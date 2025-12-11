आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी जाने की मिली अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दी इजाजत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को दिवाली मनाने के लिए अपने होमटाउन लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी थी.
Published : December 11, 2025 at 3:00 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर के बीच अपने होमटाउन जाने की इजाजत दे दी है, ताकि वे अपनी बेटी के 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले उसके साथ रह सकें.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. बेंच ने मिश्रा की तरफ से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया. दवे ने कोर्ट से अपने क्लाइंट को कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. जिसे सुनने के बाद बेंच ने मिश्रा की इस महीने अपने परिवार के साथ रहने की अर्जी को मंजूरी देने का फैसला किया.
बेंच ने साफ किया कि जमानत की पहले की शर्तें, जिसमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं शामिल है, लागू रहेंगी. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मिश्रा और अन्य के खिलाफ चल रहे मुकदमे की स्थिति पर ध्यान दिया और कहा कि 36 गवाहों की जांच की जा चुकी है और 85 की जांच अभी भी होनी है. इसी तरह अन्य एफआईआर से संबंधित एक अन्य मुकदमे में 35 गवाहों की जांच होनी बाकी है.
उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि इस केस की सुनवाई कर रहे जज के सामने 789 ट्रायल पेंडिंग हैं. बेंच ने कहा कि अलग-अलग स्पेशल कोर्ट पर बहुत ज़्यादा बोझ है और कहा कि इन मामलों पर मार्च, 2026 में पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी.
इस साल 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने होमटाउन लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी थी. इससे पहले, मिश्रा को उनके होम टाउन जाने की इजाजत देते हुए, बेंच ने कहा था कि ज़मानत की पहले की शर्तें लागू होंगी कि राजनीतिक कार्यकर्ता या आम लोग किसी भी तरह से ऐसे समारोहों से जुड़े नहीं होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को केस का ट्रायल पेंडिंग रहने तक लखीमपुर से बाहर रहने का निर्देश दिया था. अदालत ने पिछले साल जुलाई में उन्हें जमानत दे दी थी और दिल्ली और लखनऊ में उनके आने-जाने पर रोक लगा दी थी.
अक्टूबर 2021 में, लखीमपुर खीरी ज़िले के तिकुनिया में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. चार किसानों को एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी ने कुचल दिया था.
