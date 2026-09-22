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लखीमपुर खीरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमे में सरकारी वकील बदलने का दिया निर्देश

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर हैरानी जताई कि सरकारी वकील (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) उन मजबूत गवाहों को क्यों छोड़ रहे हैं जो मामले के लिए बेहद महत्वपूर्ण लग रहे हैं. अदालत ने कहा कि वह एक निष्पक्ष सुनवाई देखना चाहती है. इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ चल रहे लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे सरकारी वकील को बदलने के लिए कहा है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह काफी असामान्य बात है कि किसी तय तारीख पर जब गवाहों को बुलाया जाता है, तो सरकारी वकील उन गवाहों को क्यों छोड़ देता है, जबकि वे चश्मदीद गवाह हैं.

सर्वोच्च न्यायालय पीड़ितों द्वारा दायर की गई एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें सरकारी वकील द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़े जाने पर चिंता जताई गई थी. इस अर्जी में यह भी इशारा किया गया था कि मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी (जज) गवाहों को डरा-धमका रहे हैं. उन्होंने बीमारी का हवाला देकर पेशी से छूट मांगने वाले एक गवाह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था.

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और जस्टिस जोयमाल्या बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की. पीड़ितों की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अदालत में पेश हुए थे.

पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, "गवाह के लिए वारंट जारी होता है और अन्य तीन गवाहों के लिए अगली तारीख तय की जाती है, लेकिन सरकारी वकील कहते हैं कि सर, मैं इन चारों गवाहों की जांच नहीं करना चाहता."

प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि हाल ही में सरकारी वकील को बदला गया है. पहले वाले वकील अनुभवी थे, लेकिन वर्तमान वकील के पास न के बराबर अनुभव है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति को ही सरकारी वकील बनाया जाना चाहिए. भूषण ने दलील दी कि पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया था और अदालत खुद इस मामले की निगरानी कर रही है.

मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "राज्य सरकार से बात करें. इस मामले में किसी अनुभवी सरकारी वकील को रखें. क्या उत्तर प्रदेश में आपके पास नियमित सरकारी वकील हैं?" इस पर वकील ने सकारात्मक जवाब दिया. इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले की जिम्मेदारी सबसे वरिष्ठ सरकारी वकील को सौंपी जानी चाहिए.

मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी के संबंध में प्रशांत भूषण ने दलील दी, "उन्होंने अन्य मामलों में जो कुछ भी किया है, उसे देखकर आप सब चौंक जाएंगे. एनडीपीएस (NDPS) मामलों को उन्होंने अपने पास ट्रांसफर कर लिया और आरोपियों को जमानत दे दी. वे ऐसा नहीं कर सकते." भूषण ने आगे कहा कि इस पीठासीन अधिकारी के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा संभवतः एक प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है और यह बात उनके मुवक्किल के आवेदन में भी कही गई है.

भूषण ने दलील दी, "मुकदमे के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर बड़ी संख्या में मामले हैं. वे मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं और आरोपियों को बरी कर देते हैं. एससी/एसटी (SC/ST) और एनडीपीएस (NDPS) के मामले, जिनके लिए विशेष जज होते हैं, उन्हें भी वे अपने पास खींच लेते हैं और जमानत दे देते हैं. यह बिल्कुल चौंकाने वाले अधिकारी हैं... वे पूरे जिले में कहर ढा रहे हैं, न जाने कितने मामले उन्होंने अपने पास मंगाए और आरोपियों को बरी कर दिया. कानून के तहत वे मामलों को खुद अपने पास ट्रांसफर नहीं कर सकते."