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लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा को दिवाली पर राहत, SC ने कहा कि ट्रायल में देरी से 'गलत सिग्नल' जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को दिवाली पर राहत दी ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2021 लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने होमटाउन जाने की इजाजत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, 'हम जल्दबाजी नहीं चाहते, जहां गवाह छूट जाएं, क्रॉस एग्जामिनेशन छूट जाए, या सबूत छूट जाएं लेकिन साथ ही, हम ज्यादा देर भी नहीं चाहते. इससे गलत सिग्नल जाता है.'