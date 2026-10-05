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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला की सुनवाई कर रहे जज पर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों पर उचित कार्रवाई करने को कहा है. जज पर कथित तौर पर कई मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने और आरोपियों को बरी करने का आरोप है.