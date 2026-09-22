ETV Bharat / bharat

लखीमपुर खीरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमे में सरकारी वकील बदलने का दिया निर्देश

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों को छोड़े जाने पर गंभीर चिंता जताई है. पूरी खबर पढ़ें

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : September 22, 2026 at 5:44 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर हैरानी जताई कि सरकारी वकील (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) उन मजबूत गवाहों को क्यों छोड़ रहे हैं जो मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण लग रहे हैं. अदालत ने कहा कि वह एक निष्पक्ष सुनवाई देखना चाहती है. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ चल रहे लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे सरकारी वकील को बदलने के लिए कहा है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह काफी असामान्य बात है कि किसी तय तारीख पर जब गवाहों को बुलाया जाता है, तो सरकारी वकील उन गवाहों को क्यों छोड़ देता है, जबकि वे चश्मदीद गवाह हैं.

सर्वोच्च न्यायालय पीड़ितों द्वारा दायर की गई एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सरकारी वकील द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़े जाने पर चिंता जताई गई थी. इस अर्जी में यह भी इशारा किया गया था कि मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी (जज) गवाहों को डरा-धमका रहे हैं. उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेशी से छूट मांगने वाले एक गवाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था.

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और जस्टिस जोयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए थे.

पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "गवाह के लिए वारंट जारी होता है और अन्य तीन गवाहों के लिए अगली तारीख तय की जाती है, लेकिन सरकारी वकील कहते हैं कि सर, मैं इन चारों गवाहों की जांच नहीं करना चाहता."

प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि हाल ही में सरकारी वकील को बदला गया है. पहले वाले वकील अनुभवी थे, लेकिन वर्तमान वकील के पास न के बराबर अनुभव है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सरकारी वकील बनाया जाना चाहिए. भूषण ने दलील दी कि पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था और अदालत खुद इस मामले की निगरानी कर रही है.

मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "राज्य सरकार से बात करें. इस मामले में किसी अनुभवी सरकारी वकील को रखें. क्या उत्तर प्रदेश में आपके पास नियमित सरकारी वकील हैं?" इस पर वकील ने सकारात्मक जवाब दिया. इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ सरकारी वकील को सौंपी जानी चाहिए.

मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी के संबंध में प्रशांत भूषण ने दलील दी, "उन्होंने अन्य मामलों में जो कुछ भी किया है, उसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे. एनडीपीएस (NDPS) मामलों को उन्होंने अपने पास ट्रांसफर कर लिया और आरोपियों को जमानत दे दी. वे ऐसा नहीं कर सकते." भूषण ने आगे कहा कि इस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा संभवतः एक प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है और यह बात उनके मुवक्किल के आवेदन में भी कही गई है.

भूषण ने दलील दी, "मुकदमे के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर बड़ी संख्या में मामले हैं. वे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं और आरोपियों को बरी कर देते हैं. एससी/एसटी (SC/ST) और एनडीपीएस (NDPS) के मामले, जिनके लिए विशेष जज होते हैं, उन्हें भी वे अपने पास खींच लेते हैं और जमानत दे देते हैं. यह बिल्कुल चौंकाने वाले अधिकारी हैं... वे पूरे जिले में कहर ढा रहे हैं, न जाने कितने मामले उन्होंने अपने पास मंगाए और आरोपियों को बरी कर दिया. कानून के तहत वे मामलों को खुद अपने पास ट्रांसफर नहीं कर सकते."

भूषण ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि इस पीठासीन अधिकारी को बदला जाना चाहिए और यदि यह अधिकारी इस मामले में बना रहता है, तो न्याय का पूरी तरह से गला घोंट दिया जाएगा.

जस्टिस बागची ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह संबंधित हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है. भूषण इस मामले को हाई कोर्ट के सामने उठा सकते हैं. पीठ ने टिप्पणी की, "हम एक मुकदमे की निगरानी कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि गवाह के खिलाफ वारंट तक जारी होना संभव है... लेकिन जो बात असामान्य है वह यह कि गवाह के पेश होने की तारीख पर सरकारी वकील आखिर उन गवाहों को क्यों छोड़ रहा है."

भूषण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, "यह भी बिल्कुल वैसा ही होगा. वे कहेंगे कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी. यह सब दिन-दहाड़े हुआ था कि इस गाड़ी ने कई किसानों को कुचल दिया था. लेकिन वे कहेंगे कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई. इसका कोई सबूत नहीं है और वहां का कोई साइट प्लान भी मौजूद नहीं है."

भूषण ने बताया कि इस मामले में, जब एक गवाह ने बीमारी की पर्ची के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया, तब भी उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस उस गवाह के घर गई और उसके परिवार को डराया-धमकाया, जिसके बाद अब वह गवाह कोर्ट में पेश ही नहीं होना चाहता.

मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में, पीठ ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह वकील प्रशांत भूषण के आवेदन की एक कॉपी इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेज दे. पीठ ने मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को देखने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा. पीठ ने हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई कार्रवाई के बाद इस संबंध में रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में साझा किया जाए.

पीठ ने सुनवाई कर रहे पीठासीन जज को हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि सर्वोच्च अदालत सिर्फ इस मुकदमे की निगरानी कर रही है, और इन आरोपों से निपटने के लिए हाई कोर्ट ही सबसे उपयुक्त जगह है. इसके साथ ही अदालत ने यह भी जोड़ा कि जब यह अदालत खुद लगातार मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने के आदेश जारी कर रही है, तो ऐसी स्थिति में गवाहों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए न्यायिक अधिकारी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता.

बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में कुल आठ लोग मारे गए थे. आशीष मिश्रा पर आरोप है कि उसने 2021 में तत्कालीन केंद्र सरकार में अपने पिता अजय मिश्रा के मंत्री रहने के दौरान, निरस्त किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला
सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी मामला
लखीमपुर खीरी सरकारी वकील
आशीष मिश्रा ट्रायल
SUPREME COURT LAKHIMPUR KHERI CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.