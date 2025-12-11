ETV Bharat / bharat

आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जाने की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दी इजाजत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर के बीच अपने होमटाउन जाने की इजाजत दे दी है, ताकि वे अपनी बेटी के 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले उसके साथ रह सकें.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच ने मिश्रा की तरफ से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया. दवे ने कोर्ट से अपने क्लाइंट को कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. जिसे सुनने के बाद बेंच ने मिश्रा की इस महीने अपने परिवार के साथ रहने की अर्जी को मंजूरी देने का फैसला किया.

बेंच ने साफ किया कि जमानत की पहले की शर्तें, जिसमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं शामिल है, लागू रहेंगी. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे की स्थिति पर ध्यान दिया और कहा कि 36 गवाहों की जांच की जा चुकी है और 85 की जांच अभी भी होनी है. इसी तरह अन्य एफआईआर से संबंधित एक अन्य मुकदमे में 35 गवाहों की जांच होनी बाकी है.

उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि इस केस की सुनवाई कर रहे जज के सामने 789 ट्रायल पेंडिंग हैं. बेंच ने कहा कि अलग-अलग स्पेशल कोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ है और कहा कि इन मामलों पर मार्च, 2026 में पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी.