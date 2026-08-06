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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट का आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि मौजूदा पाबंदियों की वजह से, वह अपनी बेटियों के जन्मदिन समेत परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.

बेंच ने साफ कर दिया कि वह मिश्रा की जमानत की शर्तों में ढील देने की अर्जी पर विचार नहीं करना चाहती. बेंच ने अर्जी पर विचार करने से मना करते हुए कहा, "इस समय इस अर्जी पर विचार करने का कोई आधार नहीं है."

यह हिंसा 3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी.

इस घटना में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई. सरकारी वकील का आरोप है कि एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी ने चार किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद हुई हिंसा में एक ड्राइवर, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की भी जान चली गई. आशीष मिश्रा उन आरोपियों में से हैं जिन पर इस मामले में मुकदमा चल रहा है.