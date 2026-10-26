लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा को दिवाली पर राहत, SC ने कहा कि ट्रायल में देरी से 'गलत सिग्नल' जाता है
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि केस का ट्रायल समय पर खत्म होना चाहिए.
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2021 लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए अपने होमटाउन जाने की इजाजत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, 'हम जल्दबाजी नहीं चाहते, जहां गवाह छूट जाएं, क्रॉस एग्जामिनेशन छूट जाए, या सबूत छूट जाएं लेकिन साथ ही, हम ज्यादा देर भी नहीं चाहते. इससे गलत सिग्नल जाता है.'
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि केस का ट्रायल समय पर खत्म होना चाहिए और सभी पक्षों को पेंडिंग ट्रायल को समय पर खत्म करने के लिए पूरा सहयोग करना चाहिए. बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे, ने कहा कि अभियोजन को ट्रायल के बारे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. जल्दबाजी और ज्यादा देरी दोनों से बचना चाहिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने बताया कि इस केस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है. राज्य के वकील ने बताया कि अब तक 131 में से 90 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और 41 गवाह बाकी हैं. बेंच ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन को सभी गवाहों से पूछताछ पर फोकस करना चाहिए और ट्रायल समय पर खत्म होना चाहिए.
बेंच ने कहा, 'हम जल्दबाजी नहीं चाहते, जहां गवाह छूट जाएं, क्रॉस एग्जामिनेशन छूट जाए, या सबूत छूट जाएं लेकिन साथ ही, हम लंबी देरी भी नहीं चाहते...इससे गलत सिग्नल जाता है. प्रॉसिक्यूशन को यह बैलेंस बनाए रखना होगा....' मिश्रा बेल पर बाहर हैं लेकिन उन्हें लखीमपुर खीरी में घुसने की इजाजत नहीं मिली है. उनकी तरफ से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने अपने क्लाइंट को दिवाली पर परिवार से मिलने की इजाजत मांगी.
बेंच ने पिटीशनर को आने वाले दिवाली त्योहार को परिवार और करीबी रिश्तेदारों के साथ मनाने के लिए लखीमपुर खीरी में अपने होमटाउन जाने की इजाजत दे दी, जो पहले से लगाई गई शर्तों पर निर्भर है. बेंच ने कहा, 'वह 16 अक्टूबर को लौटेंगे.'
3 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.