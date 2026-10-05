लखीमपुर खीरी हिंसा मामला की सुनवाई कर रहे जज पर गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगी रिपोर्ट
जज पर कथित तौर पर कई मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने और आरोपियों को बरी करने का आरोप है.
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 7:54 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई कर रहे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ लगे आरोपों पर उचित कार्रवाई करने को कहा है. जज पर कथित तौर पर कई मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने और आरोपियों को बरी करने का आरोप है.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस संवेदनशील मामले के लिए जल्द से जल्द एक नया सरकारी वकील नियुक्त करने को भी कहा है.
पिछले महीने, पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया था कि 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पीठासीन अधिकारी का आचरण आपत्तिजनक था. भूषण ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने कई आपराधिक मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और आरोपियों को बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस मामले को देखने, सुधारात्मक कार्रवाई करने और उसके बाद एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
सोमवार 5 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान, बेंच ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की उन दलीलों पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जज के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रशासनिक समिति गठित करने की जरूरत है. पीठ ने कहा, "हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हमारे 22 सितंबर 2026 के आदेश के पैरा तीन के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए."
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (सतर्कता/विजिलेंस) इस अदालत को एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली संभावित कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी."
आरोपी आशीष मिश्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि प्रशांत भूषण को इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति से परेशानी है, जिसमें ट्रायल जज, सरकारी वकील और खुद आरोपी शामिल हैं. पीठ को सूचित किया गया कि जज ने मुख्य मामले में कुल 130 से अधिक गवाहों में से 86 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं. पीठ ने कहा कि वह इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है और याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद के लिए तय कर दी.
इससे पहले 6 अगस्त को, सर्वोच्च अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गाड़ी से कुचल दिया गया था. इस घटना में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे.
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