर के खिलाफ साल 2023 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. वहीं 26 दिसंबर 2024 को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था."

Lakhwinder close associate of notorious gangster Lawrence Bishnoi was deported from the US and brought to Haryana
अमेरिका से करवाया गया डिपोर्ट (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली कंबोडिया से डिपोर्ट, मैकेनिक से कैसे बना 7 लाख का इनामी ?

ये भी पढ़ें - फिलीपींस से डिपोर्ट होकर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर जोगेंद्र, जींद पुलिस के हत्थे चढ़ा, रणदीप सुरजेवाला को भी दी थी धमकी

ये भी पढ़ें - हरियाणा का वांटेड गैंगस्टर कुनाल जून गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट पर दिल्ली से भागा था विदेश, कजाकिस्तान से हुआ डिपोर्ट

TAGGED:

LAKHWINDER DEPORTED FROM US
GANGSTER LAKHWINDER
LAWRENCE BISHNOI
लखविंदर
LAKHWINDER DEPORTED FROM US

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.