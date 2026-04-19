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घर से आइसक्रीम का बिजनेस, आज सालाना 35 लाख का टर्नओवर..पढ़ें लखपति दीदी की इंस्पायरिंग स्टोरी

आंगन से 18 वेंडर तक पहुंचा 'सागर आइसक्रीम': गीता देवी ने आइसक्रीम बनाने की ट्रेनिंग ली. बताया कि आइसक्रीम बनाने की शुरुआत उन्होंने अपने घर के आंगन से की थी. पहले महीने में 10-20 हजार रुपये के आसपास कमाई होती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने ब्रांड का नाम रखा 'सागर आइसक्रीम'. धीरे-धीरे लोगों को स्वाद पसंद आने लगा और मांग बढ़ती गई. आज सागर आइसक्रीम के पास 18 वेंडर हैं, जो अलग-अलग इलाकों में आइसक्रीम बेचते हैं. गीता देवी के अनुसार सालाना 30 से 35 लाख रुपये का कारोबार होता है.

जीविका से सहारा, मामा की फैक्ट्री से आइडिया: गीता देवी साल 2017 से ही 'जीविका' समूह से जुड़ी हुई थीं. वहां से उन्हें ट्रेनिंग और थोड़ा आत्मविश्वास मिला था, लेकिन क्या बिजनेस करें, ये समझ नहीं आ रहा था. एक दिन मोबाइल देखते समय उन्होंने अपने मामा की आइसक्रीम फैक्ट्री का वीडियो देखा. बस, वहीं से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों न गांव में ही आइसक्रीम बनाई जाए. उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो ये काम शुरू करके रहेंगी.

दूध बेचने से शुरू हुआ संघर्ष: लॉकडाउन के उस दौर को याद करते हुए गीता देवी बताती हैं कि उनके पति विजय कुमार पंजाब में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो वहीं फंस गए. घर की माली हालत खराब होने लगी. पहले तो दूध बेचकर और हाथ पंखा बनाकर घर का खर्च चलाती थीं, लेकिन वो नाकाफी था. घर में पांच बच्चे और खुद का पेट पालना एक बड़ी चुनौती बन गया था. इसी मजबूरी ने उनके भीतर कुछ नया करने की आग पैदा की.

शिवहर: हौसले बुलंद हों तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी कामयाबी का आसमान छुआ जा सकता है. शिवहर जिले के पुरनिया प्रखंड के हथसार गांव की रहने वाली गीता देवी की कहानी कुछ ऐसी ही है. साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद थी, तब गीता देवी ने अपनी गरीबी और तंगहाली से लड़ने का फैसला किया. आज वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं, बल्कि दर्जनों परिवारों का चूल्हा भी जला रही है.

"7 साल पहले आइसक्रीम बनाने की शुरुआत की थी. घर के आंगन से काम शुरू किए. आज महीने में कम से कम दो से ढ़ाई लाख रुपये का कारोबार होता है. आज मेरा परिवार बहुत खुश हैं. बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं." -गीता देवी, ऑनर, सागर आइसक्रीम

लखपति दीदी गीता देवी इंस्पायरिंग स्टोरी (ETV Bharat)

अलग-अलग फ्लेवर का आइस्क्रीम: सागर आइसक्रीम में अलग-अलग वेरायटी के प्रोडक्ट बनते हैं. इसमें वैनिला, बटर सकॉच, मैंगो, एप्पल और सट्रोबरी प्लेवर का आइस्क्रीम बनाया जा रहा है. सभी की अलग-अलग कीमत रखी गयी है. इसमें वैनिला 5 रुपये, बटर सकॉच 15-130 रुपये, मैंगो और एप्पल 10-10 और सटरोबरी प्लेवर साइसक्रीम की कीमत 20 रुपया रखा गया है.

सागर आइसक्रीम के प्रोडक्ट (ETV Bharat)

25 परिवारों को दिया रोजगार, IIM से सम्मानित: गीता देवी की सफलता का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि उन्होंने अपने साथ-साथ गांव के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा. आज उनके यूनिट में करीब 20 से 25 परिवारों को सीधा रोजगार मिल रहा है. उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए उन्हें IIM कोलकाता के 'इनोवेशन प्रोग्राम' में सम्मानित भी किया गया. एक गांव की साधारण महिला के लिए इतने बड़े संस्थान से सम्मान पाना किसी सपने के सच होने जैसा है.

सागर आइसक्रीम की ऑनर गीता देवी (ETV Bharat)

लखपति दीदी बनकर पेश की मिसाल: आज गीता देवी का नाम सरकार की 'लखपति दीदी' की लिस्ट में शामिल है. करीब 5-6 लाख की पूंजी से शुरू हुआ ये सफर अब 30 से 35 लाख के पार पहुंच चुका है. उनके पति भी अब पंजाब छोड़कर घर आ गए हैं और बिजनेस में हाथ बंटाते हैं. पांचों बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं. अब आगे फैक्ट्री बनाने की तैयारी का जा रही है. बैंक से लोन भी मिल गया है. डीप फ्रिजर समेत अन्य मशीनें खरीद ली गयी है.

"अब एक बड़ी फैक्ट्री डालने की तैयारी है, ताकि गांव के और ज्यादा लोगों को नौकरी दे सके. जो महिला जीवन में कुछ आगे करना चाहती है, वह निरंतर प्रयास करते रहें. इस क्षेत्र में अगर आना चाहती हैं तो जीविका से जुड़कर के आएं हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा." -गीता देवी, ऑनर, सागर आइसक्रीम

पति के साथ गीता देवी (ETV Bharat)

लखपति दीदी योजना क्या है?: यह योजना केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही है. इसका उद्देश्य स्वंय सहायता से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये सलाना करना है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और सुक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये ब्याद मुक्त लोन दिया जाता है.

कैसे लाभ उठाएं?: महिलाएं नजदीकी स्वंय सहायता समूह से जुड़ सकती है. बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना जीविका से भी जुड़ सकती हैं. महिलाओं को ड्रोन संचालन, सिलाई, बुनाई, कृषि, और अन्य छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. उत्पाद बेचने के लिए मंच और मार्केटिंग सहायता भी दी जाती है.

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